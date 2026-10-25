Η «απολογία» του Τόμας Μάρκλ: Αρνείται τις καταγγελίες για κακοποίηση ανηλίκων

Snapshot Ο Τόμας Μαρκλ αρνείται κατηγορηματικά ότι είχε σεουαλική επαφή με ανήλικα κορίτσια, παρά τις σοβαρές καταγγελίες εναντίον του.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου δεν διέβιβασε για περισσότερα από επτά χρόνια καταγγελίες που αφορούσαν πιθανή σεξουαλική κακοποίηση από τον Τόμας Μαρκλ.

Οι αρχές των Φιλιππίνων ερευνούν τον Τόμας Μαρκλ για κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, ενώ το FBI προετοιμάζει δική του έρευνα.

Ο γιος του, Τομ Τζούνιορ, κατήγγειλε τον πατέρα του μετά από εύρεση εικόνων σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων σε ηλεκτρονικές συσκευές που άφησε ο πατέρας του στις Φιλιππίνες.

Ο Τόμας Μαρκλ δηλώνει πρόθυμος να συνεργαστεί με τις αρχές και να υποβληθεί σε έλεγχο αθωότητας, ενώ υποστηρίζει ότι το επίμαχο υλικό τοποθετήθηκε από τρίτους για να καταστραφεί η φήμη του. Snapshot powered by AI

Ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ, Τόμας Μαρκλ, παραδέχθηκε ότι στο παρελθόν ταξίδεψε στις Φιλιππίνες και πλήρωσε για ερωτικές υπηρεσίες, αρνείται ωστόσο κατηγορηματικά ότι είχε οποιαδήποτε σεξουαλική επαφή με ανήλικα κορίτσια.

Ο 82χρονος δηλώνει αποφασισμένος να κάνει «ό,τι χρειαστεί» για να αποκαταστήσει το όνομά του, μετά τις σοβαρές καταγγελίες που έχουν διατυπωθεί εις βάρος του για σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος παιδιών.

«Δεν έχω κάνει ποτέ σεξ με κανέναν κάτω των 18 ετών», δήλωσε στην εφημερίδα The Mail on Sunday, επιμένοντας στην αθωότητά του.

Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι, όταν ήταν ελεύθερος, ταξίδεψε τουλάχιστον δύο φορές στις Φιλιππίνες και είχε σεξουαλικές επαφές με γυναίκες έναντι αμοιβής. «Μου αρέσουν οι Ασιάτισσες, αλλά αυτό δεν είναι έγκλημα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι δηλώσεις του έρχονται ενώ η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου δέχεται ερωτήματα για τον χειρισμό επιστολής που περιείχε καταγγελίες εις βάρος του και, σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, παρέμεινε χωρίς να διαβιβαστεί στις αρμόδιες αρχές για περισσότερα από επτά χρόνια.

Την περασμένη εβδομάδα, η Μέγκαν Μαρκλ δήλωσε ότι είχε λάβει διαβεβαιώσεις πως οι «ανησυχητικές και σοκαριστικές» καταγγελίες διερευνώνται. Το Σάββατο, ωστόσο, η Μητροπολιτική Αστυνομία παραδέχθηκε ότι δεν είχε διαβιβάσει τις πληροφορίες για την καταγγελλόμενη δράση εκτός Ηνωμένου Βασιλείου σε άλλες διωκτικές αρχές, μεταξύ των οποίων ενδέχεται να περιλαμβάνονται υπηρεσίες στις ΗΠΑ, στο Μεξικό και στις Φιλιππίνες, χώρες στις οποίες έχει ζήσει ο Τόμας Μαρκλ.

Έρευνα στις Φιλιππίνες για καταγγελίες περί υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων

Οι αρχές των Φιλιππίνων διερευνούν πλέον τον πρώην τεχνικό φωτισμού του Χόλιγουντ για κατοχή εικόνων σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, μεταξύ των στοιχείων περιλαμβάνεται φωτογραφία σε φιλμ 35 χιλιοστών, στην οποία φέρεται να απεικονίζεται ένας γενειοφόρος άνδρας που μοιάζει με τον Τόμας Μαρκλ να έχει σεξουαλική επαφή με μια νεαρή Ασιάτισσα. Ο ίδιος αρνήθηκε ότι πρόκειται για εκείνον.

«Δεν έχω εμφανιστεί ποτέ σε τέτοια φωτογραφία», δήλωσε το Σάββατο.

Σε εκτενή συνέντευξή του, διάρκειας δύο ωρών, στην Mail on Sunday, ο Τόμας Μαρκλ υποστήριξε ότι είναι πρόθυμος να συνεργαστεί με τις ερευνητικές αρχές και να υποβληθεί ακόμη και σε τεστ ανίχνευσης ψεύδους, προκειμένου να αποδείξει την αθωότητά του.

Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο γιος του, Τομ Τζούνιορ, ο οποίος τον κατήγγειλε στην αστυνομία, ενδέχεται να βρίσκεται πίσω από την επιστολή που πυροδότησε την υπόθεση. Ισχυρίστηκε επίσης ότι η Μέγκαν δεν του επέτρεψε ποτέ να γνωρίσει από κοντά τα εγγόνια του, τον επτάχρονο Άρτσι και την πεντάχρονη Λίλιμπετ, εξαιτίας, όπως λέει, ισχυρισμών που δεν του δόθηκε η ευκαιρία να αντικρούσει.

Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι τα βιβλία που χαρακτηρίστηκαν «πορνογραφικά» αφορούν αποκλειστικά την ιστορία του Χόλιγουντ και τη φωτογραφία. Όσο για τυχόν εικόνες κακοποίησης ανηλίκων που εντοπίστηκαν στις ηλεκτρονικές συσκευές του, ισχυρίστηκε ότι το υλικό τοποθετήθηκε εκεί από τρίτους, με στόχο να καταστραφεί η φήμη του πριν από τον θάνατό του.

Η αντίδραση της Μέγκαν Μαρκλ

Η δούκισσα του Σάσεξ έχει εκφράσει τη «βαθιά οδύνη» της για τις καταγγελίες, τις οποίες χαρακτήρισε πιο αποτρόπαιες από οτιδήποτε θα μπορούσε κανείς να φανταστεί. Παράλληλα, τόνισε ότι οι σκέψεις της βρίσκονται κοντά σε κάθε παιδί που ενδέχεται να έχει υποστεί κακοποίηση.

Όπως δήλωσε, ελπίζει ότι πλέον γίνεται κατανοητό πως η απόφασή της να διακόψει τις σχέσεις με τον πατέρα της και να μην του επιτρέψει να έχει επαφή με τα παιδιά της είχε έναν και μοναδικό σκοπό: την προστασία τους.

Αρχικά, η Μέγκαν είχε αναφέρει ότι πληροφορήθηκε τις καταγγελίες το 2018. Ωστόσο, η Μητροπολιτική Αστυνομία διευκρίνισε αργότερα ότι είχε διαβιβάσει τις σχετικές πληροφορίες στο ζευγάρι το 2019. Εκπρόσωπός της ανέφερε στη συνέχεια ότι ενδέχεται να είχε γίνει λάθος μερικών μηνών ως προς τον χρόνο ενημέρωσής της.

«Αν μου είχαν μιλήσει, θα μπορούσα να υπερασπιστώ τον εαυτό μου»

Ο Τόμας Μαρκλ, ο οποίος εγκατέλειψε το Μεξικό και εγκαταστάθηκε πέρυσι στην πόλη Σεμπού των Φιλιππίνων, βρίσκεται σήμερα σε μονάδα φροντίδας στη Φλόριντα. Εκεί αναρρώνει και μαθαίνει να περπατά με προσθετικό μέλος, καθώς το αριστερό του πόδι ακρωτηριάστηκε τον περασμένο Δεκέμβριο.

Μιλώντας για τη στάση της κόρης του, δήλωσε:

«Δεν μου είπε ποτέ ούτε μία λέξη για αυτή την επιστολή, στην οποία με κατηγορούσαν για τόσο φρικτά πράγματα. Αν η Μέγκαν ή οποιοσδήποτε άλλος μου είχε μιλήσει το 2018 και με είχε ενημερώσει για την επιστολή, θα είχα την ευκαιρία να υπερασπιστώ τον εαυτό μου.

Γιατί δεν με ρώτησε η Μέγκαν; Θα κάνω ό,τι χρειαστεί για να καθαρίσω το όνομά μου.

Δεν είμαι σε κατάσταση να ταξιδέψω στις Φιλιππίνες, αλλά είμαι πρόθυμος να μιλήσω με οποιονδήποτε θέλει να επικοινωνήσει μαζί μου. Δεν έχω τίποτα να κρύψω. Είμαι αθώος και δεν μου δόθηκε καμία ευκαιρία να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Ζητώ εδώ και καιρό να δω τα εγγόνια μου πριν πεθάνω.

Αν είχε δει αυτή την απαίσια επιστολή το 2018, γιατί δεν επικοινώνησε μαζί μου ή δεν έστειλε κάποιον να μου μιλήσει;

Έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί στην αστυνομία ή στο FBI. Γιατί να περιμένει οκτώ χρόνια; Γιατί να με αποκλείσει εξαιτίας μιας επιστολής που περιέχει ψέματα, χωρίς να μου επιτρέψει να υπερασπιστώ τον εαυτό μου;»

Η καταγγελία του γιου του και τα ευρήματα στις ηλεκτρονικές συσκευές

Ο γιος του, Τομ Τζούνιορ, 60 ετών, υποστηρίζει ότι εντόπισε εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές που ο πατέρας του είχε αφήσει στις Φιλιππίνες, όταν εκείνος επέστρεψε στις ΗΠΑ νωρίτερα μέσα στη χρονιά.

