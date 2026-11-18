Snapshot Ένοχος κρίθηκε 66χρονος για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της 35χρονης κόρης του στη Ρόδο, με συνολική ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή.

Ο 66χρονος επιτέθηκε στην κόρη του ενώ εκείνη κρατούσε το βρέφος της, προκαλώντας της σωματική βλάβη και απειλώντας την ενώπιον ανηλίκου.

Το δικαστήριο τον αθώωσε για απόπειρα απλής σωματικής βλάβης, αλλά τον έκρινε ένοχο για επικίνδυνη σωματική βλάβη και απειλή με ελαφρυντικό πρότερου σύννομου βίου.

Ο δράστης υποχρεώθηκε να παρακολουθήσει συμβουλευτικό πρόγραμμα από ψυχολόγο ως όρο αναστολής της ποινής.

Η 35χρονη κατήγγειλε ότι οι επιθέσεις από τον πατέρα της δεν ήταν μεμονωμένες, καθώς είχε δεχθεί παλαιότερη επίθεση λίγες ημέρες πριν το τελευταίο περιστατικό. Snapshot powered by AI

Ένοχος κρίθηκε από το Μονομελές Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο Ρόδου 66χρονος κατηγορούμενος για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της 35χρονης κόρης του, την ώρα που εκείνη κρατούσε το βρέφος της.

Το περιστατικό συνέβη απογευματινές ώρες στις 15 Νοεμβρίου 2026 σε χωριό της Ρόδου και ο 66χρονος συνελήφθη με την αυτόφωρη διαδικασία και σε βάρος του ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για:

απόπειρα ενδοοικογενειακής απλής σωματικής βλάβης

ενδοοικογενειακή απειλή, τελεσθείσα ενώπιον ανηλίκου μέλους της οικογενείας

ενδοοικογενειακή επικίνδυνη σωματική βλάβη, τελεσθείσα κατ' εξακολούθηση και ενώπιον ανηλίκου μέλους της οικογενείας

Όπως αναφέρει το rodiaki.gr, στη δίκη που έγινε την Τρίτη (16/11), το Μονομελές Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο Ρόδου έκανε δεκτούς του ισχυρισμούς του δικηγόρου του 66χρονου και τον έκρινε αθώο για το πρώτο αδίκημα αλλά ένοχο με το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου για τα άλλα δύο, επιβάλλοντας του συνολική ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή υπό τον όρο της παρακολούθησης του, συμβουλευτικού προγράμματος από ψυχολόγο.

Το χρονικό της υπόθεσης

Σύμφωνα με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την υπόθεση το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Κυριακής (15/11), περίπου στις 19:30, μέσα στο σπίτι της οικογένειας. Ο 66χρονος μπήκε στο δωμάτιο όπου βρισκόταν η 35χρονη κόρη του που εκείνη την ώρα κρατούσε στην αγκαλιά της το ανήλικο βρέφος της, ηλικίας περίπου ενάμισι έτους.

Ο 66χρονος φέρεται να απείλησε την κόρη του και στη συνέχεια να της προκάλεσε σωματική βλάβη, πιάνοντάς την από τα χέρια και ρίχνοντάς την γροθιά στο κεφάλι. Επιπλέον, την κλώτσησε στη δεξιά πλευρά της μέσης, προκαλώντας της έντονο πόνο, ζάλη και τρόμο. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, η 66χρονη σύζυγός του επιχείρησε να μπει στη μέση για να τους χωρίσει. Τότε ο 66χρονος φέρεται να αποπειράθηκε να τη χτυπήσει εκσφενδονίζοντας εναντίον της ένα λεμόνι, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να την τραυματίσει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με την κατάθεση της 35χρονης, δεν ήταν η πρώτη φορά που δεχόταν επίθεση. Όπως ανέφερε στους αστυνομικούς, δέκα ημέρες νωρίτερα, το απόγευμα της 5ης Νοεμβρίου 2026, ο 66χρονος πατέρας της, την είχε χτυπήσει ξανά με το χέρι στο κεφάλι, κατά τη διάρκεια διαπληκτισμού μέσα στο σπίτι.

Σε βάρος του 66χρονου σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου για τα περαιτέρω.

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