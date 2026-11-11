Τόμας Μαρκλ: Επιστρέφει σε ομοσπονδιακό κρατητήριο αφού αφαίρεσε το «βραχιολάκι» του

Snapshot Ο Τόμας Μαρκλ συνελήφθη ξανά και επέστρεψε σε ομοσπονδιακό κρατητήριο στη Φλόριντα για αφαίρεση του ηλεκτρονικού βραχιολιού του.

Ο Μαρκλ κατηγορείται για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας που βρέθηκε σε αποθηκευτικούς χώρους στο Λος Άντζελες. Snapshot powered by AI

Σε κρατητήριο στη Φλόριντα επιστρέφει ο Τόμας Μαρκλ, πατέρας της Δούκισσας του Σάσσεξ, Μέγκαν Μαρκλ, αφού κατηγορείται ότι αφαίρεσε τη συσκευή γεωεντοπισμού (ηλεκτρονικό βραχιολάκι) από το πόδι του.

Ο Τόμας Μαρκλ οδηγήθηκε την Τρίτη (10/11) ενώπιον της ομοσπονδιακής διακστή Λίντσεϊ Σ. Γκρίφιν στην πόλη Τάμπα της Φλόριντα, η οποία απέρριψε το αίτημα αποφυλάκισης του 82χρονου με εγγύηση.

Οι εισαγγελικές αρχές ανέφεραν ότι ο κατηγορούμενος αφαίρεσε τον μηχανισμό παρακολούθησης νωρίς το πρωί της ίδιας ημέρας.

Η δικαστής Γκρίφιν έκρινε ότι ο Μαρκλ παραβίασε τους όρους της προσωρινής του αποφυλάκισης.

Παράλληλα, η δικαστής διέταξε τη διενέργεια ιατρικής αξιολόγησης για τον Μαρκλ, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να λαμβάνει όλη την απαραίτητη φαρμακευτική αγωγή.

Ο Μαρκλ συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στη Φλόριντα, όταν πράκτορες του FBI, εκτελώντας εντάλματα έρευνας, εντόπισαν υλικό παιδικής πορνογραφίας σε αποθηκευτικούς χώρους που νοίκιαζε από το 2008 στο Λος Άντζελες.

Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, κατασχέθηκαν περίπου 78 αντικείμενα, μεταξύ των οποίων αρνητικά φιλμ, διαφάνειες και βιβλία. Μάρτυρες αναγνώρισαν τον Μαρκλ σε δύο από τις εικόνες, όπου ο εικονιζόμενος φαίνεται να διανύει τη δεκαετία των 30 ή των 40 ετών, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο Μαρκλ έκανε χρήση του υλικού εδώ και πολλές δεκαετίες.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για μία κατηγορία κατοχής ακατάλληλου υλικού με ανηλίκους.

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, δήλωσε ότι ο κατηγορούμενος «έβαλε στο στόχαστρο αθώα παιδιά επιδιώκοντας να τους στερήσει την αθωότητά τους». Από την πλευρά του, ο Μαρκλ αρνείται τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τες «άρρωστα ψέματα».

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