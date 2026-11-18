Snapshot Τα ΕΛΤΑ κυκλοφορούν αναμνηστική σειρά γραμματοσήμου για τα 250 χρόνια από τη γέννηση του Ιωάννη Καποδίστρια.

Ο Ιωάννης Καποδίστριας ίδρυσε την οργανωμένη ταχυδρομική υπηρεσία της Ελλάδας το 1828 ως πρώτος Κυβερνήτης.

Η σειρά περιλαμβάνει αριθμημένο Φεγιέ, Φάκελο Πρώτης Ημέρας και SetPack με όλα τα προϊόντα.

Τα προϊόντα είναι διαθέσιμα και μέσω ηλεκτρονικής παραγγελίας από το philotelismos.gr.

Τα ΕΛΤΑ συνεχίζουν να λειτουργούν ως σύγχρονη εταιρεία με ευρύ δίκτυο εξυπηρέτησης και σημαντική κοινωνική παρουσία. Snapshot powered by AI

Τιμώντας τη συμπλήρωση 250 χρόνων από τη γέννηση του Ιωάννη Καποδίστρια, πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας, τα ΕΛΤΑ κυκλοφορούν την Αναμνηστική Σειρά Γραμματοσήμου - Φεγιέ «250 Χρόνια από τη γέννηση του Ιωάννη Καποδίστρια», η οποία περιλαμβάνει ένα συλλεκτικό αριθμημένο Φεγιέ.

Η προσωπικότητα και το έργο του Ιωάννη Καποδίστρια συνδέονται άρρηκτα με τη συγκρότηση και την οργάνωση τουελληνικού κράτους αλλά και την ιστορία των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

«Στις 24 Σεπτεμβρίου 1828, ως κυβερνήτης της Ελλάδας, ο Ιωάννης Καποδίστριας θεμελιώνει έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς του νεοσύστατου κράτους: την οργανωμένη ταχυδρομική υπηρεσία της Ελλάδας, θέτοντας, έτσι, τις βάσεις για τη δημιουργία και την εξέλιξη των ΕΛΤΑ.

Σχεδόν δύο αιώνες μετά, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία συνεχίζουν τη διαδρομή, έχοντας εξελιχθεί από ένα παραδοσιακό ταχυδρομικό οργανισμό, σε μια σύγχρονη εταιρεία με ευρύ δίκτυο εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων, ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα και ουσιαστική παρουσία σε κάθε γωνιά της χώρας» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση των ΕΛΤΑ .

Η Σειρά περιλαμβάνει εκτός από το αριθμημένο Φεγιέ, έναν Φάκελο Πρώτης Ημέρας Κυκλοφορίας – Φεγιέ καθώς και SetPack, που περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα μαζί. Τα προϊόντα θα είναι διαθέσιμα και μέσω ηλεκτρονικής παραγγελίας από το philotelismos.gr.

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