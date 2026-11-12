Μέσα στις φυλακές-κολαστήριο που βρίσκεται ο Τόμας Μαρκλ: Νεκροί κρατούμενοι και αστυνομική βία

Snapshot Ο Τόμας Μαρκλ συνελήφθη για κατοχή υλικού παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης και κρατείται σε φυλακές της κομητείας Πινέλας στη Φλόριντα, οι οποίες έχουν ιστορικό βίας και θανάτων κρατουμένων.

Ο Μαρκλ είχε τεθεί υπό κατ' οίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιολάκι, το οποίο φέρεται να έκοψε, γεγονός που οδήγησε στην ανάκληση της αποφυλάκισής του.

Οι φυλακές της κομητείας Πινέλας έχουν καταγραφεί για σοβαρά περιστατικά κακομεταχείρισης κρατουμένων, βίαιες συμπεριφορές σωφρονιστικών υπαλλήλων και αμέλεια στην παροχή ιατρικής φροντίδας.

Η διεθνής αστυνομική έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελία του γιου του Μαρκλ, που εντόπισε μεγάλο όγκο υλικού παιδικής κακοποίησης σε αποθηκευτικούς χώρους του πατέρα του.

Ο Μαρκλ αναμένεται να υποβληθεί σε ψυχιατρική εξέταση και, αν η υπόθεση προχωρήσει, θα δικαστεί στην Κεντρική Περιφέρεια της Καλιφόρνιας για ομοσπονδιακή κατηγορία με ποινή φυλάκισης έως 20 ετών. Snapshot powered by AI

Ο Τόμας Μαρκλ, ο οποίος κατηγορείται για κατοχή υλικού παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης, πέρασε την πρώτη του νύχτα πίσω από τα κάγκελα σε μια διαβόητη φυλακή της Φλόριντα, όπου έχουν καταγραφεί θάνατοι κρατουμένων και καταγγελίες για άσκηση βίας από σωφρονιστικούς υπαλλήλους, όπως αποκαλύπτει αποκλειστικά η Daily Mail.

Ο 82χρονος πατέρας της δούκισσας του Σάσεξ εισήχθη στις φυλακές της κομητείας Πινέλας την Τρίτη, έπειτα από ακροαματική διαδικασία κατά την οποία έγινε γνωστό ότι φέρεται να έκοψε το ηλεκτρονικό βραχιολάκι GPS που φορούσε, ενώ βρισκόταν σε κατ' οίκον περιορισμό.

Το συγκρότημα των φυλακών, έκτασης 54 στρεμμάτων, βρίσκεται στο Κλίαργουότερ, δυτικά της Τάμπα, και φιλοξενεί καθημερινά περίπου 3.000 κρατουμένους, μεταξύ των οποίων ομοσπονδιακοί κρατούμενοι και συλληφθέντες της υπηρεσίας μετανάστευσης ICE.

Το σωφρονιστικό συγκρότημα έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο ερευνών και επικρίσεων για την ασφάλεια των κρατουμένων και τη χρήση βίας από το προσωπικό.

Ένα από τα πιο διαβόητα περιστατικά σημειώθηκε το 2013, όταν ο 48χρονος κρατούμενος Κέλι Χάρντινγκ, ο οποίος είχε συλληφθεί για παράνομη είσοδο σε ξένη ιδιοκτησία, δολοφονήθηκε μέσα στο κελί του από τον συγκρατούμενό του, Σκοτ Γκρίνμπεργκ, ο οποίος τον στραγγάλισε.

Οι φυλακές βρέθηκαν ξανά στο στόχαστρο έντονης κριτικής το 2019, έπειτα από σειρά βίαιων περιστατικών που οδήγησαν στην απόλυση σωφρονιστικών υπαλλήλων.

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας έδειξαν έναν υπάλληλο να χτυπά στο πρόσωπο έναν κρατούμενο που βρισκόταν σε αναπηρικό αμαξίδιο, ενώ σε άλλο περιστατικό καταγράφηκε σωφρονιστικός υπάλληλος να κλωτσά έναν κρατούμενο στα πλευρά.

Πριν από τη σύλληψή του την περασμένη Παρασκευή, ο Μαρκλ διέμενε στη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Maravida Senior Living, στο Λέικλαντ της Φλόριντα, η οποία παρέχει υποστήριξη σε ανθρώπους που πάσχουν από Αλτσχάιμερ και άνοια.

Η σύλληψή του έγινε στο πλαίσιο ομοσπονδιακής υπόθεσης για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας.

Δικαστής είχε συμφωνήσει να παραμείνει στη συγκεκριμένη μονάδα φροντίδας, υπό τον όρο ότι θα τελούσε σε κατ' οίκον περιορισμό. Ωστόσο, το προσωπικό της δομής αρνήθηκε να τον δεχθεί ξανά, καθώς πρόκειται για ηλικιωμένο άνδρα με ακρωτηριασμό.

