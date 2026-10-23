Η πρώτη αντίδραση της Μέγκαν Μαρκλ για τον πατέρα της που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία

Snapshot Η Μέγκαν Μαρκλ δήλωσε ότι γνώριζε από το 2018 τις κατηγορίες παιδικής πορνογραφίας εναντίον του πατέρα της και έχει αποξενωθεί για να προστατεύσει τα παιδιά της.

Ο Τόμας Τζούνιορ, ετεροθαλής αδελφός της Μέγκαν, ανακάλυψε και κατήγγειλε στις αρχές των Φιλιππίνων μεγάλη συλλογή με εικόνες παιδικής κακοποίησης στην κατοικία του πατέρα τους.

Η αστυνομία των Φιλιππίνων ετοιμάζεται να κατασχέσει τα στοιχεία μετά την επίσημη καταγγελία του Τόμας Τζούνιορ.

Ο Τόμας Μαρκλ αρνείται τις κατηγορίες και τις χαρακτηρίζει «άρρωστα ψέματα», ενώ νοσηλεύεται σε κέντρο αποκατάστασης στη Φλόριντα.

Η Μέγκαν επισημαίνει ότι η αποστασιοποίησή της από τον πατέρα της βασίζεται στην προστασία των ανηλίκων και ελπίζει στην απονομή δικαιοσύνης. Snapshot powered by AI

Βαθιά συγκλονισμένη δηλώνει η Μέγκαν Μαρκλ από τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο ότι ο αποξενωμένος πατέρας της, Τόμας, κατηγορείται για παιδική πορνογραφία, ενώ, παράλληλα, αποκάλυψε ότι γνώρισε τις κατηγορίες εναντίον του από το 2018.

Ο 82χρονος Τόμας Μαρκλ φέρεται να είχε αποθηκεύσει το φρικτό υλικό στο σπίτι του στην πόλη Σεμπού των Φιλιππίνων, όπου το ανακάλυψε ο γιος του, Τόμας Τζούνιορ.

Ο γιος του δήλωσε στις Αρχές ότι βρήκε «εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες» εικόνες κακοποίησης παιδιών, μέσα σε τέσσερα μεγάλα κουτιά στην κατοικία του πατέρα του. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία ετοιμάζεται πλέον να κατασχέσει τα στοιχεία, μετά την καταγγελία που υπέβαλε ο Τόμας Τζούνιορ, ετεροθαλής αδελφός της Μέγκαν, στις τοπικές Αρχές των Φιλιππίνων.

Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, η Δούκισσα του Σάσεξ υποστήριξε ότι η ίδια γνώριζε τις κατηγορίες εναντίον του πατέρα της ήδη από το 2018, έπειτα από επιστολή που είχε λάβει από την Διοίκηση Προστασίας Βασιλικής Οικογένειας και Ειδικών Προσώπων της Μητροπολιτικής Αστυνομίας.

Ως αποτέλεσμα της επιστολής, η Μέγκαν εξήγησε ότι δεν είχε επιτρέψει ποτέ στον πατέρα της να συναντήσει τα παιδιά της, τον 7χρονο πρίγκιπα Άρτσι, και την 5χρονη πριγκίπισσα Λιλιμπέτ, «για να τα προστατεύσει».

Η Μέγκαν Μαρκλ με τον πατέρα της, Τόμας

Αναλυτικά η δήλωση της Μέγκαν Μαρκλ:

«Είμαι βαθιά συγκλονισμένη από τις ειδήσεις που ήρθαν στο φως τις τελευταίες 24 ώρες σχετικά με τον πατέρα μου, και οι σκέψεις μου είναι με όλα τα παιδιά που ενδέχεται να έχουν επηρεαστεί από αυτές.

Το 2018, εστάλη μια επιστολή στη Διοίκηση Προστασίας Βασιλικής Οικογένειας και Ειδικών Προσώπων της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, την οποία αργότερα διάβασα και εγώ. Η επιστολή περιείχε ανησυχητικές και ενοχλητικές κατηγορίες εναντίον του πατέρα μου, οι οποίες ενημερώθηκαν ότι είναι στο επίκεντρο μιας έρευνας.

Ελπίζω να γίνει πλέον κατανοητό ότι, παρά την παραποίηση ορισμένων δημοσιευμάτων των μέσων ενημέρωσης όλα αυτά τα χρόνια, η αποστασιοποίησή μου από τον πατέρα μου και η απόφασή μου να μην του επιτρέψω να έρχεται σε επαφή με τα παιδιά μου, οφείλονταν σε έναν και μόνο λόγο: Για να τα προστατεύσω. Πίστευα ότι οι αρχές έκαναν το ίδιο και για άλλες οικογένειες.

