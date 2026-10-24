Τόμας Μαρκλ: Φωτογραφία με κορίτσι που μοιάζει ανήλικο στο υλικό που παραδόθηκε στην Αστυνομία

Ανάμεσα στις φωτογραφίες που δόθηκαν στην Αστυνομία φέρεται να υπάρχει στιγμιότυπο με άνδρα που ταυτοποιείται από τους καταγγέλλοντες ως ο πατέρας της δούκισσας του Σάσεξ, σε σεξουαλική πράξη με κορίτσι άγνωστης ηλικίας - Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες

Ανθή Κουρεντζή

Τόμας Μαρκλ: Φωτογραφία με κορίτσι που μοιάζει ανήλικο στο υλικό που παραδόθηκε στην Αστυνομία
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Στις Αρχές των Φιλιππίν παραδόθηκε υ που φέρεται να περιλαμβάνει φωτογραφ του Τόμας Μαρκλ σε σεξουαλική πράξη κορίτσι άγνωστης ηλικίας, χωρίς όμως να έχει επιβεβαιωθεί η γνησιότητά του.
  • Ο Τόμας Μαρκλ αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή σε παράνομες πράξεις και απορρίπτει τις κατηγορίες.
  • Το υλικό βρέθηκε και παραδόθηκε από τον ετεροθαλή αδελφό του, Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ, και περιλαμβάνει χιλιάδες αρχεία που ερευνώνται από τις αρχές των Φιλιππίνων με υποστήριξη του FBI.
  • Η Μέγκαν Μαρκλ είχε ενημερωθεί από το 2018 για ανησυχητικές καταγγελίες κατά του πατέρα της και διαχώρισε τη σχέση της μαζί του για να προστατεύσει τα παιδιά της.
  • Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου δεν διεξάγει επί του παρόντος έρευνα για τον Τόμας Μαρκλ, ενώ οι ισχυρισμοί παραμένουν υπό διερεύνηση χωρίς να έχει ασκηθεί ποινική δίωξη.
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Νέες, ιδιαίτερα σοβαρές διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση που αφορά τον Τόμας Μαρκλ, πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ, καθώς δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας «The Sun» αναφέρει ότι ανάμεσα στο υλικό που παραδόθηκε στις αστυνομικές Αρχές των Φιλιππίνων βρίσκεται φωτογραφία η οποία φέρεται να απεικονίζει τον ίδιο σε σεξουαλική πράξη με κορίτσι που δείχνει ανήλικο.

Πρόκειται για μία από τις σοβαρότερες καταγγελίες που έχουν δημοσιοποιηθεί μέχρι σήμερα σε βάρος του αποξενωμένου πατέρα της δούκισσας του Σάσεξ, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας σχετικά με την καταγγελλόμενη κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Η γνησιότητα της συγκεκριμένης φωτογραφίας, η ταυτότητα των προσώπων που απεικονίζονται και η ηλικία του κοριτσιού δεν έχουν επιβεβαιωθεί από τις Αρχές.

Ο Τόμας Μαρκλ αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή σε παράνομες πράξεις.

Η φωτογραφία που βρίσκεται στο μικροσκόπιο

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της «The Sun», ανάμεσα στα αντικείμενα που παραδόθηκαν στην Αστυνομία υπάρχει ένα παλιό αρνητικό φιλμ 35 χιλιοστών.

Το συγκεκριμένο υλικό φέρεται να απεικονίζει έναν γενειοφόρο άνδρα, τον οποίο οι καταγγέλλοντες αναγνωρίζουν ως τον Τόμας Μαρκλ, σε κρεβάτι μαζί με νεαρό κορίτσι ασιατικής καταγωγής.

Σε δεύτερη φωτογραφία, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, εμφανίζεται ο ίδιος άνδρας, με μέρος του προσώπου ή του σώματός του να καλύπτεται από το χέρι της κοπέλας.

Η ποιότητα των παλαιών φωτογραφιών φέρεται να δυσχεραίνει την εξακρίβωση της ηλικίας του κοριτσιού, ενώ δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση για την ταυτοποίηση των προσώπων.

Τα συγκεκριμένα στοιχεία αποτελούν προς το παρόν δημοσιογραφικούς ισχυρισμούς και δεν συνιστούν αποδεδειγμένα ευρήματα εγκληματικής δραστηριότητας.

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Ο Τόμας Μαρκλ και η Μέγκαν Μαρκλ

Τέσσερα μεγάλα κουτιά με φωτογραφίες, βίντεο και ψηφιακά αρχεία

Το υλικό φέρεται να εντοπίστηκε από τον 60χρονο Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ, ετεροθαλή αδελφό της Μέγκαν, ανάμεσα σε προσωπικά αντικείμενα του πατέρα τους σε κατοικία στην πόλη Σεμπού των Φιλιππίνων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο γιος του Μαρκλ παρέδωσε στις αστυνομικές Αρχές τέσσερα μεγάλα χαρτοκιβώτια, τα οποία περιείχαν φωτογραφίες, αρνητικά φιλμ, κασέτες VHS, DVD, ηλεκτρονικές συσκευές και ψηφιακά αποθηκευτικά μέσα.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι ανακάλυψε αρχικά ανησυχητικό οπτικοακουστικό υλικό σε παλιό κινητό τηλέφωνο του πατέρα του, γεγονός που τον οδήγησε να αναζητήσει περισσότερα στοιχεία.

