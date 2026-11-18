Snapshot Υποβλήθηκαν ποινικές καταγγελίες σε βάρος του Τόμας Μαρκλ για διαδικτυακή σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων από την αστυνομία των Φιλιππίνων.

Οι καταγγελίες αφορούν διανομή και κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων και διαβιβάστηκαν στον εισαγγελέα της επαρχίας Σεμπού μετά από έρευνα.

Ο Τόμας Μαρκλ αρνείται τις κατηγορίες, τις χαρακτηρίζει «νοσηρά ψέματα» και είχε συλληφθεί πρόσφατα στη Φλόριντα για παρόμοιες κατηγορίες.

Οι αρχές συνεχίζουν την εξέταση των συσκευών που παραδόθηκαν από τον γιο του Μαρκλ, πιθανόν για εύρεση επιπλέον αποδεικτικών στοιχείων ή κατηγοριών.

Η Μέγκαν Μαρκλ έχει διακόψει τις σχέσεις με τον πατέρα της από το 2018 και έχει δηλώσει ότι η υπόθεση την έχει προκαλέσει «βαθιά αναστάτωση». Snapshot powered by AI

Η αστυνομία των Φιλιππίνων ανακοίνωσε σήμερα, Τετάρτη, ότι υποβλήθηκαν ποινικές καταγγελίες σε βάρους του Τόμας Μαρκλ, του πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ, δούκισσας του Σάσεξ, για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων μέσω Διαδικτύου.

Η υποβολή των καταγγελιών θα επιτρέψει στους εισαγγελείς να εξετάσουν τα αποδεικτικά στοιχεία και να αποφασίσουν εάν πρέπει να ασκηθούν διώξεις ενώπιον του δικαστηρίου.

Η εξέλιξη έρχεται λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά τη σύλληψη του Μαρκλ στη Φλόριντα από τις αμερικανικές αρχές, με την κατηγορία της κατοχής υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Σύμφωνα με τις αρχές, το υλικό περιλάμβανε φωτογραφίες στις οποίες φέρεται να απεικονίζεται ο ίδιος μαζί με ανήλικα κορίτσια.

Ο Τόμας Μαρκλ αρνείται τις κατηγορίες και όπως δήλωσε στη Daily Mail οι ισχυρισμοί είναι «νοσηρά ψέματα».

Σύμφωνα με την αστυνομία των Φιλιππίνων, οι καταγγελίες διαβιβάστηκαν την Δευτέρα στο γραφείο του εισαγγελέα στην επαρχία Σεμπού, έπειτα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε το περασμένο μήνα σχετικά με την καταγγελλόμενη διανομή και κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Ο Μαρκλ είχε ζήσει για ένα διάστημα στην Σεμπού, προτού επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, οι καταγγελίες σε βάρος του αφορούν παραβιάσεις τοπικών νόμων κατά της διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών.

Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την εγκληματολογική εξέταση των υπόλοιπων συσκευών που παραδόθηκαν στις Φιλιππίνες από τον γιο του Μαρκλ, τον ετεροθαλή αδελφό της Μέγκαν, τον Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ. Όπως ανέφεραν, η εξέταση είναι πιθανόν να αποφέρει περαιτέρω αποδεικτικά στοιχεία που να υποστηρίζουν την υπόθεση ή να μπορούν να οδηγήσουν στην απαγγελία επιπλέον κατηγοριών.

Η Μέγκαν Μαρκλ, μια Αμερικανίδα ηθοποιός, έχει διακόψει τις σχέσεις της με τον πατέρα της από τότε που παντρεύτηκε τον μικρότερο γιο του βασιλιά Καρόλου, τον πρίγκιπα Χάρι, το 2018.

Η ίδια έχει δηλώσει ότι η υπόθεση της έχει προκαλέσει «βαθιά αναστάτωση».

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