Μέγκαν Μαρκλ – Πρίγκιπας Χάρι: Γιατί δεν έχουν δει ακόμα από κοντά τον βασιλιά Κάρολο

Εδώ και 1,5 μήνα το ζευγάρι μένει μόνιμα στη Βρετανία μαζί με τα δύο παιδιά του

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Μέγκαν Μαρκλ – Πρίγκιπας Χάρι: Γιατί δεν έχουν δει ακόμα από κοντά τον βασιλιά Κάρολο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι ζουν μόνιμα στη Βρετανία με τα δύο παιδιά τους εδώ και 1,5 μήνα, αλλά δεν έχουν συναντηθεί ακόμα με τον βασιλιά Κάρολο.
  • Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα βρίσκονται σε διακοπές στο Κάστρο Μπάλμοραλ στη Σκωτία, γεγονός που εμποδίζει τη συνάντηση με τον Χάρι και τη Μέγκαν.
  • Ο πρίγκιπας Χάρι έχει επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον βασιλιά, αλλά η προσωπική τους σχέση παραμένει περιορισμένη λόγω της δημοσιότητας γύρω από τις συναντήσεις τους.
  • Το νέο βιβλίο του κόμη Τσαρλς Σπένσερ, θείου του Χάρι, που περιέχει αμφιλεγόμενους ισχυρισμούς για τον βασιλιά Κάρολο, έχει προκαλέσει ενόχληση στο παλάτι και οδήγησε σε σπάνια επίσημη διάψευση.
  • Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα προετοιμάζονται για περιοδεία στην Καραϊβική στις 27 Οκτωβρίου, γεγονός που πιθανόν καθυστερεί περαιτέρω τη συνάντηση με τον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ.
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Εδώ και έξι εβδομάδες η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι διαμένουν μόνιμα στη Βρετανία μαζί με τα δύο παιδιά τους, τον πρίγκιπα Άρτσι και την πριγκίπισσα Λίλιμπετ. Ωστόσο δεν έχουν συναντηθεί ακόμη με τον βασιλιά, Κάρολο.

Πηγές ανέφεραν στην Page Six ότι το ζευγάρι που μένει στο Κότσγουολντς περνούν έναν νέο μήνα του μέλιτος με τη νέα ζωή τους. Αν και ο πρίγκιπας Χάρι φέρεται να έχει πραγματοποιήσει πολλές τηλεφωνικές συνομιλίες με τον βασιλιά, Κάρολο. Ωστόσο οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι πατέρας και ο γιος δεν έχουν συναντηθεί ακόμα από κοντά επειδή ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα απολαμβάνουν τις διακοπές τους στη Σκωτία.

Το βασιλικό ζεύγος της Βρετανίας διαμένει στην βασιλική κατοικία στη Σκωτία, το Κάστρο Μπάλμοραλ. Εκεί τους έχουν επισκεφθεί ο πρίγκιπας Ουίλιαμ με την Κέιτ Μίντλετον και τα τρία παιδιά τους, τον πρίγκιπα Τζορτζ, την πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον πρίγκιπα Λούις.

Αν και διαμένουν στη Σκωτία ο βασιλιάς και η βασίλισσα της Βρετανίας πραγματοποιούν συχνές επισκέψεις στο Λονδίνο για επίσημες συναντήσεις. Στις 27 Οκτωβρίου προγραμματίζεται να περιοδεύσουν στην Καραϊβική και γι’ αυτό δεν αποκλείεται να περάσει αρκετός καιρός έως ότου συναντηθούν με τον πρίγκιπα Χάρι και την Μέγκαν Μαρκλ.

Μέγκαν Μαρκλ πρίγκιπας Χάρι

«Φυσικά, όλοι ελπίζουν ότι ο πατέρας και ο γιος θα μπορούν να έχουν μια πιο στενή και πιο ιδιωτική σχέση», δήλωσε μια πηγή από την βασιλική αυλή. Και πρόσθεσε: «Δεν βοηθάει καθόλου το γεγονός ότι κάθε φορά που συναντιούνται ή μιλάνε, η είδηση διαρρέει».

Ένα άλλο στοιχείο που δεν βοήθησε τις σχέσεις πατέρα-γιου είναι το νέο βιβλίο του αδελφού της πριγκίπισσας Νταϊάνα, του κόμη Τσαρλς Σπένσερ, το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην κορυφή των πωλήσεων.

Πηγές από το βασιλικό περιβάλλον μας ανέφεραν ότι ο Σπένσερ, θείος του Χάρι, έλαβε το ποσό των 4 εκατομμυρίων λιρών για το βιβλίο. Σε αυτό, ισχυρίζεται ότι ο βασιλιάς Κάρολος του ψιθύρισε στο τηλέφωνο ότι η Νταϊάνα θα ξεχαστεί σύντομα μετά το θάνατό της το 1997.

Αυτός ο ισχυρισμός ενόχλησε έντονα τον Βρετανό βασιλιά και σε μία σπάνια κίνηση το παλάτι προχώρησε σε κατηγορηματική διάψευση των λεγομένων του Σπένσερ. Παραδοσιακά η βρετανική αυλή εδώ και δεκαετίες αρνείται να σχολιάσει πληροφορίες και δημοσιεύματα για την προσωπική ζωή των μελών της βασιλικής οικογένειας και ακολουθούνται οι οδηγίες της βασίλισσας Ελισάβετ: «never complain, never explain» (σ.σ. δεν παραπονιόμαστε ποτέ και δεν εξηγούμε ποτέ).

βασιλιάς

Ο πρίγκιπας Χάρι, η Μέγκαν Μαρκλ, ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα / Πηγή: AP

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