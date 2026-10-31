Μέγκαν Μαρκλ: Έφοδος της αστυνομίας σε αποθήκη του πατέρα της για υλικό παιδικής πορνογραφίας

Snapshot Η αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο σε αποθήκη του πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ στο Μεξικό μετά από καταγγελίες για υλικό παιδικής πορνογραφίας.

Κατασχέθηκαν υπολογιστές, USB sticks, κασέτες VHS και περιοδικά που σχετίζονται με σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων.

Η έρευνα βασίστηκε σε ένταλμα που αφορούσε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων και εμπορία ανθρώπων.

Η αποθήκη είχε νοικιαστεί το 2017 και εγκαταλείφθηκε πριν από δύο χρόνια, ενώ ο Τόμας Μαρκλ αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με τον χώρο.

Η έρευνα έγινε μετά από ενημέρωση της βρετανικής Daily Mail προς το FBI και τις αρχές του Μεξικού. Snapshot powered by AI

Έφοδο έκαναν το μεσημέρι του Σαββάτου άνδρες της αστυνομίας σε αποθήκη του πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ στο Μεξικό. Μία ημέρα νωρίτερα η βρετανική εφημερίδα Daily Mail ενημέρωσε το αμερικανικό FBI ότι για υλικό παιδικής πορνογραφίας, το οποίο βρισκόταν στην αποθήκη.

Αξιωματικοί της Εθνικής Φρουράς του Μεξικού, οι οποίοι παρουσιάστηκαν ως ερευνητές σεξουαλικών εγκλημάτων της πολιτείας, εισέβαλαν στην αποθήκη, η οποία βρίσκεται κοντά στην πρώην κατοικία του Τόμας Μαρκλ στο Ροσαρίτο.

Η ομάδα, η οποία αποτελείτο από εμπειρογνώμονες ψηφιακής εγκληματολογίας, έναν ερευνητή σκηνής εγκλήματος και αξιωματούχους από την Εισαγγελία της πολιτείας της Καλιφόρνια, έψαχνε με φακούς μέσα στα κουτιά που περιείχε η αποθήκη. Σύμφωνα με μάρτυρα που επικαλείται η βρετανική εφημερίδα, ένας από τους αστυνομικούς που ερευνούσε το υλικό αναφώνησε: «Ω Παναγία μου».

Υλικό στην αποθήκη του Τόμας Μαρκλ Daily Mail

Από αντίγραφο του εντάλματος έρευνας που εξασφάλισε η Daily Mail προκύπτει ότι οι ερευνητές είχαν εξουσιοδοτηθεί από δικαστή να αναζητήσουν «αποδεικτικά στοιχεία που συνίστανται σε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων» και «τη φερόμενη διάπραξη του εγκλήματος της εμπορίας ανθρώπων σε βαριά μορφή».

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, κατάσχεσαν, μεταξύ άλλων, έναν υπολογιστή, USB sticks, κασέτες VHS και μια στοίβα περιοδικών, πριν κλείσουν και σφραγίσουν το διαμέρισμα με επίσημη ειδοποίηση κατάσχεσης, ανέφερε πηγή.

Αστυνομικοί κατέσχεσαν το υλικό από την αποθήκη του Τόμας Μαρκλ Daily Mail

Η έφοδος στην αποθήκη που βρίσκεται κοντά στα αμερικανικά σύνορα πραγματοποιήθηκε αφού η εφημερίδα Daily Mail προειδοποίησε τις αρχές ότι η Μονάδα 22 περιείχε φωτογραφίες γυμνών γυναικών από την Ασία και περιοδικά που έδειχναν παιδιά να υφίστανται σεξουαλική κακοποίηση.Η εφημερίδα υποστήριξε ότι η αποθήκη νοικιάστηκε από τον Τόμας Μαρκλ το 2017.

Ωστόσο καθυστέρησε το ενοίκιο πριν από δύο χρόνια και μετακόμισε στις Φιλιππίνες στις αρχές του 2025 χωρίς να το αδειάσει. Το προσωπικό και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης δηλώνουν ότι δεν γνώριζαν τίποτα για το περιεχόμενο και αισθάνθηκαν αηδία όταν το εντόπισαν.

Στον αποθηκευτικό χώρο υπήρχαν παλιοί υπολογιστές, σκληροί δίσκοι και ένα χάρτινο πιάτο με τις λέξεις «DARK WEB» γραμμένες με κόκκινο μελάνι δίπλα σε διάφορες διευθύνσεις URL.Από την πλευρά του ο Τόμας Μαρκλ αρνήθηκε ότι η αποθήκη είχε ενοικιαστεί από τον ίδιο. «Δεν είχα αποθηκευτικούς χώρους στο Ροσαρίτο», είπε στην Daily Mail.

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