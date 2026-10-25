Μέγκαν Μαρκλ: «Δεν θα δεις ποτέ τα εγγόνια σου» – Η τελευταία επιστολή στον πατέρα της

Snapshot Η Μέγκαν Μαρκλ έστειλε στον πατέρα της Τόμας Μαρκλ επιστολή τον Δεκέμβριο του 2025, ενημερώνοντάς τον ότι δεν θα του επιτρέψει να γνωρίσει τα εγγόνια του λόγω σοβαρών καταγγελιών σε βάρος του.

Ο Τόμας Μαρκλ κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων, με τις αρχές των Φιλιππίνων να διερευνούν τις καταγγελίες μετά από υλικό που φέρεται να βρέθηκε και παραδόθηκε από τον ετεροθαλή αδελφό της Μέγκαν.

Η Μέγκαν δήλωσε ότι η απόφασή της να κρατήσει τον πατέρα της μακριά από τα παιδιά της ήταν για την προστασία τους και επιδιώκει την απονομή δικαιοσύνης και την ασφάλεια των παιδιών.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου είχε λάβει καταγγελίες για τον Τόμας Μαρκλ από το 2019, αλλά δεν κοινοποίησε τις πληροφορίες σε άλλες διωκτικές αρχές και τώρα επανεξετάζει τη διαχείριση της υπόθεσης.

Ο Τόμας Μαρκλ αρνείται τις κατηγορίες και δηλώνει ότι δεν έχει λάβει την επιστολή που φέρεται να έστειλε η Μέγκαν, ενώ η οικογενειακή ρήξη ανάμεσα σε πατέρα και κόρη υφίσταται από το 2018. Snapshot powered by AI

Μια επιστολή που φέρεται να έβαλε οριστικό τέλος σε μια ήδη διαλυμένη σχέση πατέρα και κόρης βρίσκεται στο επίκεντρο των νέων αποκαλύψεων για τη Μέγκαν Μαρκλ και τον Τόμας Μαρκλ.

Η δούκισσα του Σάσεξ φέρεται να ενημέρωσε τον πατέρα της ότι γνώριζε για σοβαρές καταγγελίες σε βάρος του σχετικά με σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων, ξεκαθαρίζοντάς του ότι δεν θα αποκτούσε ποτέ επαφή με τα εγγόνια του, τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ.

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα «The Sun on Sunday», η επιστολή εστάλη τον Δεκέμβριο του 2025, όταν ο 82χρονος σήμερα Τόμας Μαρκλ νοσηλευόταν στις Φιλιππίνες, έχοντας υποβληθεί σε ακρωτηριασμό του ποδιού του εξαιτίας σοβαρού προβλήματος υγείας.

Η Μέγκαν φέρεται μάλιστα να είχε μεριμνήσει ώστε η επιστολή να παραδοθεί απευθείας στον πατέρα της από το προσωπικό του νοσοκομείου, με επιβεβαίωση της παραλαβής της.

Οι πληροφορίες για το περιεχόμενό της μεταδόθηκαν στις 25 Οκτωβρίου και από το BBC, το οποίο επικαλείται πηγές κοντά στη δούκισσα του Σάσεξ. Το πλήρες κείμενο της επιστολής δεν έχει δημοσιοποιηθεί.

Η Μέγκαν Μαρκλ με τον πατέρα της, Τόμας

«Γνωρίζω τις καταγγελίες εναντίον σου»

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η Μέγκαν κατέστησε σαφές στον πατέρα της ότι ήταν ενήμερη για τις καταγγελίες εις βάρος του, καθώς και ότι οι αρμόδιες αρχές είχαν πληροφορηθεί τους σχετικούς ισχυρισμούς.

Η επιστολή φέρεται να περιλάμβανε την οριστική απόφασή της να μην επικοινωνήσει ξανά μαζί του και να μην επιτρέψει οποιαδήποτε συνάντηση με τα παιδιά της.

Η αποκάλυψη προσδίδει μια νέα διάσταση στην πολυετή αποξένωση της δούκισσας από τον πατέρα της, η οποία είχε προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον ήδη από τον γάμο της με τον πρίγκιπα Χάρι το 2018.

Για χρόνια, η σχέση τους παρουσιαζόταν κυρίως μέσα από τις δημόσιες αντιπαραθέσεις, τις συνεντεύξεις του Τόμας Μαρκλ και τις διαφωνίες γύρω από τη διαχείριση της οικογενειακής τους ζωής.

Πλέον, η Μέγκαν υποστηρίζει ότι πίσω από την απόφασή της να κρατήσει τον πατέρα της μακριά από την οικογένειά της υπήρχαν πολύ σοβαρότερες ανησυχίες.

Οι καταγγελίες και η έρευνα στις Φιλιππίνες

Οι νέες αποκαλύψεις έρχονται μετά από δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ο ετεροθαλής αδελφός της Μέγκαν, Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ, ισχυρίστηκε ότι εντόπισε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών σε χώρο όπου διέμενε παλαιότερα ο πατέρας τους, στην πόλη Σεμπού των Φιλιππίνων.

