Snapshot Ο Τόμι Μαρς, μέλος της μπάντας του Φρανκ Ζάπα, πέθανε σε ηλικία 75 ετών.

Εντάχθηκε στο συγκρότημα του Ζάπα το 1977 και παρέμεινε μέχρι το 1984.

Συμμετείχε σε σημαντικά άλμπουμ του Ζάπα όπως τα «Sheik Yerbouti», «Joe’s Garage» και «You Are What You Is».

Η οντισιόν του για το συγκρότημα περιγράφηκε ως δύσκολη, αλλά τελικά πέτυχε με αυτοσχεδιασμό.

Μετά τη συνεργασία με τον Ζάπα, ο Μαρς συνεργάστηκε με τον Στιβ Βάι και αφιερώθηκε στη διδασκαλία μουσικής. Snapshot powered by AI

Ο Τόμι Μαρς, πέθανε σε ηλικία 75 ετών, και ήταν γνωστός ως μέλος της θρυλικής μπάντας του Φρανκ Ζάπα.

Ο θάνατος του μουσικού ανακοινώθηκε από τον πρώην συνάδελφό του στο συγκρότημα, τον μπασίστα Άρθουρ Μπάροου, σε μια ανάρτηση στο Facebook την Πέμπτη.

«Λυπάμαι που πρέπει να ανακοινώσω ότι ο σπουδαίος Τόμι Μαρς απεβίωσε», έγραψε ο Μπάροου, 74 ετών. «Ήταν ένας σπουδαίος μουσικός και καλός φίλος. Αναπαύσου εν ειρήνη, Τόμι.»

Οι θαυμαστές του Μαρς κατέκλυσαν επίσης την ενότητα των σχολίων της ανάρτησης για να εκφράσουν τη λύπη τους, με έναν χρήστη να γράφει ότι ήταν «ένας από τους καλύτερους στα πλήκτρα που είχε ποτέ ο Ζάπα».

Ο Μαρς, το πραγματικό όνομα του οποίου ήταν Τόμας Μαριάνο, εντάχθηκε στον Ζάπα — ο οποίος πέθανε το 1993 σε ηλικία 52 ετών — το 1977 και παρέμεινε στο συγκρότημά του μέχρι το 1984, σύμφωνα με το Ultimate Classic Rock.

Σπούδασε μουσική παιδαγωγική στο Hartt College of Music στο Κονέκτικατ, όπου δημιούργησε ένα συγκρότημα με τον συμφοιτητή του, τον Εντ Μαν, στα κρουστά, πριν τελικά περάσει από οντισιόν για τον Ζάππα.

Σε μια συνέντευξη του 1991, ο Μαρς θυμήθηκε ότι έμαθε από τον Μαν, ο οποίος ζούσε τότε στη Νότια Καλιφόρνια, ότι ο Ζάπα διοργάνωνε οντισιόν για ένα νέο συγκρότημα.

«Το μόνο τραγούδι του Ζάπα που ήξερα ήταν το “King Kong”, επειδή το παίζαμε συχνά με τον Εντ», είπε.

Ο Μαρς περιέγραψε την οντισιόν ως «τη χειρότερη δυνατή», εξηγώντας ότι ο Ζάπα είχε πονόδοντο εκείνη τη στιγμή και του ζητήθηκε να κάνει οντισιόν σόλο, με αποτέλεσμα να νιώσει σαν να βρισκόταν «σε ένα πλοίο που βυθίζεται».

Τελικά ρώτησε τον Ζάπα αν μπορούσε να αυτοσχεδιάσει, με αποτέλεσμα ο μουσικός να σηκώσει το βλέμμα του και να απαντήσει: «Αυτό είναι το πρώτο καλό πράγμα που έκανες σήμερα. Ας το κάνουμε».

Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας του με τον Ζάπα, ο Μαρς συνέβαλε σε άλμπουμ όπως τα «Sheik Yerbouti», «Joe’s Garage» και «You Are What You Is», πριν συνεργαστεί με τον κιθαρίστα του Ζάππα, Στιβ Βάι, και ασχοληθεί με τη διδασκαλία της μουσικής.