Αποκλειστικές φωτογραφίες της Daily Mail δείχνουν ότι τα προσωπικά αντικείμενα του Μαρκλ απομακρύνθηκαν από τη μονάδα φροντίδας το Σάββατο.

Τελικά, αφέθηκε υπό την επιμέλεια της μεγαλύτερης κόρης του, της 61χρονης Σαμάνθα Μαρκλ, η οποία επίσης χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο και ζει σε τροχόσπιτο σε κοντινή απόσταση, μαζί με τον σύντροφό της, τον 68χρονο Μαρκ Φίλιπς.

Ωστόσο, μετά τις καταγγελίες ότι παραβίασε τους όρους χρήσης του ηλεκτρονικού βραχιολιού GPS, ο Μαρκλ οδηγήθηκε ξανά χθες στο δικαστήριο. Η δικαστής Λίντσεϊ Γκρίφιν χαρακτήρισε τις συνθήκες διαμονής του «μη βιώσιμες».

Η δικαστής ανακάλεσε την αποφυλάκισή του και, σύμφωνα με τα αρχεία της κομητείας, ο πρώην διευθυντής φωτισμού του Χόλιγουντ οδηγήθηκε στις φυλακές της κομητείας Πινέλας στις 18:11.

Ο Μαρκλ καταχωρίστηκε πλέον ως κρατούμενος με αριθμό 05907-513. Στα στοιχεία του αναφέρεται ότι είναι λευκός, με ανοιχτόχρωμη επιδερμίδα, γκρίζα μαλλιά, ύψος περίπου 1,85 μέτρα και βάρος περίπου 118 κιλά.

Σύμφωνα με τη δικαστική εντολή, θα πρέπει, «στον βαθμό που αυτό είναι εφικτό», να κρατείται χωριστά από τους καταδικασμένους κρατουμένους, είτε έχουν ήδη καταδικαστεί είτε αναμένουν την εκτέλεση της ποινής τους.

Το χρονικό της βίας στις φυλακές

Οι φυλακές της κομητείας Πινέλας άνοιξαν το 1983 και έχουν βεβαρημένο ιστορικό, με σειρά σοβαρών περιστατικών να έχουν καταγραφεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών.

Το 2009, η 50χρονη κρατούμενη Τζένιφερ Ντεγκρόου πέθανε από καρδιακή προσβολή μέσα στο κελί της, έπειτα από ψυχωσικό επεισόδιο. Το προσωπικό των φυλακών κατηγορήθηκε ότι δεν φρόντισε να λαμβάνει τη φαρμακευτική αγωγή της ούτε να καταναλώνει επαρκείς ποσότητες τροφής και νερού.

Ομοσπονδιακό δικαστήριο έκρινε ότι οι αρμόδιοι επέδειξαν «σκόπιμη αδιαφορία» για τις ιατρικές ανάγκες της κρατουμένης. Σύμφωνα με το Associated Press, το γραφείο του σερίφη της κομητείας Πινέλας κατέβαλε στην οικογένειά της αποζημίωση ύψους 1,15 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η αποτρόπαιη δολοφονία του Χάρντινγκ τον Ιούλιο του 2013 μέσα στις φυλακές προκάλεσε επίσης σοβαρά ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο το σωφρονιστικό σύστημα διαχειριζόταν τους επικίνδυνους κρατουμένους.

Ο Χάρντινγκ εξέτιε ποινή για πλημμέλημα που αφορούσε παράνομη είσοδο σε ξένη ιδιοκτησία, όταν τοποθετήθηκε στο ίδιο κελί με τον 28χρονο Γκρίνμπεργκ, ο οποίος αντιμετώπιζε κατηγορία για ανθρωποκτονία δεύτερου βαθμού, μετά τη δολοφονία της συντρόφου του.

Ο Γκρίνμπεργκ έσπρωξε βρεγμένο χαρτί υγείας στον λαιμό του Χάρντινγκ, προκαλώντας κατάγματα στα οστά του αυχένα και ασφυξία. Ήταν η ίδια μέθοδος που, σύμφωνα με τις Αρχές, είχε χρησιμοποιήσει έναν χρόνο νωρίτερα για να σκοτώσει την 26χρονη Τζένιφερ Λι Ζέιλ.

Αργότερα καταδικάστηκε σε δύο διαδοχικές ποινές κάθειρξης 30 ετών.

Ο σερίφης Μπομπ Γκουαλτιέρι παραδέχθηκε ότι οι δύο άνδρες δεν θα έπρεπε ποτέ να είχαν τοποθετηθεί στο ίδιο κελί και διέταξε συνολική επανεξέταση των διαδικασιών εισαγωγής, αξιολόγησης και κατανομής των κρατουμένων.

Τον Σεπτέμβριο του 2018, ο σωφρονιστικός υπάλληλος Άαρον Χαλ καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας να αρπάζει από τον λαιμό τον 24χρονο κρατούμενο Τέιλορ Σούσλερ, ο οποίος βρισκόταν σε αναπηρικό αμαξίδιο, και να τον χτυπά τρεις φορές στο πρόσωπο.

