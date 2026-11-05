Μέγκαν Μαρκλ: Οι Αρχές ερευνούν τον αδελφό της - Καταγγελίες για ανήλικες που μεταφέρονταν σπίτι του

Snapshot Ο Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ, αδελφός της Μέγκαν Μαρκλ, θεωρείται «πρόσωπο ενδιαφέροντος» στην έρευνα για παιδική πορνογραφία σε βάρος του πατέρα του στις Φιλιππίνες.

Υπάρχουν μαρτυρίες ότι ανήλικα κορίτσια μεταφέρονταν στο σπίτι του Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ. Snapshot powered by AI

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με την υπόθεση του Τόμας Μαρκλ, πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ, ο οποίος ερευνάται για παιδική πορνογραφία, μετά την εύρεση περιοδικών στο σπίτι που έμενε μέχρι και το 2025.

Αυτή τη φορά, οι Αρχές τοποθετούν στο μικροσκόπιο των ερευνών τους τον γιο του, Τόμας Μάρκλ Τζούνιορ.

Η εξέλιξη αυτή, η οποία ανακοινώθηκε από τον Χουανίτο Βίκτορ Ρεμούλια, υπουργό Εσωτερικών των Φιλιππίνων, συνεπάγεται ότι ο ετεροθαλής αδελφός της Μέγκαν αποτελεί «πρόσωπο ενδιαφέροντος» στην έρευνα.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στη Μανίλα, δήλωσε: «Υπάρχουν ενδείξεις που υποδηλώνουν ότι ο γιος ενδέχεται επίσης να εμπλέκεται στο έγκλημα. Αλλά μόνο ως πρόσωπο ενδιαφέροντος μέχρι στιγμής, δεν αντιμετωπίζεται ακόμη ως ύποπτος».

Μαρτυρίες για ανήλικα κορίτσια που μεταφέρονταν στο σπίτι του

Ο κ. Ρεμούλια άφησε να εννοηθεί ότι η αστυνομία είχε λάβει πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες ανήλικα κορίτσια μεταφέρονταν στο σπίτι του κ. Μάρκλ Τζούνιορ στην Κόρντομπα των Φιλιππίνων.

«Έχουμε μάρτυρες ότι ανήλικα κορίτσια μεταφέρονταν στο σπίτι του και το ερευνούμε», είπε.

Ο ίδιος συνέχισε λέγοντας ότι η αστυνομία ρώτησε τον 60χρονο σχετικά με τον ισχυρισμό για τα ανήλικα κορίτσια, με τον Τόμας Μάρκλ Τζούνιορ να ισχυρίζεται πως «απλώς έκανε βίντεο στο TikTok».

Μιλώντας στην εφημερίδα The Sun την Τετάρτη σχετικά με τις πιο πρόσφατες εφόδους στις αποθήκες του πατέρα του, Τόμας Μάρκλ Σίνιορ, στο Μεξικό, ο κ. Μάρκλ Τζούνιορ δήλωσε.

«Πιστεύω ότι είναι σημαντικό το FBI να ερευνήσει τις αποθήκες στο Λος Άντζελες το συντομότερο δυνατό. Όσο περισσότερα μαθαίνω για τον πατέρα μου, τόσο περισσότερο σοκάρομαι».

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