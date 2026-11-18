Snapshot Ελεύθεροι αφέθηκαν ο 83χρονος και ο 46χρονος, πατέρας και γιος, που συνελήφθησαν για τον θάνατο 58χρονου στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης.

Η εισαγγελέας διέταξε προκαταρκτική έρευνα για να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες του περιστατικού και να αξιολογηθούν τα στοιχεία.

Στην έρευνα θα συλλεχθεί υλικό από κάμερες ασφαλείας και θα προσκομιστεί η ιατροδικαστική έκθεση για τα αίτια θανάτου.

Ο καβγάς ξεκίνησε λόγω φθορών σε αυτοκίνητο του κουνιάδου του θανόντα και ο 58χρονος έχασε τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια του διαπληκτισμού.

Ο 58χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου κατέληξε, ενώ ο πατέρας και ο γιος είχαν συλληφθεί για θανατηφόρα έκθεση. Snapshot powered by AI

Ελεύθεροι, με εντολή εισαγγελέα, αφέθηκαν ο 83χρονος και ο 46χρονος, που είναι πατέρας και γιος και οι οποίοι συνελήφθησαν για τον θάνατο 58χρονου, έπειτα από λεκτική αντιπαράθεση που είχαν μαζί του στην περιοχή της Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης.

Η εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το περιστατικό και να αξιολογηθούν τα στοιχεία της υπόθεσης πριν αποφασιστεί η περαιτέρω ποινική μεταχείρισή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται, μεταξύ άλλων, να αναζητηθεί και να συλλεχθεί υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, το οποίο θα ενταχθεί στη δικογραφία, ενώ θα προσκομιστεί και η ιατροδικαστική έκθεση, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια θανάτου του 58χρονου.

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 6 το απόγευμα της Τρίτης (17/11), όταν, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο 58χρονος ήρθε σε λεκτική αντιπαράθεση με τον 46χρονο και τον 83χρονο. Αφορμή φέρεται να ήταν φθορές που είχαν προκληθεί σε αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του κουνιάδου του θανόντα.

Κατά τη διάρκεια του διαπληκτισμού, ο 58χρονος έχασε τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου λίγο αργότερα κατέληξε.

Πατέρας και γιος είχαν συλληφθεί από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Παύλου Μελά για θανατηφόρα έκθεση.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Διαβάστε επίσης