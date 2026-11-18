Snapshot Δύο δενδροφυτεύσεις έγιναν στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα, θύμα της τρομοκρατικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, κοντά στη σκηνή της έκρηξης και στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο όπου νοσηλεύτηκε και απεβίωσε.

Στη συμβολική δενδροφύτευση κοντά στο σπίτι της οικογένειας τοποθετήθηκε επιγραφή που αναφέρει ότι η Βάγια Νέστορα δολοφονήθηκε από τρομοκράτες και υπογραμμίζει την αξία της δημοκρατίας.

Η κόρη της, Αφροδίτη Νέστορα, ευχαρίστησε τους γιατρούς, νοσηλευτές και τις αρχές για τη φροντίδα και τη σύλληψη των δραστών εντός 11 ημερών.

Η Αφροδίτη Νέστορα κατέθεσε έκκληση κατά της βίας και της τρομοκρατίας, ζητώντας το τέλος του κύκλου της βίας που πλήττει την πόλη και τις οικογένειες.

Η Αφροδίτη αντιμετωπίζει σοβαρά σωματικά και ψυχολογικά τραύματα λόγω των εγκαυμάτων και της απώλειας της μητέρας της. Snapshot powered by AI

Δύο συμβολικές δενδροφυτεύσεις στη μνήμη της μητέρας της πολιτεύτριας της ΝΔ, Αφροδίτης Νέστορα, Βάγιας, που έχασε τη ζωή της μετά από την τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι όπου διέμενε η οικογένεια, πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Τετάρτης (18/11), στη Θεσσαλονίκη.

Η πρώτη δενδροφύτευση έγινε στη συμβολή των οδών Γραβιάς και Κίμωνος Βόγα, κοντά στο σημείο της φονικής έκρηξης. Εκεί φυτεύτηκε μια δαμασκηνιά αλλά και λουλούδια, στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα από την κόρη της, Αφροδίτη, και τον σύζυγό της, Παναγιώτη.

«Εδώ δολοφονήθηκε από χέρια τρομοκρατών η Βάγια Νέστορα – Η δημοκρατία δεν παραχωρείται», αναγράφεται στην επιγραφή που τοποθετήθηκε δίπλα στο δέντρο που φυτεύτηκε σήμερα δίπλα στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Στο σημείο πραγματοποιήθηκε και τρισάγιο στη μνήμης της Βάγιας Νέστορα.

Η δεύτερη δενδροφύτευση έγινε στο κάτω προαύλιο του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, όπου φυτεύτηκε ένα γκίνγκο μπιλόμπα. Πρόκεται για το νοσοκομείο όπου νοσηλεύτηκε και πέθανε μετά το τρομοκρατικό χτύπημα η Βάγια Νέστορα. Στο ίδιο νοσοκομείο είχε διακομισθεί αρχικά και η κόρη της Αφροδίτη Νέστορα η οποία στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη μονάδα εγκαυμάτων του Παπανικολάου, μαζί με τον πατέρα της και άλλους δύο τραυματίες.

Παρόντες στη δενδροφύτευση στο Ιπποκράτειο ήταν ο διοικητής του νοσοκομείου αλλά και οι γιατροί και οι νοσηλευτές που είχαν βάρδια όταν έγινε η διακομιδή των τραυματιών στο νοσοκομείο.

«Βρεθήκαμε όλοι εδώ για να δώσουμε ένα ηχηρό μήνυμα κατά της βίας και της τρομοκρατίας. Πριν λίγους μήνες συγκλονίστηκε το σπίτι μου, η γειτονιά μου, η Θεσσαλονίκη μας, από ένα βίαιο τρομοκρατικό χτύπημα, το οποίο είχε ως συνέπεια τη δολοφονία, την πολιτική δολοφονία, της μητέρας μου, της Βάγιας», ανέφερε σε δηλώσεις της η Αφροδίτη Νέστορα μετά τη συμβολική δενδροφύτευση κοντά στο σημείο της φονικής έκρηξης.

«Στέκομαι εδώ όρθια απέναντί σας. Δηλώνω ότι με όποια δύναμη έχω θα συνεχίσω να φωνάζω ότι κάτι τέτοιο είναι ανεπίτρεπτο να γίνεται, να διαταράσσει τον αστικό ιστό της πόλης, την ησυχία, την ηρεμία των γειτονιών μας. Δεν επιτρέπεται σε κανέναν άνθρωπο να διαταράσσει με οποιονδήποτε τρόπο και να πληγώνει τόσο βίαια οικογένειες, ανθρώπους, παιδιά. Και πρέπει να μπει ένα τέλος σε αυτόν τον φαύλο κύκλο της βίας και της τρομοκρατίας. Πρέπει όλοι ενωμένοι και δυνατοί να σταθούμε απέναντί τους», υπογράμμισε επίσης.

Η ίδια ευχαρίστησε την Ελληνική Αστυνομία, την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία για τη σύλληψη των δραστών μέσα σε μόλις 11 ημέρες, την Πυροσβεστική, το ΕΚΑΒ, τα νοσοκομεία Ιπποκράτειο και Παπανικολάου, καθώς και τους υπουργούς Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και Άδωνι Γεωργιάδη.

Ευχαρίστησε επίσης «όλους τους κατοίκους της περιοχής που πραγματικά μας αγκάλιασαν και καθημερινά μας δίνουν δύναμη για να ξεπεράσουμε τόσο την τεράστια απώλεια της μητέρας μου, της Βάγιας, η οποία ήταν μία υπέροχη, πάρα πολύ δυνατή και πανέμορφη εσωτερικά και εξωτερικά γυναίκα, αλλά και όλα τα δικά μας τραύματα, και τα σωματικά και τα ψυχολογικά».

Όπως είπε, «βιώνει πολύ μεγάλο τραύμα» και σωματικά, καθώς είχε υποστεί βαριά εγκαύματα αλλά και ψυχολογικά λόγω της τραγικής απώλειας της μητέρας της.

Με πληροφορίες από thestival.gr

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