Σε κλίμα θλίψης, σπαραγμού και εθνικού πένθους, πραγματοποιείται η κηδεία του 23χρονου Γιώργου Ζυμπίδη στην Καστοριά, που έχασε την ζωή του κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένο κτήριο Ζεφύρι.

Από νωρίς το πρωί, συγγενείς και φίλοι του νεαρού πυροσβέστη συγκεντρώθηκαν στην εκκλησία για να τον αποχαιρετήσουν.

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Στον ιερό ναό βρέθηκαν επίσης συνάδελφοί του από το Πυροσβεστικό Σώμα ενώ το παρών έδωσε και ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας και κλιματικής Κρίσης, Ευάγγελος Τουρνάς.

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Υπενθυμίζεται ότι το απόγευμα της Δευτέρας (16/11), η σορός του μεταφέρθηκε στον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Περιστερίου, όπου υπηρετούσε, προκειμένου οι συνάδελφοί του να του αποτίσουν φόρο τιμής.

Οι πυροσβέστες στάθηκαν προσοχή, με τους φάρους και τις σειρήνες των οχημάτων αναμμένους, ενώ τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή. Αμέσως μετά ακούστηκε η φράση «Αθάνατος», πριν ξεκινήσει η αυτοκινητοπομπή με προορισμό τη γενέτειρά του, την Καστοριά.

Κατά μήκος της διαδρομής είχε προγραμματιστεί η παρουσία πυροσβεστικών οχημάτων με αναμμένους φάρους και σειρήνες, ώστε και άλλοι συνάδελφοί του να αποχαιρετήσουν τον 23χρονο.