Ο Χαλ απολύθηκε τον Ιανουάριο του 2019, όταν οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι είχε προκαλέσει τη συμπλοκή, τρυπώντας επανειλημμένα το κεφάλι του κρατουμένου με το δάχτυλό του.

Την ίδια χρονιά απολύθηκε και η σωφρονιστική υπάλληλος Έιμι Τζι, μετά από περιστατικό με την 54χρονη κρατούμενη Μαρί Μπάτλερ, η οποία υπέστη κάταγμα στο χέρι.

Η Μπάτλερ είχε περαστεί χειροπέδες με τα χέρια πίσω από την πλάτη, όταν η υπάλληλος την έριξε με δύναμη στο πάτωμα κατά τη διαδικασία εισαγωγής της στις φυλακές.

Οι ερευνητές έκριναν ότι η χρήση βίας ήταν αδικαιολόγητη.

Ένας ακόμη σωφρονιστικός υπάλληλος, ο Τζέιμς Μοράν, απολύθηκε και συνελήφθη, όταν κάμερες ασφαλείας τον κατέγραψαν να διατάζει τον κρατούμενο Μάριο Κρίστο να κάνει 50 κάμψεις ως τιμωρία επειδή είχε πετάξει ένα κομμάτι μπισκότου σε ένα πουλί.

Όταν ο εξαντλημένος κρατούμενος δεν κατάφερε να κάνει περισσότερες από 20 κάμψεις, ο Μοράν τον κλώτσησε στα πλευρά, σύμφωνα με την εφημερίδα Bradenton Herald.

Πέρυσι, ακόμη πέντε σωφρονιστικοί υπάλληλοι απολύθηκαν για κακομεταχείριση κρατουμένων.

Οι τέσσερις από αυτούς έχασαν τη δουλειά τους επειδή μοιράστηκαν μια ταπεινωτική φωτογραφία κρατούμενης, η οποία προσπαθούσε να ουρήσει ενώ είχε δεμένα τα χέρια πίσω από την πλάτη της.

Ο υπάλληλος Τζόβαν Χάρντγουικ απολύθηκε επειδή ψέκασε με απολυμαντικό Lysol το πρόσωπο κρατουμένου, ισχυριζόμενος ψευδώς ότι επρόκειτο για νερό.

Οι επόμενες κινήσεις του Μαρκλ

Τις επόμενες ημέρες, ο Μαρκλ αναμένεται να υποβληθεί σε ψυχιατρική εξέταση, κατόπιν δικαστικής εντολής, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν μπορεί να «κατανοήσει τη φύση και τις συνέπειες της διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη σε βάρος του ή να συμβάλει επαρκώς στην υπεράσπισή του».

Εάν η δικαστής Γκρίφιν αποφασίσει ότι η υπόθεση μπορεί να προχωρήσει, ο Μαρκλ, ο οποίος αρνείται ότι είναι παιδόφιλος και έχει χαρακτηρίσει τις καταγγελίες ότι συγκέντρωνε υλικό παιδικής πορνογραφίας ως «άρρωστα ψέματα», θα μεταφερθεί στην Κεντρική Περιφέρεια της Καλιφόρνιας.

Εκεί θα αντιμετωπίσει τη δίκη για την ομοσπονδιακή κατηγορία κατοχής υλικού παιδικής πορνογραφίας, η οποία επισύρει ποινή φυλάκισης έως και 20 ετών σε περίπτωση καταδίκης.

Η σύλληψή του την περασμένη Παρασκευή ακολούθησε την κατάσχεση δεκάδων αντικειμένων από δύο αποθηκευτικούς χώρους στο Λος Άντζελες, τους οποίους είχε νοικιάσει από το 2008. Ανάμεσα στα ευρήματα περιλαμβάνονταν διαφάνειες, αρνητικά φωτογραφιών και βιβλία που περιείχαν εικόνες οι οποίες φέρονται να απεικονίζουν σεξουαλική κακοποίηση παιδιών.

Η διεθνής αστυνομική έρευνα για τις καταγγελίες σε βάρος του Μαρκλ ξεκίνησε τον περασμένο μήνα, όταν ο ίδιος καταγγέλθηκε στις Αρχές των Φιλιππίνων από τον γιο του.

Ο 60χρονος Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ φέρεται να ανακάλυψε «εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες» εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών μέσα σε κουτιά που είχε στείλει ο πατέρας του στο σπίτι όπου διέμεναν μαζί, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Sun.

Αστυνομικοί στην πόλη Σεμπού επιβεβαίωσαν αργότερα ότι εντόπισαν «ακατάλληλο περιεχόμενο», μεταξύ του οποίου και βίντεο που φέρονται να απεικονίζουν «ανήλικα αγόρια και κορίτσια», σε ψηφιακές συσκευές που βρέθηκαν ανάμεσα στα αντικείμενα.

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