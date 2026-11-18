Snapshot Άνδρας νεαρής ηλικίας έπεσε από παράθυρο πρώτου ορόφου πολυκατοικίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην οδό Εγνατία.

Το άτομο κατέληξε σε γυάλινο στέγαστρο πριν πέσει στο έδαφος και υπέστη πολλαπλά τραύματα.

Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» για νοσηλεία. Snapshot powered by AI

Με πολλαπλά τραύματα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» στη Θεσσαλονίκη ένα άτομο, μετά από πτώση από όροφο πολυκατοικίας στο κέντρο της πόλης το μεσημέρι της Τετάρτης (18/11).

Όπως αναφέρει το thestival.gr, το συμβάν έγινε λίγο μετά τις 12:30 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το άτομο νεαρής ηλικίας έπεσε κάτω από άγνωστες συνθήκες στο κενό από παράθυρο πρώτου ορόφου πολυκατοικίας στην οδό Εγνατία, πλησίον της στάσης αστικών λεωφορείων «Κολόμβου».

Το άτομο κατέληξε σε γυάλινο στέγαστρο πριν πέσει στο έδαφος. Από την πτώση το άτομο υπέστη πολλαπλά τραύματα. Παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Παπανικολάου».

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