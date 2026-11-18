Snapshot Ο πυροσβέστης Ηλίας Βαλατσός, 44 ετών, σκοτώθηκε εν ώρα καθήκοντος σε συμβάν στο Ζεφύρι και κηδεύτηκε σε κλίμα οδύνης στο Περιστέρι.

Μαζί με τον Βαλατσό, έχασε τη ζωή του και ο 23χρονος συνάδελφός του Γιώργος Ζυμπίδης, που κηδεύτηκε στην Καστοριά.

Η θεία του Ηλία Βαλατσού έκανε έκκληση στους υπεύθυνους να φροντίσουν καλύτερα τα σώματα ασφαλείας για να προληφθούν παρόμοια τραγικά γεγονότα.

Η σορός του πυροσβέστη μεταφέρθηκε στον 10ο πυροσβεστικό σταθμό Αθηνών, όπου του αποδόθηκαν τιμές με σειρήνες και φωνές «αθάνατος» από συναδέλφους. Snapshot powered by AI

Σε κλίμα οδύνης κηδεύτηκε ο πυροσβέστης, Ηλίας Βαλατσός, ο οποίος σκοτώθηκε εν ώρα καθήκοντος σε συμβάν που επιχειρούσε στο Ζεφύρι.

Ο 44χρονος πυροσβέστης έχασε τη ζωή του μαζί με έναν ακόμη 23χρονο συνάδελφό του, τον Γιώργο Ζυμπίδη, ο οποίος κηδεύτηκε χθες στην Καστοριά.

Σήμερα έπεσε η αυλαία του δράματος, με την εξόδιο ακολουθία του 44χρονου στο Περιστέρι. Έξω από το κοιμητήριο «Άγιος Βασίλειος» στο Περιστέρι, επικρατούσε βουβαμάρα και θλίψη, με τη θεία του νεκρού πυροσβέστη να συγκλονίζει με τα λεγόμενά της.

«Όταν φεύγουν νέα παιδιά, που δεν έχουν φτιάξει καν την οικογένειά τους, δεν είναι κρίμα; Θα παρακαλέσω όλους αυτούς που είναι υπεύθυνοι να προσέξουν τα σώματα. Να φροντίσουν να μην τους λείπει τίποτα. Να μην φεύγουν άδικα τα παιδιά μας.

Ας δούνε όλο αυτό το κακό που έχει γίνει και να μην ξαναγίνει. Να μπορέσουμε όλοι, μα όλοι, να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, και να είναι αυτά τα δύο παιδιά τα τελευταία» είπε.

Σειρήνες και ιαχές «αθάνατος» στο ύστατο χαίρε

Η σορός του Ηλία Βαλατσού έφτασε στον 10ο πυροσβεστικό σταθμό Αθηνών στις 8:30 το πρωί, κι εκεί τον περίμεναν όλοι οι συνάδελφοί του για να του αποδώσουν τιμές.

Η νεκροφόρα με τη σορό του 44χρονου πυροσβέστη πέρασε από τον σταθμό στον οποίο υπηρετούσε κι από εκεί ξεκίνησε η πομπή με συναδέλφους του να κουβαλούν το φέρετρο στους ώμους και δεκάδες ακόμη να τον ακολουθούν προς την τελευταία του κατοικία.

Στον σταθμό έφτασαν και συγγενείς και φίλοι του πυροσβέστη όπου μαζί με τους συναδέλφους του θα τον τιμήσουν και θα τον ακολουθήσουν μέχρι την εκκλησία.

Στη μνήμη του 44χρόνου τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή με τους συναδέλφους να φωνάζουν «αθάνατος», ενώ οι σειρήνες των πυροσβεστικών οχημάτων ήχησαν για να τον υποδεχθούν σε ένα συγκλονιστικό σκηνικό.

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