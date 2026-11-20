Snapshot Άγνωστοι χρησιμοποιούν παράνομα το λογότυπο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος για να εξαπατήσουν πολίτες και να αποσπάσουν χρήματα.

Οι καταγγελίες για την απάτη έχουν κινητοποιήσει τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη διερεύνηση και τον εντοπισμό των δραστών.

Οι δράστες προσπαθούν να εμφανίσουν τα αιτήματά τους ως προερχόμενα από επίσημο κρατικό φορέα για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Η Αρχή προειδοποιεί ότι δεν ζητά ποτέ στοιχεία πρόσβασης ή προσωπικά δεδομένα ούτε την εκτέλεση συναλλαγών από τους πολίτες.

Στόχος είναι η πρόληψη της εξάπλωσης της απάτης πριν λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις, όπως σε παρόμοιες περιπτώσεις με άλλους φορείς. Snapshot powered by AI

Στο στόχαστρο επιτήδειων βρέθηκε ακόμη και η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, καθώς άγνωστοι επιχειρούν να εξαπατήσουν πολίτες χρησιμοποιώντας παράνομα το λογότυπο και τα επίσημα στοιχεία της, προκειμένου να αποσπάσουν χρήματα.

Οι καταγγελίες που έχουν φτάσει το τελευταίο διάστημα στην Ανεξάρτητη Αρχή έχουν προκαλέσει κινητοποίηση, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να αναλαμβάνουν δράση για τη διερεύνηση των περιστατικών και τον εντοπισμό των δραστών.

Η νέα αυτή απόπειρα απάτης έχει σημάνει συναγερμό, καθώς οι δράστες επιχειρούν να προσδώσουν νομιμοφάνεια στις ενέργειές τους, εμφανίζοντας τα αιτήματά τους ως προερχόμενα από έναν επίσημο κρατικό φορέα. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκουν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη ανυποψίαστων πολιτών και να τους παρασύρουν σε οικονομικές συναλλαγές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι καταγγελίες που έχουν ήδη υποβληθεί αντιμετωπίζονται με τη δέουσα σοβαρότητα, ενώ στόχος είναι να μπει φρένο στη δράση των επιτήδειων προτού το φαινόμενο λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν με απάτες στις οποίες χρησιμοποιήθηκε το όνομα του ΔΕΔΔΗΕ.

Την ίδια ώρα, η Αρχή υψώνει «τείχος προστασίας» απέναντι στις απόπειρες εξαπάτησης, απευθύνοντας δημόσια προειδοποίηση προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν δέχονται μηνύματα ή αιτήματα που φέρονται να προέρχονται από την ίδια.

Η Αρχή και οι υπάλληλοί της «δεν ζητούν, σε καμία περίπτωση, από πολίτες, την αποκάλυψη στοιχείων πρόσβασης σε οποιουδήποτε είδους λογαριασμούς ή άλλου είδους προσωπικών στοιχείων, ούτε την εκτέλεση οποιασδήποτε συναλλαγής».

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