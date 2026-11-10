Μέγκαν Μαρκλ: H πρώτη δημόσια εμφάνιση με τον πρίγκιπα Χάρι μετά τη σύλληψη του πατέρα της

Snapshot Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ πραγματοποίησαν την πρώτη κοινή δημόσια εμφάνιση μετά τη σύλληψη του πατέρα της, Τόμας Μαρκλ, στις Βρυξέλλες στα εγκαίνια του «Lost Screen Memorial».

Ο Τόμας Μαρκλ συνελήφθη στις 6 Νοεμβρίου στη Φλόριντα με κατηγορία κατοχής υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως 20 ετών.

Η σύλληψη βασίστηκε σε καταγγελία για ύποπτο υλικό που βρέθηκε σε προσωπικά αντικείμενα και αποθηκευτικούς χώρους που νοίκιαζε ο Τόμας Μαρκλ στην περιοχή του Λος Άντζελες.

Ο Τόμας Μαρκλ αρνείται τις κατηγορίες για κατοχή υλικού παιδικής κακοποίησης, ενώ είχε παραδεχθεί παλαιότερα την πληρωμή για σεξουαλικές υπηρεσίες από ενήλικες στις Φιλιππίνες.

Το ζευγάρι επέστρεψε πρόσφατα στο Ηνωμένο Βασίλειο, και αυτή ήταν η πρώτη επίσημη κοινή δημόσια εμφάνισή τους μετά τη μετακόμισή τους από την Καλιφόρνια. Snapshot powered by AI

Την πρώτη κοινή δημόσια εμφάνισή τους μετά τη σύλληψη του πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ πραγματοποίησαν ο πρίγκιπας Χάρι και η δούκισσα του Σάσεξ, ταξιδεύοντας στις Βρυξέλλες, όπου έδωσαν το «παρών» στα εγκαίνια του «Lost Screen Memorial», μιας εγκατάστασης αφιερωμένης στα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των επιβλαβών συνεπειών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Η εμφάνισή τους πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, μόλις τέσσερις ημέρες μετά τη σύλληψη του 82χρονου Τόμας Μαρκλ στη Φλόριντα, την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, με κατηγορία που αφορά υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Ο πρίγκιπας Χάρι, 42 ετών, και η Μέγκαν Μαρκλ, 45 ετών, έφτασαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περίπου στις 08:00 το πρωί, τοπική ώρα. Η δούκισσα επέλεξε ένα μαύρο σύνολο, ενώ ο Χάρι εμφανίστηκε με σκούρο κοστούμι. Οι δυο τους περπατούσαν κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου και δεν απάντησαν στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων που τους περίμεναν στην είσοδο.

Ένας από τους παρευρισκομένους απευθύνθηκε στη Μέγκαν και τη ρώτησε: «Μέγκαν, πώς αισθάνεσαι και πώς διαχειρίζεσαι όσα συμβαίνουν;», χωρίς εκείνη να σταματήσει για να απαντήσει.

Η πρώτη κοινή εμφάνιση μετά την επιστροφή στη Βρετανία

Το ταξίδι στις Βρυξέλλες αποτελεί την πρώτη επίσημη κοινή μετακίνησή τους στο εξωτερικό μετά την πρόσφατη επιστροφή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Τον Αύγουστο, ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν ανακοίνωσαν ότι θα εγκαταλείψουν την Καλιφόρνια, όπου διέμεναν τα τελευταία έξι χρόνια, προκειμένου να εγκατασταθούν στη Βρετανία για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Επέστρεψαν στην πατρίδα του Χάρι τον ίδιο μήνα, ενώ τα παιδιά τους, ο επτάχρονος πρίγκιπας Άρτσι και η πεντάχρονη πριγκίπισσα Λίλιμπετ, ξεκίνησαν το σχολείο εκεί λίγες εβδομάδες αργότερα.

