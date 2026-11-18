Snapshot Ο Ηλίας Βαλατσός, 44χρονος πυροσβέστης, αποχαιρετήθηκε με τιμές ήρωα στο Περιστέρι μετά τον θάνατό του στη φονική πυρκαγιά στο Ζεφύρι.

Η σορός του μεταφέρθηκε στον 10ο πυροσβεστικό σταθμό Αθηνών, όπου συνάδελφοι και συγγενείς τον τίμησαν πριν την πομπή προς το νεκροταφείο.

Οι συνάδελφοι κουβάλησαν το φέρετρο στους ώμους τους, ενώ τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή και ακούστηκαν σειρήνες πυροσβεστικών οχημάτων.

Η κηδεία του 23χρονου Γιώργου Ζυμπίδη, επίσης θύματος της πυρκαγιάς, πραγματοποιήθηκε χθες στην Καστοριά. Snapshot powered by AI

Συγκλονιστικές στιγμές καταγράφονται στο Περιστέρι, εκεί που οι συνάδελφοί του, αποχαιρετούν τον Ηλία Βαλατσό που έχασε τη ζωή του στη φονική πυρκαγιά στο Ζεφύρι μαζί με τον 23χρονο συνάδελφό του, Γιώργο Ζυμπίδη, να κηδεύεται χθες σε κλίμα οδύνης στην Καστοριά.

Η σορός του Ηλία Βαλατσού έφτασε στον 10ο πυροσβεστικό σταθμό Αθηνών στις 8:30 το πρωί, κι εκεί τον περίμεναν όλοι οι συνάδελφοί του για να του αποδώσουν τιμές.

Η νεκροφόρα με τη σορό του 44χρονου πυροσβέστη πέρασε από τον σταθμό στον οποίο υπηρετούσε κι από εκεί ξεκίνησε η πομπή με συναδέλφους του να κουβαλούν το φέρετρο στους ώμους και δεκάδες ακόμη να τον ακολουθούν προς την τελευταία του κατοικία.

Στον σταθμό έφτασαν και συγγενείς και φίλοι του πυροσβέστη όπου μαζί με τους συναδέλφους του θα τον τιμήσουν και θα τον ακολουθήσουν μέχρι την εκκλησία.

Στη μνήμη του 44χρόνου τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή με τους συναδέλφους να φωνάζουν «αθάνατος», ενώ οι σειρήνες των πυροσβεστικών οχημάτων ήχησαν για να τον υποδεχθούν σε ένα συγκλονιστικό σκηνικό.

Χθες τελέστηκε σε κλίμα οδύνης η κηδεία του 23χρονου Γιώργου Ζυμπίδη στην Καστοριά. Ο πατέρας του αδικοχαμένου νεαρού, μιλώντας στο MEGA, συγκλόνισε. «Έγιναν κάποια σφάλματα, λάθη, μπήκανε μία φορά, τη δεύτερη γιατί ξαναμπήκαν, θέλω μία εξήγηση. Είμαι ένας χαροκαμένος πατέρας, είμαστε μία οικογένεια που θρηνεί. Κάνω τώρα το τραπέζι για το γάμο του γιου μου, ήταν ελεύθερος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι καταθέσεις των συναδέλφων τους από το πεδίο

Οι καταθέσεις των πυροσβεστών ρίχνουν φως στις τελευταίες, δραματικές στιγμές μέσα στο εγκαταλελειμμένο κτήριο στο Ζεφύρι. «Ενώ φορούσα τον εξοπλισμό μου και ετοιμαζόμουν, ο … μου είπε ‘τους χάσαμε’, εννοώντας ότι δεν υπάρχει επικοινωνία. Μπήκαμε μέσα. Οι καπνοί ήταν πυκνοί και δεν βλέπαμε. Ο δόκιμος μού είπε ότι βρήκε κάποιον. Προσπαθήσαμε με τα χέρια μας να καταλάβουμε εάν είναι άνθρωπος και επειδή ο Ηλίας είναι πιο μυώδης από τον Γιώργο, κατάλαβα ότι ήταν αυτός, αλλά δεν μου μιλούσε ούτε κουνιόταν», είπε πυροσβέστης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ηλίας Βαλατσός εγκλωβίστηκε στη βάση της περιστρεφόμενης σκάλας, όταν μία σιδερόβεργα διαπέρασε τη μάσκα του. Στην προσπάθειά του να απεγκλωβιστεί, έβγαλε το ένα γάντι του, το οποίο εντοπίστηκε αργότερα.

Ο 23χρονος Γιώργος Ζυμπίδης φαίνεται πως έχασε τον προσανατολισμό του μέσα στους καπνούς, αφαίρεσε νωρίτερα την προσωπίδα του και εισέπνευσε μεγαλύτερη ποσότητα τοξικού καπνού, γεγονός που διαπίστωσε και ο ιατροδικαστής. Εντοπίστηκε αρκετά μέτρα μακριά από τον συνάδελφό του, καθώς αναζητούσε έξοδο διαφυγής.

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