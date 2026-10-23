Σκάνδαλο μεγατόνων στο Μπάκιγχαμ: Ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ κατηγορείται για παιδική πορνογραφία

Snapshot Ο Τόμας Μαρκλ, πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ, κατηγορείται για κατοχή υλικού παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης που βρέθηκε στην κατοικία του στις Φιλιππίνες.

Η συλλογή περιλαμβάνει εκατοντάδες έως χιλιάδες εικόνες και βίντεο, τα οποία ανακάλυψε ο γιος του, Τόμας Τζούνιορ, και κατήγγειλε στις αρχές.

Ο Τόμας Μαρκλ ζει πλέον σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στη Φλόριντα, μετά από σοβαρά προβλήματα υγείας και ακρωτηριασμό ποδιού.

Ο Τόμας Τζούνιορ τερμάτισε κάθε επικοινωνία με τον πατέρα του και τον κατήγγειλε στο FBI και στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές των ΗΠΑ και Φιλιππίνων.

Η Μέγκαν Μαρκλ δεν έχει επαφή με τον πατέρα της από το 2018, γεγονός που επιβεβαιώνει και πηγή κοντά της. Snapshot powered by AI

Ο αποξενωμένος πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ βρίσκεται υπό διερεύνηση, καθώς ο γιος του εντόπισε στην κατοικία του μια τεράστια συλλογή εικόνων σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Ο 82χρονος Τόμας Μαρκλ φέρεται να είχε αποθηκεύσει το φρικτό υλικό στο σπίτι του στην πόλη Σεμπού των Φιλιππίνων, όπου το ανακάλυψε ο γιος του, Τόμας Τζούνιορ.

Ο Τόμας Τζούνιορ

Ο γιος του δήλωσε στις Αρχές ότι βρήκε «εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες» εικόνες κακοποίησης παιδιών, μέσα σε τέσσερα μεγάλα κουτιά στην κατοικία του πατέρα του. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία ετοιμάζεται πλέον να κατασχέσει τα στοιχεία, μετά την καταγγελία που υπέβαλε ο Τόμας Τζούνιορ, ετεροθαλής αδελφός της Μέγκαν, στις τοπικές Αρχές των Φιλιππίνων.

Ο Τόμας Μαρκλ εγκατέλειψε τη χώρα της Νοτιοανατολικής Ασίας τον Μάιο, έπειτα από εγκεφαλικό επεισόδιο και θρόμβωση, που οδήγησαν στον ακρωτηριασμό του αριστερού ποδιού του. Σήμερα διαμένει σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στη Φλόριντα, όπου έχει τη στήριξη της κόρης του.

Ο Τόμας Τζούνιορ δήλωσε στη βρετανική εφημερίδα «The Sun», αφού υπέβαλε ένορκη κατάθεση στις αρμόδιες υπηρεσίες για την κακοποίηση παιδιών στις Φιλιππίνες:

Ο Τομας Μαρκλ

«Όταν ανακάλυψα αυτό το υλικό, τρομοκρατήθηκα και δεν είχα άλλη επιλογή από το να καταγγείλω τον πατέρα μου. Τον στήριζα, τον φρόντιζα και τον βοηθούσα επί χρόνια, αλλά αυτό σταματά τώρα. Δεν πρόκειται να του ξαναμιλήσω ποτέ, εκτός αν κληθώ να καταθέσω εναντίον του».

Πηγή που βρίσκεται κοντά στη Μέγκαν δήλωσε στην ίδια εφημερίδα: «Ίσως τώρα ο κόσμος καταλάβει επιτέλους γιατί δεν έχει καμία σχέση με τον πατέρα της από το 2018».

Ο Τόμας Τζούνιορ ανακάλυψε το αποτρόπαιο υλικό ενώ έψαχνε στα κουτιά με τα προσωπικά αντικείμενα του πατέρα του ένα κινητό τηλέφωνο για τον πατέρα της συντρόφου του, η οποία κατάγεται από τις Φιλιππίνες. Όπως είπε σε φίλους του, σοκαρίστηκε και αηδίασε όταν σε ένα εγκαταλελειμμένο κινητό τηλέφωνο της εταιρείας LG εμφανίστηκε ένα βίντεο διάρκειας 15 λεπτών με αποτρόπαιο περιεχόμενο.

Ο γιος του, ο οποίος φρόντιζε τον συνταξιούχο πατέρα του, πρώην διευθυντή φωτισμού τηλεοπτικών παραγωγών, μετά το σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη το 2022, φέρεται να περιέγραψε σε φίλους του ότι η ανακάλυψη τον είχε αφήσει «να τρέμει ολόκληρος».

Σε έναν φίλο του είπε:

«Αυτό που είδα με έκανε να ανακατευτώ. Όλο αυτό το υλικό βρέθηκε ξαφνικά μπροστά μου και δεν ήξερα τι να κάνω.

Κατάλαβα αμέσως ότι ήταν απολύτως παράνομο και ότι θα μπορούσα να καταλήξω στη φυλακή για πολλά χρόνια, αν δεν το ξεφορτωνόμουν. Ένιωσα προδομένος, θυμωμένος και αηδιασμένος και συνειδητοποίησα ότι έπρεπε να τον καταγγείλω».

Στις 10 Ιουλίου, κατήγγειλε την ανακάλυψή του στη γραμμή επικοινωνίας του FBI, στο αμερικανικό Εθνικό Κέντρο για τα Εξαφανισμένα και Κακοποιημένα Παιδιά, καθώς και στην αστυνομία της πολιτείας της Πενσιλβάνια, όπου διέμενε τότε ο πατέρας του.

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