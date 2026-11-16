Snapshot Άγνωστος άνδρας στην Πάτρα προσποιήθηκε λογιστή και έπεισε ηλικιωμένη να βγάλει 85.000 ευρώ από το σπίτι της.

Ο δράστης ισχυρίστηκε ότι τα χρήματα θα καταγραφούν από drone για την εφορία.

Η ηλικιωμένη άφησε τα χρήματα σε σακούλα έξω από το σπίτι της, τα οποία στη συνέχεια εξαφανίστηκαν.

Η ηλικιωμένη αντιλήφθηκε ότι είχε πέσει θύμα απάτης μετά την απώλεια των χρημάτων.

Η υπόθεση διερευνάται από την Ασφάλεια Πατρών. Snapshot powered by AI

Ακόμα μία απάτη σημειώθηκε εις βάρος ηλικιωμένου ατόμου, αυτή τη φορά στην Πάτρα, με τους επιτήδειους να αποσπούν από γυναίκα το χρηματικό ποσό των 85.000 ευρώ.

Σύμφωνα με το tempo24, άγνωστος άνδρας τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη και παρουσιάστηκε ως λογιστής. Έτσι, την έπεισε ότι έπρεπε να βγάλει τα χρήματα που είχε στο σπίτι της έξω από αυτό, προκειμένου να καταγραφούν από drone για λογαριασμό της εφορίας.

Η γυναίκα, πιστεύοντας όσα της έλεγε ο δήθεν λογιστής, συγκέντρωσε τις οικονομίες της, ύψους 85.000 ευρώ, τις τοποθέτησε σε σακούλα και τις άφησε έξω από το σπίτι της. Τα χρήματα εξαφανίστηκαν, με την ηλικιωμένη να αντιλαμβάνεται στη συνέχεια ότι είχε πέσει θύμα επιτήδειων.

Την υπόθεση ερευνά η Ασφάλεια Πατρών.

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