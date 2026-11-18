Snapshot Απελευθερώθηκαν 62 νεαρά φίδια του είδους San Francisco garter snake σε περιοχές της κομητείας Σαν Ματέο για την ανασυγκρότηση του πληθυσμού τους.

Το είδος είναι απειλούμενο από το 1967 και εκτιμάται ότι παραμένουν λίγα χιλιάδες άτομα στη φύση.

Τα φίδια εκτράφηκαν με τη μέθοδο «head-starting», που αυξάνει τις πιθανότητες επιβίωσής τους στα πρώτα στάδια ανάπτυξης.

Περίπου το ένα τρίτο των φιδιών απελευθερώθηκε στις αρχικές περιοχές των μητέρων τους, ενώ τα υπόλοιπα σε τοποθεσίες που χρειάζονται γενετική ενίσχυση.

Για να αφαιρεθεί το φίδι από τον κατάλογο απειλούμενων ειδών, απαιτείται η δημιουργία τουλάχιστον 10 αυτόνομων πληθυσμών με τουλάχιστον 200 φίδια ο καθένας. Snapshot powered by AI

Περισσότερα από 60 σπάνια φίδια με εντυπωσιακά χρώματα απελευθερώθηκαν στη φύση στην Καλιφόρνια, ωστόσο οι επιστήμονες διαβεβαιώνουν ότι υπάρχει σοβαρός λόγος πίσω από αυτή την πρωτοβουλία.

Ο ζωολογικός κήπος και οι κήποι του Σαν Φρανσίσκο ανακοίνωσαν την περασμένη εβδομάδα ότι 62 νεαρά φίδια του είδους San Francisco garter snake απελευθερώθηκαν αυτό το φθινόπωρο σε τοποθεσίες που δεν έχουν αποκαλυφθεί στην κομητεία Σαν Ματέο, νότια του Σαν Φρανσίσκο.

Το συγκεκριμένο είδος είναι γνωστό για τις έντονες κόκκινες, μπλε και μαύρες ρίγες του. Εντάχθηκε στον πρώτο ομοσπονδιακό κατάλογο απειλούμενων ειδών των ΗΠΑ το 1967 και σήμερα εκτιμάται ότι έχουν απομείνει μόλις μερικές χιλιάδες φίδια στη φύση. Παρά την ονομασία του, το φίδι του Σαν Φρανσίσκο συναντάται αποκλειστικά στις κομητείες Σαν Ματέο και Σάντα Κρουζ.

Η απελευθέρωση αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο, έπειτα από πολυετή προσπάθεια βιολόγων άγριας ζωής και ειδικών στην προστασία του περιβάλλοντος για την ανασυγκρότηση του πληθυσμού του είδους.

«Πρόκειται για ένα εξαιρετικό επίτευγμα για όλους όσοι εργάζονται επί γενιές για την προστασία αυτού του αξιοσημείωτου είδους», δήλωσε η βιολόγος Καρίν Τοκατλιάν. «Το γεγονός ότι βλέπουμε αυτά τα νεαρά φίδια να επιστρέφουν στη φύση αντιπροσωπεύει χρόνια έρευνας, συνεργασίας, αποκατάστασης των φυσικών τους οικοτόπων και προσεκτικής δουλειάς για τη διατήρησή τους».

«Αυτή η πρώτη απελευθέρωση αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη δημιουργία υγιών και ανθεκτικών πληθυσμών, οι οποίοι θα μπορούν να επιβιώνουν και να αναπαράγονται χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση μακροπρόθεσμα», πρόσθεσε.

Τα φίδια εκτράφηκαν με τη χρήση μιας ειδικής τεχνικής προστασίας της άγριας ζωής, γνωστής ως «head-starting». Πρόκειται για μια μέθοδο κατά την οποία τα νεαρά ζώα μεγαλώνουν σε συνθήκες αιχμαλωσίας κατά τα πρώτα και πιο ευάλωτα στάδια της ανάπτυξής τους.

Όπως εξήγησαν οι υπεύθυνοι του ζωολογικού κήπου, η εξασφάλιση των βασικών αναγκών τους και ενός ασφαλούς περιβάλλοντος μπορεί να αυξήσει σημαντικά τις πιθανότητες να φτάσουν σε ηλικία αναπαραγωγής.

Πέρυσι, βιολόγοι της Γεωλογικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ συνέλεξαν έγκυα θηλυκά φίδια του είδους και τα μετέφεραν στον ζωολογικό κήπο του Σαν Φρανσίσκο. Μετά τη γέννηση των μικρών, τα ενήλικα φίδια επέστρεψαν στο φυσικό τους περιβάλλον, ενώ οι υπεύθυνοι της εγκατάστασης ανέλαβαν τη φροντίδα των απογόνων τους.

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Τα νεαρά φίδια παρέμειναν στον ζωολογικό κήπο μέχρι να αποκτήσουν το κατάλληλο μέγεθος, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα τις απειλές που θα συναντούσαν στη φύση, όπως τους θηρευτές και τον ανταγωνισμό για την εξεύρεση τροφής.

Περίπου το ένα τρίτο των φιδιών επέστρεψε στις περιοχές όπου ζούσαν αρχικά οι μητέρες τους. Τα υπόλοιπα δύο τρίτα απελευθερώθηκαν σε διάφορες άλλες τοποθεσίες, στις οποίες ήταν απαραίτητη η ενίσχυση της γενετικής ποικιλομορφίας του πληθυσμού.

Για να αφαιρεθεί το φίδι του Σαν Φρανσίσκο από τον κατάλογο των απειλούμενων ειδών, θα πρέπει να δημιουργηθούν τουλάχιστον 10 πληθυσμοί που θα μπορούν να αναπαράγονται και να επιβιώνουν αυτόνομα, καθένας από τους οποίους θα αριθμεί τουλάχιστον 200 φίδια.

Οι υπεύθυνοι του ζωολογικού κήπου δεν αποκάλυψαν τα ακριβή σημεία απελευθέρωσης, προκειμένου να προστατεύσουν τον ευάλωτο πληθυσμό από λαθροθήρες, οχήματα και πιθανή έκθεση σε ασθένειες.

«Το συγκεκριμένο είδος είναι ξεχωριστό για πολλούς λόγους, ωστόσο, δυστυχώς, η κρίσιμη κατάσταση στην οποία βρίσκεται δεν αποτελεί κάτι μοναδικό», δήλωσε ο οικολόγος άγριας ζωής Άριελ Σταρ. «Η επιτυχία αυτού του προγράμματος και η σχετική έρευνα δεν θα ωφελήσουν μόνο το φίδι του Σαν Φρανσίσκο, αλλά ελπίζουμε ότι θα συμβάλουν και στην προστασία πολλών ακόμη απειλούμενων ειδών ερπετών».

Οι αρμόδιες υπηρεσίες προετοιμάζουν ήδη την επόμενη απελευθέρωση. Περισσότερα από 130 επιπλέον μικρά φίδια του είδους γεννήθηκαν στις εγκαταστάσεις του ζωολογικού κήπου μέσα στη φετινή χρονιά και μεγαλώνουν με στόχο να επιστρέψουν στη φύση το 2027.