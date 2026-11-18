Μια εκτενής μελέτη συνέδεσε την μεγαλύτερη κατανάλωση μπίρας και οινοπνευματωδών ποτών με αυξημένο κίνδυνο οξείας νεφρικής βλάβης, αλλά δεν διαπίστωσε στατιστικά σημαντική συσχέτιση για το κόκκινο ή το λευκό κρασί.

Η αντίθεση αυτή παρουσιάζει ενδιαφέρον, ωστόσο δεν αποδεικνύει ότι το κρασί «προστατεύει τους νεφρούς» ούτε ότι η αλλαγή του είδους του ποτού καθιστά την κατανάλωση αλκοόλ ασφαλέστερη.

Τι διαπίστωσαν οι ερευνητές σχετικά με την μπίρα, το κρασί και τα οινοπνευματώδη ποτά

Σε μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Scientific Reports τον περασμένο Οκτώβριο, ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα για 250.791 άτομα που κατανάλωναν ήδη αλκοόλ. Κατά τη διάρκεια μιας περιόδου παρακολούθησης με διάμεση τιμή τα 14 έτη, 10.335 άτομα εμφάνισαν οξεία νεφρική βλάβη (ΟΝΒ), ποσοστό περίπου 4% του δείγματος.

Συγκρίνοντας τα επίπεδα κατανάλωσης εντός κάθε κατηγορίας ποτών, οι ερευνητές διαπίστωσαν τα εξής:

Μπίρα: Όσοι ανήκαν στο ανώτερο τρίτο της κατανάλωσης είχαν 14,8% υψηλότερο σχετικό κίνδυνο εμφάνισης ΟΝΒ σε σύγκριση με όσους ανήκαν στο κατώτερο τρίτο.

Όσοι ανήκαν στο ανώτερο τρίτο της κατανάλωσης είχαν υψηλότερο σχετικό κίνδυνο εμφάνισης ΟΝΒ σε σύγκριση με όσους ανήκαν στο κατώτερο τρίτο. Οινοπνευματώδη ποτά : Η αντίστοιχη διαφορά ήταν 25,5% .

: Η αντίστοιχη διαφορά ήταν . Κόκκινο και λευκό κρασί: Δεν παρουσίασαν στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την ΟΝΒ.

Η ομάδα με την υψηλότερη κατανάλωση μπίρας κατανάλωνε κατά μέσο όρο περίπου 189 γραμμάρια καθαρής αλκοόλης εβδομαδιαίως, έναντι 21 γραμμαρίων στην ομάδα με τη χαμηλότερη κατανάλωση, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου σε 10 μπίρες των 500 ml (με περιεκτικότητα αλκοόλ 5%) έναντι μίας.

Τα ποσοστά αυτά αφορούν σχετικές διαφορές και όχι την πιθανότητα που έχει ένα συγκεκριμένο άτομο να υποστεί νεφρική βλάβη.

Είναι δυνατόν το αλκοόλ να προκαλέσει βλάβη στους νεφρούς χωρίς να έχει προηγηθεί βλάβη στο ήπαρ;

Είναι πιθανό. Η συσχέτιση με την μπίρα και τα οινοπνευματώδη ποτά παρέμεινε ακόμη και αφού οι ερευνητές έλαβαν υπόψη την ύπαρξη ηπατικής νόσου και άλλους παράγοντες που μετρήθηκαν. Τα άτομα που κατανάλωναν μεγαλύτερες ποσότητες από αυτά τα ποτά εμφάνιζαν επίσης, κατά κανόνα, υψηλότερα επίπεδα δύο δεικτών στο αίμα που σχετίζονται με τη φλεγμονή: της C-αντιδρώσας πρωτεΐνης και των ουδετερόφιλων.

Αυτό υποδεικνύει έναν πιθανό φλεγμονώδη μηχανισμό, αλλά δεν αποτελεί απόδειξη άμεσης βλάβης στους νεφρούς. Άλλες διαφορές μεταξύ των ατόμων που καταναλώνουν αλκοόλ ενδέχεται να συμβάλλουν στην εξήγηση αυτού του φαινομένου.

Το γεγονός ότι δεν διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση δεν αποτελεί απόδειξη προστασίας. Η έρευνα ήταν παρατηρητική, βασίστηκε στις αναφερόμενες συνήθειες κατανάλωσης αλκοόλ και εξέτασε άτομα που καταναλώνουν αλκοόλ κατά το παρόν διάστημα, αντί να εξετάσει τι συμβαίνει όταν κάποιος αλλάζει το είδος του ποτού που καταναλώνει (π.χ. από μπίρα σε κρασί).

