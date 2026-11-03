Τόμας Μαρκλ: Κοντά στην άσκηση δίωξης για παιδική πορνογραφία η αστυνομία των Φιλιππίνων

Snapshot Η αστυνομία των Φιλιππίνων βρίσκεται πολύ κοντά στην άσκηση δίωξης για παιδική πορνογραφία κατά του Τόμας Μαρκλ, μετά από εύρεση περιοδικών και υλικού σε πρώην κατοικίες του.

Οι έρευνες επεκτείνονται στο Μεξικό, όπου βρέθηκαν περιοδικά ασιατικής προέλευσης και κατασχέθηκε υπολογιστικός εξοπλισμός από αποθήκη που νοίκιαζε ο Μαρκλ.

Το FBI και άλλες αμερικανικές αρχές συνεργάζονται με τις φιλιππινέζικες αρχές, ενώ η αστυνομία του Λονδίνου δεν έχει έρθει σε επαφή με αυτές.

Η Μέγκαν Μαρκλ ήθελε να καταγγείλει τον πατέρα της από το 2019, αλλά η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου την απέτρεψε να δημοσιοποιήσει τις κατηγορίες.

Ο Τόμας Μαρκλ αρνείται τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τες «ψέματα», ενώ η Μέγκαν έχει αποστασιοποιηθεί για να προστατεύσει τα παιδιά της. Snapshot powered by AI

Πολύ κοντά στην άσκηση δίωξης κατά του Τόμας Μάρκλ, πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ, για παιδική πορνογραφία βρίσκεται η αστυνομία των Φιλιππίνων, μετά την εύρεση περιοδικών στο σπίτι που έμενε μέχρι και το 2025.

Όπως δήλωσε ο αναπληρωτής διευθυντής της Εθνικής Αστυνομίας των Φιλιππίνων, Γουίλσον Κασουέτα, σήμερα, Τρίτη, «η έρευνα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Εάν υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία, [τότε] θα ασκήσουμε δίωξη».

Ο αστυνομικός αποκάλυψε επίσης ότι το FBI και άλλες αμερικανικές αρχές επιβολής του νόμου διεξάγουν τις δικές τους έρευνες – αλλά συνεργάζονται επίσης με τις αρχές της χώρας. Ωστόσο, σύμφωνα με την New York Post, η αστυνομία του Λονδίνου φέρεται να μην έχει έρθει σε επαφή με τις αρχές των Φιλιππίνων, σύμφωνα με τον Κασουέτα.

«Λοιπόν, μόνο το FBI και οι αμερικανικές αρχές έχουν επικοινωνήσει με το Κέντρο Προστασίας Γυναικών και Παιδιών μας», είπε. Ο Κασουέτα αποκάλυψε ότι σε ένα βίντεο εμφανίζονταν αγόρια και κορίτσια ασιατικής και καυκάσιας καταγωγής, ενώ φρόντισε να τονίσει ότι δεν υπήρχαν Φιλιππινέζοι.

Έρευνες και στο Μεξικό

Την ίδια ώρα οι έρευνες σε βάρος του επεκτείνονται και στο Μεξικό, καθώς οι αρχές πραγματοποίησαν έφοδο σε μία αποθήκη που νοίκιαζε ο Τόμας Μαρκλ, κατά την περίοδο που ζούσε εκεί, από το 2016 έως και το 2024. Σύμφωνα με την έρευνα, ο ιδιοκτήτης δήλωσε ότι ο Μαρκλ σταμάτησε να πληρώνει το ενοίκιό του το 2024, αλλά η αποθήκη του παρέμεινε σφραγισμένη.

Στον χώρο οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι βρήκαν περιοδικά ασιατικής προέλευσης» που χρονολογούνται περίπου 20 χρόνια, χωρίς να διευκρινίζουν το περιεχόμενό τους. Κατασχέθηκε επίσης εξοπλισμός υπολογιστών, ο οποίος μεταφέρθηκε στην ομοσπονδιακή εισαγγελία.

Η έρευνα σημειώθηκε κατόπιν εντολής της εισαγγελίας στη Μπάχα, η οποία συνορεύει με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού έλαβε ανώνυμα πληροφορίες για την ύπαρξη «παιδικής πορνογραφίας» σε μια αποθήκη που νοίκιαζε ο Τόμας Μαρκλ. Μάλιστα, μόλις πριν από μία εβδομάδα, η αστυνομία των Φιλιππίνων ανέφερε ότι βρήκε υλικό παιδικής πορνογραφίας σε μια πρώην κατοικία του ίδιου, που μετακόμισε στο νησί το 2025.

Η Μέγκαν Μαρκλ ήθελε να τον καταγγείλει από το 2019

Ο ίδιος απέρριψε της κατηγορίες για παιδική πορνογραφία, απαντώντας σε ερώτηση της βρετανικής Daily Mail, αποκαλώντας τες «ένα σωρό ψέματα».

Η δούκισσα του Σάσεξ δήλωσε την Παρασκευή «πολύ αναστατωμένη» από τις κατηγορίες εναντίον του πατέρα της. Διευκρίνισε ότι το 2018 έλαβε γνώση για μια επιστολή που εστάλη στη βρετανική αστυνομία και περιείχε «ανησυχητικούς ισχυρισμούς» σχετικά με τον πατέρα της προσθέτοντας ότι η αποστασιοποίησή της από αυτόν υποκινήθηκε από την ανάγκη να «προστατεύσει» τα δύο παιδιά της.

Μάλιστα, η ίδια ήθελε να καταγγείλει τον πατέρα της από το 2019, ωστόσο η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου την απέτρεψε, σύμφωνα με τους Sunday Times. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου συμβούλεψε τη Μέγκαν Μαρκλ να μην δημοσιοποιήσει τις κατηγορίες για κακοποίηση ανηλίκων εναντίον του πατέρα της, Τόμας Μαρκλ ., αφού της παραδόθηκε το 2019 μια επιστολή στην οποία περιγράφονταν λεπτομερώς οι ισχυρισμοί.

Το Σάββατο, 31 Οκτωβρίου, η βρετανική εφημερίδα «The Sunday Times» ανέφερε ότι βασικά μέλη του βασιλικού περιβάλλοντος και επικεφαλής της αστυνομίας δεν είχαν ενημερωθεί για την επιστολή που η πρώτη σύζυγος του Τόμας Σρ., η Ρόζλιν Λόβλες, είχε στείλει προηγουμένως στη Σκότλαντ Γιάρντ.

Όταν η επιστολή που περιείχε τις καταγγελίες για σεξουαλικά αδικήματα κατά ανηλίκων παραδόθηκε στη 45χρονη Μέγκαν, η αστυνομία της συνέστησε να μην δημοσιοποιήσει τις κατηγορίες. Σύμφωνα με την εφημερίδα «The Times», η Μητροπολιτική Αστυνομία, η οποία δεν διερεύνησε τις κατηγορίες επειδή τα περιστατικά έλαβαν χώρα στο εξωτερικό, εξακολουθεί να προσπαθεί να εντοπίσει και να βρει τον εν λόγω αξιωματικό.

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