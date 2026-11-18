Snapshot Δύο πυροσβέστες, 23 και 44 ετών, έχασαν τη ζωή τους από εισπνοή καπνού κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι.

Ο πατέρας του 23χρονου ζητά εξηγήσεις για τα πιθανά λάθη που οδήγησαν στον θάνατο του γιου του.

Ο 44χρονος εγκλωβίστηκε στη βάση περιστρεφόμενης σκάλας όταν μία σιδερόβεργα διέτρησε τη μάσκα του, ενώ ο 23χρονος έχασε τον προσανατολισμό του και εισέπνευσε τοξικό καπνό.

Η κηδεία του 23χρονου πραγματοποιήθηκε στην Καστοριά με τη συμμετοχή συγγενών, συναδέλφων και επίσημων εκπροσώπων, ενώ η σορός του είχε προηγουμένως μεταφερθεί στον Πυροσβεστικό Σταθμό Περιστερίου για φόρο τιμής. Snapshot powered by AI

Τα ερωτήματα για τον χαμό του 23χρονου Γιώργου Ζυμπίδη και του 44χρονου Ηλία Βαλατσού, από εισπνοή καπνού κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στο Ζεφύρι, το μεσημέρι του Σαββάτου, παραμένουν.

Και ενώ χθες, τελέστηκε στην Καστοριά, σε κλίμα βαθιάς οδύνης η κηδεία του 23χρονου, σήμερα, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι θα αποχαιρετίσουν τον 44χρονο, η εξόδιος ακολουθία του οποίου θα τελεστεί στο Περιστέρι.

Ο πατέρας του 23χρονου, μιλώντας στο MEGA, συγκλονίζει. «Έγιναν κάποια σφάλματα, λάθη, μπήκανε μία φορά, τη δεύτερη γιατί ξαναμπήκαν, θέλω μία εξήγηση. Είμαι ένας χαροκαμένος πατέρας, είμαστε μία οικογένεια που θρηνεί. Κάνω τώρα το τραπέζι για το γάμο του γιου μου, ήταν ελεύθερος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι καταθέσεις των πυροσβεστών ρίχνουν φως στις τελευταίες, δραματικές στιγμές μέσα στο εγκαταλελειμμένο κτήριο στο Ζεφύρι. «Ενώ φορούσα τον εξοπλισμό μου και ετοιμαζόμουν, ο … μου είπε ‘τους χάσαμε’, εννοώντας ότι δεν υπάρχει επικοινωνία. Μπήκαμε μέσα. Οι καπνοί ήταν πυκνοί και δεν βλέπαμε. Ο δόκιμος μού είπε ότι βρήκε κάποιον. Προσπαθήσαμε με τα χέρια μας να καταλάβουμε εάν είναι άνθρωπος και επειδή ο Ηλίας είναι πιο μυώδης από τον Γιώργο, κατάλαβα ότι ήταν αυτός, αλλά δεν μου μιλούσε ούτε κουνιόταν», είπε πυροσβέστης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ηλίας Βαλατσός εγκλωβίστηκε στη βάση της περιστρεφόμενης σκάλας, όταν μία σιδερόβεργα διαπέρασε τη μάσκα του. Στην προσπάθειά του να απεγκλωβιστεί, έβγαλε το ένα γάντι του, το οποίο εντοπίστηκε αργότερα.

Ο 23χρονος Γιώργος Ζυμπίδης φαίνεται πως έχασε τον προσανατολισμό του μέσα στους καπνούς, αφαίρεσε νωρίτερα την προσωπίδα του και εισέπνευσε μεγαλύτερη ποσότητα τοξικού καπνού, γεγονός που διαπίστωσε και ο ιατροδικαστής. Εντοπίστηκε αρκετά μέτρα μακριά από τον συνάδελφό του, καθώς αναζητούσε έξοδο διαφυγής.

Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Ζυμπίδη στην Καστοριά

Σε κλίμα θλίψης, σπαραγμού και εθνικού πένθους, πραγματοποιήθηκε χθες, Τρίτη, η κηδεία του 23χρονου Γιώργου Ζυμπίδη στην Καστοριά. Από νωρίς το πρωί, συγγενείς και φίλοι του νεαρού πυροσβέστη συγκεντρώθηκαν στην εκκλησία για να τον αποχαιρετήσουν.

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Στον Ιερό Ναό βρέθηκαν επίσης συνάδελφοί του από το Πυροσβεστικό Σώμα ενώ το παρών έδωσε και ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας και κλιματικής Κρίσης, Ευάγγελος Τουρνάς.

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Υπενθυμίζεται ότι το απόγευμα της Δευτέρας (16/11), η σορός του μεταφέρθηκε στον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Περιστερίου, όπου υπηρετούσε, προκειμένου οι συνάδελφοί του να του αποτίσουν φόρο τιμής.

Οι πυροσβέστες στάθηκαν προσοχή, με τους φάρους και τις σειρήνες των οχημάτων αναμμένους, ενώ τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή. Αμέσως μετά ακούστηκε η φράση «Αθάνατος», πριν ξεκινήσει η αυτοκινητοπομπή με προορισμό τη γενέτειρά του, την Καστοριά.

Κατά μήκος της διαδρομής είχε προγραμματιστεί η παρουσία πυροσβεστικών οχημάτων με αναμμένους φάρους και σειρήνες, ώστε και άλλοι συνάδελφοί του να αποχαιρετήσουν τον 23χρονο.

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