Όπως μεταδίδουν τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, η διαδικασία παράδοσης και καταγραφής του υλικού διήρκεσε περισσότερες από εννέα ώρες.

Ο Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ εκτιμά ότι πρόκειται για εκατοντάδες, ενδεχομένως και χιλιάδες αρχεία, ορισμένα από τα οποία, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, ενδέχεται να περιέχουν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Οι αρμόδιοι ερευνητές αναμένεται να εξετάσουν το υλικό προκειμένου να εξακριβώσουν το περιεχόμενο και την προέλευσή του.

Έρευνα στις Φιλιππίνες – Στο επίκεντρο και το FBI

Οι καταγγελίες έχουν κινητοποιήσει τις Αρχές των Φιλιππίνων.

Ο υφυπουργός Δικαιοσύνης της χώρας, Νίκολας Τάι, επιβεβαίωσε στο Reuters ότι η αρμόδια υπηρεσία για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και της διαδικτυακής σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών διερευνά την υπόθεση στην περιοχή του Σεμπού.

Παράλληλα, το FBI ανακοίνωσε ότι γνωρίζει τις καταγγελίες και είναι διατεθειμένο να παράσχει υποστήριξη στις Αρχές των Φιλιππίνων, εξετάζοντας ενδεχόμενες παραβιάσεις της αμερικανικής ομοσπονδιακής νομοθεσίας.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί η άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του Τόμας Μαρκλ για τη συγκεκριμένη υπόθεση.

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Ο Τόμας Μαρκλ και η Μέγκαν Μαρκλ

Η κατηγορηματική διάψευση του Τόμας Μαρκλ

Ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ, ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας και φέρεται να διαμένει πλέον στη Φλόριντα, απορρίπτει τις καταγγελίες.

Μιλώντας στη βρετανική Daily Mail, χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς ψευδείς και δήλωσε ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να διαπράξει τις πράξεις που του αποδίδονται.

Υποστήριξε ακόμη ότι πρόκειται για μια εξαιρετικά σοβαρή κατηγορία, η οποία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Η θέση του παραμένει ότι δεν κατείχε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και ότι οι καταγγελίες είναι αβάσιμες.

Η Μέγκαν Μαρκλ σπάει τη σιωπή της: «Είμαι βαθιά συγκλονισμένη»

Η δημοσιοποίηση των ισχυρισμών προκάλεσε την αντίδραση της Μέγκαν Μαρκλ, η οποία εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας τη βαθιά αναστάτωσή της.

Η δούκισσα του Σάσεξ ανέφερε ότι είχε ενημερωθεί ήδη από το 2018 για ανησυχητικές καταγγελίες που αφορούσαν τον πατέρα της.

Σύμφωνα με την ίδια, εκείνη την περίοδο είχε αποσταλεί επιστολή στη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου και στη μονάδα προστασίας της βασιλικής οικογένειας, η οποία στη συνέχεια κοινοποιήθηκε στην ίδια.

Η Μέγκαν δήλωσε ότι είχε λάβει διαβεβαιώσεις πως οι ισχυρισμοί διερευνώνταν.

Παράλληλα, συνέδεσε τη μακροχρόνια απομάκρυνσή της από τον πατέρα της, καθώς και την απόφασή της να μην έχει εκείνος επαφή με τα παιδιά της, με την επιθυμία της να τα προστατεύσει.

Η ίδια εξέφρασε την ελπίδα ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη και ότι η προστασία των παιδιών θα αποτελέσει απόλυτη προτεραιότητα.

Ωστόσο, η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου διευκρίνισε ότι δεν διεξάγει σήμερα, ούτε είχε διεξαγάγει προηγουμένως, έρευνα σε βάρος του Τόμας Μαρκλ. Οι βρετανικές Αρχές εξετάζουν εσωτερικά εάν η επιστολή του 2018 είχε πράγματι διαβιβαστεί μέσω της αρμόδιας υπηρεσίας προστασίας.

Δεν έχει αποσαφηνιστεί αν οι ισχυρισμοί της επιστολής εκείνης σχετίζονται με τις σημερινές καταγγελίες.

Μια υπόθεση με πολλά αναπάντητα ερωτήματα

Η σχέση της Μέγκαν Μαρκλ με τον πατέρα της παραμένει τεταμένη από το 2018, όταν η δημοσιοποίηση στημένων φωτογραφιών με παπαράτσι, λίγο πριν από τον γάμο της με τον πρίγκιπα Χάρι, προκάλεσε μεγάλη κρίση ανάμεσά τους.

Οι σημερινές καταγγελίες δημιουργούν ένα νέο, πολύ σοβαρό πεδίο διερεύνησης, που ξεπερνά κατά πολύ τις οικογενειακές τους διαφορές.

Το επόμενο κρίσιμο βήμα είναι η επίσημη εγκληματολογική εξέταση του υλικού που παραδόθηκε στις Αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν περιέχει πράγματι παράνομες εικόνες, ποια είναι η προέλευσή τους και εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες.

Μέχρι τότε, οι ισχυρισμοί παραμένουν υπό διερεύνηση και ο Τόμας Μαρκλ δεν έχει κριθεί ένοχος για οποιοδήποτε αδίκημα σχετικό με τη συγκεκριμένη υπόθεση.

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