Η Μέγκαν Μαρκλ θα είναι συμπαρουσιάστρια της νέας σεζόν του Junior MasterChef Australia 2027

Snapshot Η Μέγκαν Μαρκλ θα είναι συμπαρουσιάστρια της νέας σεζόν του Junior MasterChef Australia το 2027, μαζί με την Poh Ling Yeow.

Η συμμετοχή της ως ειδική προσκεκλημένη πέρυσι οδήγησε στη μεγαλύτερη τηλεθέαση της εκπομπής σε κυριακάτικη μετάδοση από το 2023.

Η Μέγκαν δήλωσε ότι ανυπομονεί να δει τα ταλέντα των παιδιών στην κουζίνα, καθώς της αρέσει να μαγειρεύει με τα δικά της παιδιά.

Η ανακοίνωση της συμμετοχής της έγινε μετά την επίσκεψή της στην Αυστραλία τον Απρίλιο μαζί με τον πρίγκιπα Χάρι. Snapshot powered by AI

Η Μέγκαν Μαρκλ θα είναι συμπαρουσιάστρια της νέας σεζόν του Junior MasterChef Australia, η οποία προγραμματίζεται για το 2027, όπως ανακοίνωσε το αυστραλιανό τηλεοπτικό δίκτυο Network 10.

Η δούκισσα του Σάσεξ θα συμμετάσχει ως «ειδική προσκεκλημένη», στο πλευρό της παρουσιάστριας και σεφ Poh Ling Yeow.

Η 45χρονη δήλωσε ότι ανυπομονεί να συμμετάσχει στην εκπομπή, στην οποία είχε εμφανιστεί ως προσκεκλημένη κριτής πέρυσι. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Paramount ANZ, η εμφάνιση της Δούκισσας συνέβαλε στο να καταγραφεί η μεγαλύτερη τηλεθέαση που είχε σημειώσει η συγκεκριμένη εκπομπή σε κυριακάτικη μετάδοση από το 2023.

«Μου αρέσει να μαγειρεύω με τα παιδιά μου, οπότε θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δω τι δημιουργούν αυτά τα νεαρά ταλέντα στην κουζίνα», δήλωσε η Μέγκαν σε δήλωσή της.

Η ανακοίνωση έρχεται μετά την επιστροφή της στην Αυστραλία τον Απρίλιο, όταν η Δούκισσα του Σάσεξ και ο σύζυγός της, ο πρίγκιπας Χάρι, πραγματοποίησαν τετραήμερη επίσκεψη στη χώρα. Το ντεμπούτο της Μέγκαν στο «MasterChef» είχε ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια εκείνης της περιοδείας, όταν έγινε γνωστό ότι είχε γυρίσει ένα επεισόδιο για την εκπομπή.

Σύμφωνα με το BBC, η Δούκισσα δεν είχε λάβει αμοιβή για τη συμμετοχή της. Το Network 10 δεν απάντησε σε ερώτημα του βρετανικού μέσου σχετικά με το αν η Μέγκαν θα πληρωθεί για τον ρόλο της στη νέα σεζόν του Junior MasterChef.

Ο Χάρι και η Μέγκαν έχουν συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των διεθνών μέσων ενημέρωσης από τότε που παραιτήθηκαν από τα βασιλικά τους καθήκοντα το 2020 και μετακόμισαν στις ΗΠΑ όπου έδωσαν πολλές συνεντεύξεις καταφερόμενοι εναντίον της βασιλικής οικογένειας.