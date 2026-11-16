Θεσσαλονίκη: Προσποιήθηκαν υπάλληλους του ΔΕΔΔΗΕ κι απέσπασαν λίρες και κοσμήματα αξίας €500.000

Snapshot Μια 67χρονη στη Θεσσαλονίκη έπεσε θύμα απάτης από δράστες που προσποιήθηκαν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ.

Οι δράστες απέσπασαν από τη γυναίκα 630 χρυσές λίρες, κοσμήματα και 600 ευρώ σε μετρητά, συνολικής αξίας άνω των 500.000 ευρώ.

Η απάτη βασίστηκε σε ψευδή ισχυρισμό για βλάβη στην ηλεκτρική παροχή και ανάγκη απομάκρυνσης των κοσμημάτων από το σπίτι.

Η 67χρονη υπέβαλε καταγγελία στο Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου.

Η Αστυνομία διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Snapshot powered by AI

Μια 67χρονη γυναίκα έπεσε στη γνωστή παγίδα των επιτήδειων και πίστεψε ότι το σπίτι της έχει διαρροή ρεύματος κι ότι έπρεπε να βγάλει εκτός οικείας όλα τα κοσμήματα που είχε στην κατοχή της.

Η 67χρονη έδωσε στους ληστές 630 χρυσές λίρες, αξίας άνω του μισού εκατομμυρίου ευρώ, τα κοσμήματά της, αλλά και 600 ευρώ σε μετρητά.

Σύμφωνα με την καταγγελία που υπέβαλε στο Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου, άγνωστοι επικοινώνησαν μαζί της, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και επικαλούμενοι δήθεν βλάβη στην ηλεκτρική παροχή ρεύματος την έπεισαν να τους δώσει ό,τι είχε και δεν είχε...

Η Αστυνομία διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.