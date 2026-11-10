Τόμας Μαρκλ: Θα περάσει από ψυχιατρική εξέταση για την υπόθεση παιδικής πορνογραφίας

Υπάρχουν ερωτήματα για το εάν ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ είναι ψυχικά ικανός για να κατανοήσει τη δικαστική διαδικασί ακαι να υπερασπιστεί τον εαυτό του

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Τόμας Μαρκλ: Θα περάσει από ψυχιατρική εξέταση για την υπόθεση παιδικής πορνογραφίας
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ομοσπονδιακή δικαστής στη Φλόριντα διέταξε ψυχιατρική εξέταση του Τόμας Μαρκλ για να διαπιστωθεί αν είναι ψυχικά ικανός να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.
  • Ο Τόμας Μαρκλ αντιμετωπίζει ομοσπονδιακή κατηγορία για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας, που περιλαμβάνει φωτογραφίες με γυμνά ανήλικα κορίτσια.
  • Το υλικό που κατηγορείται ότι κατείχε ο Μαρκλ βρέθηκε σε αποθηκευτικούς χώρους στο Λος Άντζελες και περιλαμβάνει διαφάνειες, αρνητικά φιλμ και βιβλία.
  • Ο Μαρκλ αφέθηκε ελεύθερος με κατ' οίκον περιορισμό και ηλεκτρονική παρακολούθηση, ενώ η δικαστής όρισε ψυχιατρική εξέταση με καταληκτική ημερομηνία την 20ή Νοεμβρίου.
  • Η δικαστής βασίζει την απόφασή της για ψυχιατρική εκτίμηση σε ανησυχίες για την ψυχική κατάσταση του Μαρκλ, λόγω ηλικίας και κενών μνήμης.
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Ομοσπονδιακή δικαστής στη Φλόριντα διέταξε ψυχιατρική εκτίμηση του Τόμας Μαρκλ, του πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ για να διαπιστώσει αν είναι ψυχικά ικανός να απαντήσει στις κατηγορίες που του αποδίδονται για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών.

Η δικαστής Λίντσεϊ Γκρίφιν στην Τάμπα των ΗΠΑ, σε δισέλιδη απόφασή της την Παρασκευή, ανέφερε ότι η αρχική εμφάνιση του 82χρονου πεθερού του πρίγκιπα Χάρι στο δικαστήριο, κατά την οποία ο ίδιος δήλωσε ότι «δεν θυμάται» εγείρει ερωτήματα σχετικά με το αν είναι ικανός να δικαστεί.

Ο Τόμας Μαρκλ συνελήφθη την Παρασκευή και αντιμετωπίζει μία ομοσπονδιακή κατηγορία για κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Η κατηγορία αφορά, μεταξύ άλλων, δύο άσεμνες φωτογραφίες στις οποίες ο ίδιος ποζάρει με ένα γυμνό ανήλικο κορίτσι, καθώς και άλλες εικόνες όπου εμφανίζεται με γυμνά ή ημίγυμνα παιδιά.

Μία από τις φωτογραφίες απεικονίζει ένα γυμνό κορίτσι σε δωμάτιο που φαίνεται να ανήκει σε αλυσίδα μοτέλ στις Φιλιππίνες, χώρα όπου ο Μαρκλ διέμενε για κάποιο διάστημα στο παρελθόν.

Σύμφωνα με ένορκη κατάθεση του FBI που κατατέθηκε στο δικαστήριο στο πλαίσιο της ποινικής δίωξης κατά του Μαρκλ, ομοσπονδιακοί πράκτορες κατέσχεσαν το εν λόγω υλικό —μέρος μιας συλλογής που περιλάμβανε διαφάνειες, αρνητικά φιλμ και βιβλία— από αποθηκευτικούς χώρους τους οποίους ο Μαρκλ είχε μισθώσει στο Λος Άντζελες από το 2008.

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Ο Τόμας Μαρκλ και η Μέγκαν Μαρκλ

Σχολιάζοντας την υπόθεση την Παρασκευή, ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ δήλωσε ότι ο Μαρκλ «στόχευσε αθώα παιδιά και επιδίωξε να τους κλέψει την αθωότητα μέσω των εγκληματικών του πράξεων».

Το τελευταίο διάστημα ο Μαρκλ διέμενε στο Λέικλαντ της Φλόριντα, όπου, σύμφωνα με την εφημερίδα Daily Mail, φιλοξενούνταν σε οίκο ευγηρίας.

Κατά την ακροαματική διαδικασία της Παρασκευής δεν διατυπώθηκε κάποια απάντηση επί της κατηγορίας, ενώ η δικαστής επέτρεψε την αποφυλάκιση του Μαρκλ, ο οποίος εκρατείτο, με την υποχρέωση ανάληψης προσωπικής δέσμευσης για την τήρηση των όρων, υπό την προϋπόθεση ότι θα τεθεί σε κατ' οίκον περιορισμό και θα παρακολουθείται μέσω ηλεκτρονικών μέσων.

Μετά την ακροαματική διαδικασία, η δικαστής Γκρίφιν ανέφερε στην απόφασή της ότι διαπίστωσε «βάσιμους λόγους να πιστεύει» πως ο Μαρκλ ενδέχεται να «πάσχει από ψυχική νόσο ή διαταραχή, η οποία τον καθιστά ψυχικά ανίκανο, σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην είναι σε θέση να κατανοήσει τη φύση και τις συνέπειες της δικαστικής διαδικασίας εναντίον του, ούτε να συνδράμει ουσιαστικά στην υπεράσπισή του».

Μέγκαν Μαρκλ πρίγκιπας Χάρι

Η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι συνομιλούν με Βρετανούς πολίτες στην επίσκεψή τους στο Νότιγχαμ. 15 Οκτωβρίου 2026

EPA

Η Γκρίφιν δήλωσε ότι στήριξε τα συμπεράσματά της σε πληροφορίες —οι οποίες δεν διευκρινίστηκαν— σχετικά με την κατάσταση της υγείας του, την «προχωρημένη ηλικία» του και τα "κενά μνήμης".

Η δικαστής όρισε επίσης την ψυχίατρο Έιμι Γεροδήμου, ειδικό στην ψυχιατροδικαστική, προκειμένου να διενεργήσει ανεξάρτητη ψυχιατρική εξέταση στον Μαρκ, να διαγνώσει την κατάστασή του και να αποφανθεί σχετικά με την ψυχική του ικανότητα να δικαστεί.

Η Γκρίφιν έθεσε ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της έκθεσης της Γεροδήμου στο δικαστήριο την 20ή Νοεμβρίου.

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