Η πρώτη κοινή δημόσια εμφάνισή τους μετά τη μετακόμιση πραγματοποιήθηκε στις 15 Οκτωβρίου στο Νότιγχαμ, όπου επισκέφθηκαν μια σειρά από φιλανθρωπικές οργανώσεις.

Τις επόμενες εβδομάδες, το ζευγάρι κράτησε χαμηλό προφίλ, ενώ πέρασε τις σχολικές διακοπές των παιδιών του κάνοντας διακοπές με στενούς συγγενείς και φίλους.

Η σύλληψη του Τόμας Μαρκλ και οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει

Η εμφάνιση του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν πραγματοποιήθηκε στη σκιά της υπόθεσης που αφορά τον αποξενωμένο πατέρα της δούκισσας του Σάσεξ.

Ο Τόμας Μαρκλ συνελήφθη στη Φλόριντα την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, με την κατηγορία της κατοχής υλικού παιδικής πορνογραφίας. Όπως ανακοίνωσε με δελτίο Τύπου η Εισαγγελία των ΗΠΑ για την Κεντρική Περιφέρεια της Καλιφόρνιας, σε βάρος του απαγγέλθηκε μία κατηγορία για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας. Σε περίπτωση καταδίκης, αντιμετωπίζει ανώτατη προβλεπόμενη ποινή φυλάκισης 20 ετών σε ομοσπονδιακή φυλακή.

Ο 82χρονος δεν δήλωσε εάν αποδέχεται ή αρνείται την κατηγορία κατά την εμφάνισή του στο δικαστήριο της Τάμπα, στις 6 Νοεμβρίου. Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με προσωπική εγγύηση και επέστρεψε στο κέντρο φροντίδας ηλικιωμένων Maravida Senior Living, στο Λέικλαντ της Φλόριντα, από όπου είχε αρχικά συλληφθεί. Η επόμενη δικαστική του εμφάνιση θα πραγματοποιηθεί στην Καλιφόρνια, σε ημερομηνία που δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί.

Σύμφωνα με ένορκη κατάθεση που κατατέθηκε μαζί με την καταγγελία τον Οκτώβριο του 2026, οι αρχές ενημερώθηκαν για την υπόθεση όταν ένα άτομο υπέβαλε ένορκη δήλωση, υποστηρίζοντας ότι εντόπισε ύποπτο υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών ανάμεσα στα προσωπικά αντικείμενα του Τόμας Μαρκλ στις Φιλιππίνες.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι ο πατέρας της Μέγκαν νοίκιαζε αποθηκευτικό χώρο στην ευρύτερη περιοχή του Λος Άντζελες, γεγονός που οδήγησε στον εντοπισμό και δεύτερου χώρου αποθήκευσης. Κατόπιν δικαστικά εγκεκριμένων ενταλμάτων, ειδικοί πράκτορες του FBI πραγματοποίησαν έρευνες και στους δύο χώρους, τους οποίους ο Τόμας Μαρκλ νοίκιαζε από το 2008.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν περίπου 78 αντικείμενα, μεταξύ των οποίων διαφάνειες, φωτογραφικά αρνητικά και βιβλία, τα οποία περιείχαν ύποπτο υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Ο Τόμας Μαρκλ είχε παραδεχθεί στο «Mail on Sunday» ότι είχε πληρώσει για σεξουαλικές υπηρεσίες από ενήλικες γυναίκες στις Φιλιππίνες. Ωστόσο, είχε αρνηθεί κατηγορηματικά ότι είχε συνευρεθεί με οποιοδήποτε άτομο κάτω των 18 ετών ή ότι είχε στην κατοχή του υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει νέο ενδιαφέρον γύρω από την οικογένεια της Μέγκαν Μαρκλ. Σε σχετικό δημοσίευμα, το περιοδικό «People» είχε αναφερθεί και στη μητέρα της δούκισσας, Ντόρια Ράγκλαντ, η οποία φέρεται να βοήθησε το FBI να αναγνωρίσει τον πρώην σύζυγό της σε φωτογραφίες που σχετίζονται με την έρευνα.

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