Ο ίδιος φέρεται να παρέδωσε το υλικό στις αρμόδιες αρχές, προκαλώντας την έναρξη αστυνομικής έρευνας.

Οι αρχές των Φιλιππίνων έχουν επιβεβαιώσει ότι εξετάζουν τις καταγγελίες, ενώ ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας ανέφερε ότι η αστυνομία έχει εξασφαλίσει υπολογιστή του Τόμας Μαρκλ για ψηφιακή εγκληματολογική εξέταση.

Ο Τόμας Μαρκλ και η Μέγκαν Μαρκλ

Οι καταγγελίες δεν έχουν αποδειχθεί και η διερεύνησή τους βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο Τόμας Μαρκλ αρνείται ότι κατείχε παράνομο υλικό ή ότι κακοποίησε ανηλίκους, χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς εναντίον του ψευδείς.

«Κρατούσα τον πατέρα μου μακριά από τα παιδιά μου για να τα προστατεύσω»

Η Μέγκαν Μαρκλ τοποθετήθηκε δημόσια για την υπόθεση την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, εκφράζοντας την έντονη αναστάτωσή της για όσα είχαν δημοσιοποιηθεί.

Σε δήλωσή της ανέφερε ότι είχε ενημερωθεί πριν από χρόνια για ανησυχητικές καταγγελίες εις βάρος του πατέρα της και ότι της είχαν δοθεί διαβεβαιώσεις πως αυτές εξετάζονταν.

«Είμαι βαθιά συγκλονισμένη από τις ειδήσεις που ήρθαν στο φως τις τελευταίες 24 ώρες και η σκέψη μου βρίσκεται σε όσα παιδιά ενδεχομένως έχουν υποστεί κακοποίηση», δήλωσε.

Αναφερόμενη στην απόφασή της να διακόψει κάθε επαφή με τον πατέρα της, υποστήριξε πως η αποξένωσή τους είχε έναν συγκεκριμένο λόγο: την προστασία των παιδιών της.

«Ελπίζω τώρα να γίνει κατανοητό ότι [...] η απόφασή μου να μην του επιτρέψω επαφή με τα παιδιά μας είχε έναν και μοναδικό σκοπό: να τα προστατεύσω», τόνισε.

Η δούκισσα πρόσθεσε ότι επιθυμεί να αποδοθεί δικαιοσύνη και να δοθεί προτεραιότητα στην ασφάλεια των παιδιών.

Η Σκότλαντ Γιαρντ είχε λάβει καταγγελίες από το 2019

Μία ακόμη σημαντική πτυχή της υπόθεσης αφορά τον χειρισμό των καταγγελιών από τις βρετανικές αρχές.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου επιβεβαίωσε το Σάββατο 24 Οκτωβρίου ότι είχε λάβει επιστολή με καταγγελίες σχετικά με τον Τόμας Μαρκλ τον Ιανουάριο του 2019.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το έγγραφο διαβιβάστηκε στο γραφείο του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν, αλλά οι πληροφορίες δεν κοινοποιήθηκαν σε άλλες διωκτικές αρχές.

Πλέον, η Σκότλαντ Γιαρντ επανεξετάζει τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την υπόθεση, προκειμένου να αποφασίσει εάν απαιτείται παραπομπή στον ανεξάρτητο φορέα ελέγχου της αστυνομίας.

Η Μέγκαν Μαρκλ με τον πατέρα της, Τόμας

Τι απαντά ο Τόμας Μαρκλ

Ο πατέρας της δούκισσας απορρίπτει κατηγορηματικά τις καταγγελίες.

Σε δηλώσεις του στη Daily Mail υποστήριξε ότι δεν έχει κακοποιήσει ανήλικα πρόσωπα και ότι δεν έχει στην κατοχή του υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Αμφισβήτησε επίσης ότι έλαβε την επιστολή με το περιεχόμενο που περιγράφουν τα δημοσιεύματα, επιμένοντας ότι δεν είχε ενημερωθεί προηγουμένως από την κόρη του για τέτοιου είδους ισχυρισμούς.

Μια οικογενειακή ρήξη που αποκτά νέα διάστασηΗ Μέγκαν Μαρκλ και ο πατέρας της έχουν αποξενωθεί από το 2018, χρονιά κατά την οποία παντρεύτηκε τον πρίγκιπα Χάρι στο Ουίνδσορ.

Ο Τόμας Μαρκλ δεν παρέστη στον γάμο τους και δεν έχει γνωρίσει ποτέ τα δύο παιδιά του ζευγαριού.

Η φερόμενη τελευταία επιστολή του Δεκεμβρίου 2025 και οι νέες καταγγελίες δίνουν διαφορετική διάσταση σε μια οικογενειακή διαμάχη που απασχολεί τα διεθνή μέσα ενημέρωσης εδώ και οκτώ χρόνια.

Το κρίσιμο ζήτημα, ωστόσο, παραμένει η διαλεύκανση των σοβαρότατων καταγγελιών από τις αρμόδιες δικαστικές και αστυνομικές αρχές. Μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα, οι ισχυρισμοί σε βάρος του Τόμας Μαρκλ δεν μπορούν να παρουσιαστούν ως αποδεδειγμένα γεγονότα.

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