«Όταν βρήκα αυτό το υλικό, τρομοκρατήθηκα και δεν είχα άλλη επιλογή από το να καταγγείλω τον πατέρα μου. Τον στήριζα, τον φρόντιζα και τον βοηθούσα επί χρόνια, αλλά αυτό σταματά τώρα. Δεν πρόκειται να του ξαναμιλήσω, εκτός αν κληθώ να καταθέσω εναντίον του», δήλωσε στη The Sun.

Οι αρμόδιες αρχές επιβεβαίωσαν το Σάββατο ότι η υπόθεση διερευνάται από στελέχη της ειδικής μονάδας της αστυνομίας στη Σεμπού που ασχολείται με την εμπορία ανθρώπων και την κακοποίηση παιδιών. Παράλληλα, το FBI φέρεται να προετοιμάζει τη δική του έρευνα, μετά την επικοινωνία του Τομ Τζούνιορ με τις αμερικανικές αρχές.

Η ετεροθαλής αδελφή της Μέγκαν, Σαμάνθα, η οποία είναι ο άνθρωπος που φροντίζει τον πατέρα τους, υποστήριξε ότι, ακόμη κι αν υπάρχει φωτογραφία του σε κρεβάτι μαζί με μια νεαρή Ασιάτισσα, θα μπορούσε να πρόκειται για κάποια από τις συντρόφους του.

Αναφέρθηκε, μάλιστα, σε δύο γυναίκες με τις οποίες είχε σχέση ο πατέρας της, την Κάρολιν, μια Γιαπωνέζα που, όπως είπε, αγαπούσε ιδιαίτερα, και την Γκέιλ, επίσης ασιατικής καταγωγής. Σύμφωνα με τη Σαμάνθα, και οι δύο γυναίκες ήταν ενήλικες, αν και έδειχναν μικρότερες από την ηλικία τους.

Ο Τόμας Μαρκλ έχει παντρευτεί δύο φορές: αρχικά με τη Ρόζλιν Λάβλες, μητέρα του Τομ Τζούνιορ και της Σαμάνθα, και στη συνέχεια με την Ντόρια Ράγκλαντ, μητέρα της Μέγκαν.

«Μου αρέσουν οι όμορφες νεαρές γυναίκες; Ναι. Μου αρέσει να βλέπω φωτογραφίες όμορφων γυναικών; Ναι. Αλλά πάντα έβγαινα με γυναίκες κατάλληλης ηλικίας. Αν μιλήσετε με την πρώην σύζυγό μου ή με οποιαδήποτε από τις πρώην συντρόφους μου, θα σας πουν ότι είχαμε μια φυσιολογική σεξουαλική ζωή», δήλωσε.

Η τελευταία σύντροφός του στις Φιλιππίνες ήταν η νοσηλεύτριά του, Ρίο Κανέρο, 46 ετών. Δεν έχει διατυπωθεί κάποιος ισχυρισμός ότι εκείνη εμπλεκόταν σε παροχή σεξουαλικών υπηρεσιών έναντι αμοιβής.

Οι ισχυρισμοί για τα κουτιά με τους υπολογιστές και τα κινητά τηλέφωνα

Σύμφωνα με τον Τομ Τζούνιορ, ανακάλυψε το επίμαχο υλικό όταν έψαχνε σε αποθηκευμένα κουτιά για να βρει ένα τηλέφωνο για την αρραβωνιαστικιά του, Ρόουζ. Όπως ισχυρίζεται, όταν άνοιξε μία από τις συσκευές, εντόπισε εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Στη συνέχεια, ενεργοποίησε έναν υπολογιστή, όπου φέρεται να εμφανίστηκε προφύλαξη οθόνης με εκατοντάδες σεξουαλικές εικόνες ανηλίκων.

Ο πατέρας του αμφισβητεί την εκδοχή αυτή και υποστηρίζει ότι δεν μοιραζόταν ποτέ σπίτι με τον γιο του.

«Ο υπολογιστής και το παλιό μου τηλέφωνο είχαν συσκευαστεί στο Μεξικό και μεταφέρθηκαν με πλοίο στις Φιλιππίνες. Η μεταφορά κράτησε μήνες. Ρωτούσα συνεχώς τον γιο μου πού βρισκόταν ο υπολογιστής μου και εκείνος έλεγε ότι θα ερχόταν. Δεν μου τον έδινε ποτέ και δεν καταλάβαινα το γιατί», ανέφερε.

