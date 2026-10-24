Τόμας Μαρκλ: Από το 2019 η βρετανική αστυνομία είχε ενημερωθεί για καταγγελίες σε βάρος του

Αρνείται τις κατηγορίες ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ κάνοντας λόγο για «σωρό από ψέματα»

Κυριάκος Κουζούμης, Επιμέλεια

Τόμας Μαρκλ: Από το 2019 η βρετανική αστυνομία είχε ενημερωθεί για καταγγελίες σε βάρος του
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η αστυνομία του Λονδίνου επιβεβαίωσε ότι έλαβε το 2019 επιστολή με σοβαρές καταγγελίες κατά του Τόμας Μαρκλ, αλλά δεν προχώρησε σε έρευνα ούτε διαβίβασε την επιστολή σε άλλες αρχές.
  • Ο γιος του Τόμας Μαρκλ βρήκε φωτογραφικό υλικό που καταγράφει εγκλήματα κατά παιδιών στην πρώην κατοικία του πατέρα του στις Φιλιππίνες.
  • Η δούκισσα του Σάσεξ έχει απαγορεύσει κάθε επαφή του πατέρα της με τα παιδιά της από την πρώτη στιγμή των καταγγελιών.
  • Η αστυνομία των Φιλιππίνων διεξάγει έρευνα για την υπόθεση, με πιθανή συνδρομή του FBI.
  • Η αστυνομία του Λονδίνου επανεξετάζει τους χειρισμούς της υπόθεσης από το 2019 και εξετάζει αν θα την παραπέμψει στην Ανεξάρτητη Υπηρεσία Διερεύνησης Αστυνομικών Παραπτωμάτων.
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Νέες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση που εμπλέκει τον πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ, Τόμας Μαρκλ, καθώς η αστυνομία του Λονδίνου επιβεβαίωσε επίσημα ότι είχε λάβει από το 2019 επιστολή με σοβαρές καταγγελίες εις βάρος του, η οποία ωστόσο δεν διαβιβάστηκε ποτέ σε άλλες αστυνομικές αρχές εκείνη την περίοδο.

Το ζήτημα ήρθε στο φως μετά από δημοσιεύματα των βρετανικών ταμπλόιντ The Sun και Daily Mail, σύμφωνα με τα οποία ο γιος του Τόμας Μαρκλ ανακάλυψε έναν μεγάλο όγκο φωτογραφικού υλικού που κατέγραφε εγκλήματα σε βάρος παιδιών, στην πρώην κατοικία του 82χρονου στις Φιλιππίνες. Από την πλευρά της, η δούκισσα του Σάσεξ δήλωσε «βαθιά συγκλονισμένη» από τις αποκαλύψεις, υπενθυμίζοντας ότι έχει απαγορεύσει κάθε επαφή του πατέρα της με τα παιδιά της ήδη από την περίοδο των πρώτων καταγγελιών.

Σύμφωνα με πηγές από τις αστυνομικές αρχές των Φιλιππίνων, η έρευνα βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη από την ειδική μονάδα προστασίας γυναικών και παιδιών, ενώ στο πλευρό τους δηλώνει έτοιμο να συνδράμει και το FBI εφόσον ζητηθεί. Ο ίδιος ο Τόμας Μαρκλ αρνείται κατηγορηματικά τις σε βάρος του αιτιάσεις, χαρακτηρίζοντάς τες ως έναν «σωρό από ψέματα».

Η Μέγκαν Μαρκλ ανέφερε πως είχε ενημερωθεί το 2018 για μια επιστολή που εστάλη στη βασιλική αστυνομική μονάδα προστασίας με «ανησυχητικές καταγγελίες» κατά του πατέρα της, δηλώνοντας πως είχε λάβει διαβεβαιώσεις για τη διεξαγωγή έρευνας. Σήμερα, εκπρόσωπος της αστυνομίας του Λονδίνου επιβεβαίωσε τη λήψη επιστολής τον Ιανουάριο του 2019, η οποία αφορούσε φερόμενες αξιόποινες πράξεις εκτός Ηνωμένου Βασιλείου που προκαλούσαν ανησυχία για την ασφάλεια της δούκισσας. Ωστόσο, όπως διευκρινίστηκε, το έγγραφο απλώς διαβιβάστηκε στο γραφείο του δούκα και της δούκισσας για ενημέρωσή τους, χωρίς οι λεπτομέρειες των καταγγελιών να προωθηθούν σε άλλες αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες, ενώ ουδέποτε διενεργήθηκε ουσιαστική έρευνα από τη Met.

Εκπρόσωπος του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ σημείωσε πως είναι εύλογο η δούκισσα να είχε κάνει λάθος σχετικά με την ακριβή ημερομηνία ενημέρωσής της, υπογραμμίζοντας ότι τα επίσημα αρχεία της Μητροπολιτικής Αστυνομίας αποτελούν το ακριβές σημείο αναφοράς. Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, η αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι επανεξετάζει συνολικά τους χειρισμούς της υπόθεσης από το 2019, προκειμένου να αξιολογηθεί εάν η υπόθεση πρέπει να παραπεμφθεί στην Ανεξάρτητη Υπηρεσία Διερεύνησης Αστυνομικών Παραπτωμάτων της Βρετανίας (IOPC).

*Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

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