Αν και η έκταση όσων έχουν πλέον αποκαλυφθεί είναι πιο αηδιαστικά από ό,τι θα μπορούσε κανείς να φανταστεί, η μεγαλύτερη μου ελπίδα είναι ότι θα αποδοθεί πλήρως δικαιοσύνη και ότι προτεραιότητα των αρχών θα παραμείνει η ασφάλεια και η προστασία των αθώων παιδιών».

Η Δούκισσα του Σάσεξ, η οποία επέστρεψε στη Βρετανία φέτος έπειτα από έξι χρόνια που διέμενε ΗΠΑ, έχει αποξενωθεί από τον πατέρα της, από τότε που παντρεύτηκε τον πρίγκιπα Χάρι το 2018.

Η Μέγκαν Μαρκλ με τον πατέρα της, Τόμας

Οι αποκαλύψεις του αδερφού της Μέγκαν

Ο γιος του Τόμας, Τόμας Τζούνιορ, είναι αυτός που εντόπισε στην κατοικία του πατέρα του μια τεράστια συλλογή εικόνων σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και στη συνέχεια υπέβαλε ένορκη κατάθεση στις αρμόδιες υπηρεσίες των Φιλιππίνων.

Μιλώντας στην εφημερίδα «Sun», είπε: «Όταν ανακάλυψα το υλικό, τρομοκρατήθηκα και δεν είχα άλλη επιλογή από το να καταγγείλω τον πατέρα μου. Τον στήριζα, τον φρόντιζα και τον βοηθούσα επί χρόνια, αλλά αυτό σταματά τώρα. Δεν πρόκειται να του ξαναμιλήσω ποτέ, εκτός αν κληθώ να καταθέσω εναντίον του».

Ο Τόμας Τζούνιορ ανακάλυψε το αποτρόπαιο υλικό ενώ προσπαθούσε να βρει ένα κινητό τηλέφωνο για τον πατέρα της συντρόφου του, μέσα σε ένα κουτί. Όπως είπε σε φίλους του, σοκαρίστηκε όταν βρήκε ένα παλιό κινητό, το οποίο περιείχε ένα βίντεο διάρκειας 15 λεπτών με αποτρόπαιο περιεχόμενο.

«Αυτό που είδα με έκανε να ανακατευτώ. Όλο αυτό το υλικό βρέθηκε ξαφνικά μπροστά μου και δεν ήξερα τι να κάνω. Κατάλαβα αμέσως ότι ήταν απολύτως παράνομο και ότι θα μπορούσα να καταλήξω στη φυλακή για πολλά χρόνια, αν δεν το ξεφορτωνόμουν. Ένιωσα προδομένος, θυμωμένος και αηδιασμένος και συνειδητοποίησα ότι έπρεπε να τον καταγγείλω», είπε ο Τόμας Τζούνιορ.

Στις 10 Ιουλίου, κατήγγειλε την ανακάλυψή του στη γραμμή επικοινωνίας του FBI, στο αμερικανικό Εθνικό Κέντρο για τα Εξαφανισμένα και Κακοποιημένα Παιδιά, καθώς και στην αστυνομία της πολιτείας της Πενσιλβάνια, όπου διέμενε τότε ο πατέρας του.

Ο αδερφός της Μέγκαν Μάρκλ, Τόμας Τζούνιορ

Ο πατέρας της Μέγκαν αρνείται κάθε κατηγορία

Μιλώντας στην Daily Mail από ένα κέντρο αποκατάστασης στη Φλόριντα, ο Τόμας Μαρκλ αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι είχε στην κατοχή του φωτογραφίες σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, χαρακτηρίζοντας τις κατηγορίες «άρρωστα ψέματα».

Ο πατέρας της Μέγκαν δήλωσε ότι οι ισχυρισμοί του γιου του, Τομας Τζούνιορ, «είναι το χειρότερο πράγμα για το οποίο θα μπορούσε κανείς να με κατηγορήσει».

«Είμαι σοκαρισμένος, πληγωμένος και πολύ αναστατωμένος που ο γιος μου κάνει αυτές τις κατηγορίες εναντίον μου. Δεν θα μπορούσα ποτέ να κάνω αυτό για το οποίο με κατηγορούν. Είναι το χειρότερο πράγμα για το οποίο θα μπορούσε να με κατηγορήσει κανείς. Αυτά που ισχυρίζεται είναι βλακείες. Είναι απλώς άρρωστα ψέματα. Δεν έχω ιδέα γιατί ο Τομ προσπαθεί να με καταστρέψει με αυτά τα ψέματα».

Ο 82χρονος πατέρας της Μέγκαν νοσηλεύεται από τον Δεκέμβριο σε ένα κέντρο αποκατάστασης στη Φλόριντα, όπου μαθαίνει να περπατά με προσθετικό μέλος, αφού το αριστερό του πόδι ακρωτηριάστηκε, λόγω ενός τεράστιου θρόμβου αίματος.

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