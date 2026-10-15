Μέγκαν Μαρκλ – Πρίγκιπας Χάρι: Σε «βασιλική» περιοδεία στο Νότιγχαμ

Στην πρώτη δημόσια εμφάνισή τους στη Βρετανία το ζεύγος των Σάσεξ κινήθηκε όπως και τα εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Μέγκαν Μαρκλ – Πρίγκιπας Χάρι: Σε «βασιλική» περιοδεία στο Νότιγχαμ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι πραγματοποίησαν την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση στη Βρετανία μετά την επιστροφή τους με περιοδεία στο Νότιγχαμ.
  • Παρά το ότι δεν είναι πλέον εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας, η περιοδεία τους ακολούθησε το βασιλικό πρωτόκολλο και θύμισε επίσημες βασιλικές επισκέψεις.
  • Η επιλογή του Νότιγχαμ έχει συμβολική σημασία, καθώς εκεί έγινε η πρώτη βασιλική επίσκεψη του ζεύγους μετά τον αρραβώνα τους το 2017.
  • Φίλος της Μέγκαν δήλωσε ότι εκείνη δεν θεωρεί τον εαυτό της εργαζόμενο μέλος της βασιλικής οικογένειας, αλλά μητέρα και επιχειρηματία, και ότι τέτοιες δημόσιες εμφανίσεις θα είναι σπάνιες.
  • Η επίσκεψη αναμένεται να παρακολουθείται στενά από το Παλάτι, που παραμένει προσεκτικό σχετικά με τη δημοτικότητα και το ρόλο των πρώην εργαζόμενων μελών της βασιλικής οικογένειας.
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Η επίσκεψη της Μέγκαν Μαρκλ και του πρίγκιπα Χάρι στο Νότιγχαμ, η πρώτη δημόσια εμφάνιση στην Βρετανία από τότε που επέστρεψαν, αναμένεται να προκαλέσει αντιπαράθεση με το βρετανικό Παλάτι.

Αν η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι δεν είναι πλέον εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας και ο βασιλιάς Κάρολος φρόντισε προ εβδομάδων να το τονίσει στις αρμόδιες αρχές προκειμένου να μην ακολουθείται το βασιλικό πρωτόκολλο, εντούτοις η περιοδεία τους στο Νότιγχαμ θύμιζε έντονα τις βασιλικές περιοδείες.

Μέγκαν Μαρκλ πρίγκιπας Χάρι

Η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι συνομιλούν με Βρετανούς πολίτες στην επίσκεψή τους στο Νότιγχαμ. 15 Οκτωβρίου 2026

EPA

Το ζευγάρι των Σάσεξ σταμάτησε στον δρόμο να συνομιλήσει με Βρετανούς πολίτες και να ποζάρει για selfies. Η Μέγκαν Μαρκλ δέχθηκε ευχές και ανθοδέσμες με λουλούδια και αγκάλιασε μία ηλικιωμένη. «Είναι τέλεια που γυρίσαμε», είπε χαμογελαστός ο πρίγκιπας Χάρι.

Η επιλογή της περιοχής φαίνεται ότι δεν έγινε τυχαία αφού έχει έντονο συμβολισμό. Το Νότιγχαμ είναι η πόλη όπου το ζευγάρι πραγματοποίησε την πρώτη του βασιλική επίσκεψη μετά την ανακοίνωση του αρραβώνα του το 2017. Οι σκηνές σήμερα έμοιαζαν πανομοιότυπες με την επίσκεψή τους στην πόλη πριν από σχεδόν μια δεκαετία.

Μέγκαν Μαρκλ

Η Μέγκαν Μαρκλ δέχθηκε ανθοδέσμες με λουλούδια στην επίσκεψή της στο Νότιγχαμ. 15 Οκτωβρίου

EPA

Φίλος της Μέγκαν Μαρκλ είπε στην Daily Mail ότι δεν βλέπει τον εαυτό της ως εργαζόμενο μέλος της βασιλικής οικογένειας αλλά ως «μητέρα και επιχειρηματία πλήρους απασχόλησης». Η ίδια πηγή τόνισε ότι δημόσιες εκδηλώσεις όπως αυτή στο Νότιγχαμ, στις οποίες συμμετέχει μαζί με τον σύζυγό της, θα είναι «σπάνιες» για εκείνη.

Επισήμως το ζευγάρι βρίσκεται στο Νότιγχαμ για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Παρά τις «διαρροές», όμως, ότι δεν διεκδικούν επίσημο ρόλο στην βασιλική οικογένεια μετά τη σημερινή δημόσια εμφάνιση δύσκολα θα πειστούν τα μέλη της βασιλικής αυλής. Η επίσκεψη αναμένεται να παρακολουθείται στενά από το Παλάτι, το οποίο καθημερινά ασχολείται με τα δημοσιεύματα για τα μέλη της βασιλικής οικογένειας και την δημοτικότητα τους στο βρετανικό κοινό.

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