Τα άτομα που πίνουν κρασί και εκείνα που πίνουν μπίρα ενδέχεται να διαφέρουν και ως προς τη διατροφή, την κατάσταση της υγείας ή τα πρότυπα κατανάλωσης αλκοόλ γενικότερα. Οι στατιστικές προσαρμογές δεν μπορούν να εξαλείψουν κάθε παράγοντα επιρροής.

Το ευρωπαϊκό γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας τονίζει επίσης ότι κανένα επίπεδο κατανάλωσης αλκοόλ δεν είναι απολύτως ασφαλές, ανεξάρτητα από το είδος του ποτού. Οι επιπτώσεις στη νεφρική λειτουργία αποτελούν μόνο μία πτυχή της βλάβης που σχετίζεται με το αλκοόλ.

Τι είναι η οξεία νεφρική βλάβη και πότε καθίσταται επικίνδυνη;

Η οξεία νεφρική βλάβη (ΟΝΒ) συνιστά μια αιφνίδια μείωση της νεφρικής λειτουργίας, η οποία εκδηλώνεται μέσα σε ώρες ή ημέρες. Στις πιθανές αιτίες περιλαμβάνονται:

η σοβαρή αφυδάτωση

οι λοιμώξεις

η χαμηλή αρτηριακή πίεση και

η λήψη συγκεκριμένων φαρμάκων

Διαφέρει από τη σταδιακή μείωση της λειτουργίας που παρατηρείται στη χρόνια νεφρική νόσο, αν και μια σοβαρή οξεία νεφρική βλάβη μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη.

Στα προειδοποιητικά σημάδια περιλαμβάνονται:

η σημαντική μείωση της ποσότητας των ούρων

το πρήξιμο στα πόδια

η ναυτία και

η ασυνήθιστη κόπωση

Ορισμένοι δεν παρουσιάζουν συμπτώματα και, για τη διάγνωση του προβλήματος, ενδέχεται να απαιτείται εξέταση αίματος για την μέτρηση της κρεατινίνης. Εάν εμφανιστούν αυτά τα σημάδια, αναζητήστε άμεσα ιατρική εκτίμηση. Σε περίπτωση έντονης δύσπνοιας ή σύγχυσης, απαιτείται επείγουσα ιατρική φροντίδα.

Ποιο συμπέρασμα πρέπει να βγάλει κάποιος που καταναλώνει αλκοόλ;

Τα ευρήματα αυτά αποτελούν αφορμή για να επανεξετάσετε την ποσότητα αλκοόλ που καταναλώνετε, και όχι για να αντικαταστήσετε την μπίρα με κρασί. Η μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ αποτελεί την πιο αξιόπιστη προσέγγιση για τον περιορισμό των κινδύνων για την υγεία που σχετίζονται με αυτό.

Η επαρκής ενυδάτωση είναι σημαντική, ειδικά κατά τη διάρκεια ασθένειας ή σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών, ωστόσο το νερό δεν μπορεί να εξουδετερώσει τις βλαβερές συνέπειες της κατανάλωσης αλκοόλ.

Όσοι έχουν αναπτύξει σωματική εξάρτηση από το αλκοόλ θα πρέπει να ζητήσουν ιατρική συμβουλή πριν διακόψουν απότομα τη χρήση του.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί μια βραδιά έντονης κατανάλωσης αλκοόλ να προκαλέσει νεφρική βλάβη;

Η περιστασιακή, αλλά έντονη κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να συμβάλει στην αφυδάτωση και, υπό ορισμένες συνθήκες, στην εμφάνιση οξείας νεφρικής βλάβης. Η μελέτη αυτή, ωστόσο, εξέτασε τη συνήθη κατανάλωση σε βάθος πολλών ετών, όπως αυτή αναφέρθηκε από τους ίδιους τους συμμετέχοντες. Δεν είναι σε θέση να προβλέψει την επίδραση μιας μεμονωμένης βραδιάς.

Είναι επικίνδυνη για τα νεφρά η λήψη ιβουπροφαίνης μετά την κατανάλωση αλκοόλ;

Μπορεί να είναι, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις αφυδάτωσης. Η ιβουπροφαίνη ενδέχεται να επιδεινώσει τη νεφρική λειτουργία σε ευάλωτα άτομα. Συμβουλευτείτε γιατρό εάν πάσχετε από νεφρική νόσο ή εάν δεν αισθάνεστε καλά.

Συμπέρασμα

Σε αυτήν την μεγάλη μελέτη παρατήρησης, η μπίρα και τα οινοπνευματώδη ποτά συσχετίστηκαν με υψηλότερο κίνδυνο οξείας νεφρικής βλάβης (ΟΝΒ), ενώ το κρασί όχι. Η διαφορά αξίζει διερεύνηση, αλλά δεν αποτελεί απόδειξη ότι το κρασί είναι μια επιλογή ασφαλής για τα νεφρά.

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