Όπως είπε, ο Τομ Τζούνιορ τού είχε εξηγήσει ότι, όταν έφτασαν τα κουτιά στις Φιλιππίνες, αποθηκεύτηκαν σε ξενοδοχείο στη Σεμπού, όπου είχαν μείνει κατά την άφιξή τους τον Ιανουάριο του 2025, με σκοπό να κάνουν μια νέα αρχή. Αργότερα, οι δύο άνδρες μετακόμισαν σε γειτονικά πολυώροφα κτίρια, ενώ ο γιος του συνέχιζε να του λέει ότι ο υπολογιστής παρέμενε στην αποθήκη.

Στη συνέχεια, εγκαταστάθηκαν σε δύο σπίτια έξω από την πόλη. Ο Τόμας Μαρκλ, ωστόσο, παρέμεινε εκεί για λίγες μόνο ημέρες, καθώς υπέστη σοβαρή θρόμβωση. Μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο και κατόπιν σε μονάδα μακροχρόνιας φροντίδας, προτού επιστρέψει στις ΗΠΑ τον Μάιο για να λάβει ιατρική περίθαλψη.

«Δεν έχω στα χέρια μου τον υπολογιστή ή τα τηλέφωνά μου εδώ και σχεδόν δύο χρόνια. Αν υπάρχει κάτι επιλήψιμο σε αυτά, το έχει τοποθετήσει κάποιος άλλος», υποστήριξε.

Η Σαμάνθα αμφισβήτησε επίσης τις συνθήκες φύλαξης των συσκευών, υποστηρίζοντας ότι ο αδελφός της είχε στην κατοχή του τα κουτιά με τους υπολογιστές και τα τηλέφωνα του πατέρα τους και ότι πολλοί άνθρωποι ενδέχεται να είχαν πρόσβαση στους χώρους αποθήκευσης.

«Πιστεύω ότι πρόκειται για σκευωρία», δήλωσε.

Την Παρασκευή, οι αστυνομικές αρχές στις Φιλιππίνες απομάκρυναν τέσσερα κουτιά με στοιχεία από την υπόθεση και πέρασαν εννέα ώρες με τον Τομ Τζούνιορ καταγράφοντας το υλικό.

Το FBI ανακοίνωσε ότι «γνωρίζει τις καταγγελίες» και ότι θα διερευνήσει κάθε σχετική υπόθεση που αφορά πιθανές παραβιάσεις της ομοσπονδιακής νομοθεσίας των ΗΠΑ.

Από την πλευρά του, ο Τόμας Μαρκλ δήλωσε ότι δεν έχει αντίρρηση να εξεταστούν οι συσκευές του από ειδικούς και ότι θα συνεργαστεί πλήρως με τις αστυνομικές αρχές των Φιλιππίνων ή το FBI, εφόσον του ζητηθεί.

Τα βιβλία που βρέθηκαν στην κατοχή του

Ο 82χρονος υποστήριξε ακόμη ότι τα βιβλία που φέρεται να βρέθηκαν στην κατοχή του δεν έχουν σχέση με παράνομο υλικό, αλλά αφορούν την ιστορία του κινηματογράφου.

Μεταξύ αυτών αναφέρεται το βιβλίο Hollywood Lolitas: The Nymphet Syndrome in the Movies της Marianne Sinclair. Ωστόσο, σύμφωνα με την περιγραφή του στον ιστότοπο του εκδοτικού κλάδου Publishers Weekly, πρόκειται για ένα πλούσια εικονογραφημένο έργο που εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο το Χόλιγουντ προώθησε την εικόνα νεαρών κοριτσιών και τη γοητεία που ασκούσαν στο κινηματογραφικό κοινό.

Προς το παρόν, ο Τόμας Μαρκλ δηλώνει αδυναμία να κατανοήσει τις κατηγορίες που διατυπώνει εις βάρος του ο γιος του. Πρόσφατα, μάλιστα, διαγνώστηκε με γνωστικές δυσκολίες, πληροφορία την οποία η οικογένειά του επέτρεψε στην Mail on Sunday να δημοσιοποιήσει.

Η Σαμάνθα υποστήριξε ότι ο πατέρας της είναι εξαιρετικά ευάλωτος, τόσο σωματικά όσο και ψυχικά, και χαρακτήρισε σκληρή τη στάση του αδελφού της απέναντί του σε αυτή τη φάση της ζωής του.

«Ο πατέρας μου είναι εξαιρετικά εύθραυστος, τόσο σωματικά όσο και ψυχικά. Θεωρώ απίστευτα σκληρό εκ μέρους του αδελφού μου να του το κάνει αυτό τώρα που είναι 82 ετών και πιθανότατα πλησιάζει στο τέλος της ζωής του», δήλωσε.

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