Snapshot Η Σύνοδος Κορυφής του APEC θα φιλοξενηθεί στη Σένζεν της Κίνας, με συμμετοχή 21 μελών, περιλαμβάνοντας τους προέδρους των ΗΠΑ, της Κίνας και της Ρωσίας.

Στην τριμερή συνάντηση των ηγετών ΗΠΑ, Κίνας και Ρωσίας αναμένεται να συζητηθούν θέματα όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία, η Μέση Ανατολή, το εμπόριο, η τεχνητή νοημοσύνη και τα πυρηνικά όπλα.

Η Κίνα δεσμεύτηκε να αντιταχθεί στον εμπορικό προστατευτισμό, ενώ η Ρωσία καταδίκασε τις δυτικές κυρώσεις και προώθησε την οικονομική συνεργασία εντός APEC.

Το APEC, που ιδρύθηκε το 1989, αποτελεί το κορυφαίο οικονομικό φόρουμ της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού και λειτουργεί με μη δεσμευτικές υποχρεώσεις που βασίζονται στην ομοφωνία.

Η επιλογή της Σένζεν ως τόπου διεξαγωγής της συνόδου αναδεικνύει τη σημασία της ως τεχνολογικού και οικονομικού κέντρου, ενώ παράλληλα προβάλλει το όραμα της Κίνας για ανάπτυξη και καινοτομία. Snapshot powered by AI

Καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ προσγειώθηκε στην Κίνα για συμμετάσχει στις τριμερείς συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ, Κίνας και Ρωσίας, στο πλαίσιο της συνάντησης των 21 μελών του APEC, το ενδιαφέρον του κόσμου έχει στραφεί στην Σένζεν, το τεχνολογικό κέντρο της νότιας Κίνας, το οποίο θα φιλοξενήσει την Σύνοδο Κορυφής.

Νωρίτερα, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ και ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν, πραγματοποίησαν συνομιλίες, καθώς οι δύο ηγέτες προετοίμασαν το έδαφος για την τριμερής συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Πούτιν ανέβηκε στο βήμα και εκφώνησε μια δυναμική ομιλία, κατά την οποία εξαπέλυσε αιχμές κατά όσων επικρίνουν τη Ρωσία, ενώ τάχθηκε υπέρ της διεύρυνσης της οικονομικής συνεργασίας με τις χώρες-μέλη της APEC.

Από την πλευρά του, ο Σι δεσμεύτηκε ότι θα αντιταχθεί στον εμπορικό προστατευτισμό, ενώ ο Ρώσος ομόλογός του επέκρινε τις δυτικές κυρώσεις.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της APEC στο Σενζέν της Κίνας Pool Sputnik Kremlin

Οι τρεις ηγέτες αναμένεται να πραγματοποιήσουν μια άνευ προηγουμένη συνάντηση στο περιθώριο της συνόδου την Πέμπτη και ενδεχομένως να συζητήσουν τον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία και τον πόλεμο των ΗΠΑ στο Ιράν, καθώς και άλλα σημαντικά ζητήματα όπως το εμπόριο, η τεχνητή νοημοσύνη και τα πυρηνικά όπλα, όπως μεταδίδει το Reuters.

Σύμφωνα με αναλυτές, η συνάντηση αποτελεί ευκαιρία για τον Σι να προβάλει την ισχύ και το διεθνές κύρος της Κίνας, υποδεχόμενος δύο ηγέτες που βρίσκονται αντιμέτωποι με πολέμους τους οποίους δυσκολεύονται να τερματίσουν.

Πάντως, η συνάντηση έχει πυροδοτήσει συγκρίσεις με τη Διάσκεψη της Γιάλτας το 1945, μεταξύ των ΗΠΑ, της Βρετανίας και της Σοβιετικής Ένωσης, η οποία θεσμοθέτησε σφαίρες επιρροής, έθεσε τις βάσεις για τη μεταπολεμική διεθνή τάξη και έγινε συνώνυμο των συμφωνιών των μεγάλων δυνάμεων που επιβάλλονται στις μικρότερες χώρες.

Επιπλέον, έχει προκαλέσει ανησυχία στους ηγέτες μικρότερων οικονομιών, ιδίως στην Ευρώπη και την Ασία, οι οποίοι φοβούνται ότι οι μεγαλύτερες στρατιωτικές δυνάμεις του κόσμου ενδέχεται να αγνοήσουν τα συμφέροντά τους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ AP

Ωστόσο, μέχρι να πραγματοποιηθούν οι τριμερείς συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ, Κίνας και Ρωσίας, αύριο Πέμπτη, αυτά είναι όσα πρέπει να γνωρίζετε για το APEC.

Τι είναι το APEC;

Το APEC ή Φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού ιδρύθηκε το 1989 στην πρωτεύουσα της Αυστραλίας, την Καμπέρα, ως μια άτυπη πρωτοβουλία διαλόγου μεταξύ 12 μελών και έχει εξελιχθεί στο κορυφαίο οικονομικό φόρουμ της περιοχής για την ενίσχυση των δεσμών με στόχο την προώθηση της ανάπτυξης, του εμπορίου και των επενδύσεων.

Αντιπροσωπεύοντας περίπου το 62% του παγκόσμιου ΑΕΠ και περίπου το ήμισυ του παγκόσμιου εμπορίου, η ομάδα των «οικονομικών μελών» —και όχι των κρατών— επιτρέπει τη συμμετοχή του Χονγκ Κονγκ της Ταϊβάν, την οποία το Πεκίνο διεκδικεί ως δικό του έδαφος.

Ωστόσο, δεν περιλαμβάνει την Ινδία, την πιο πολυπληθή χώρα του κόσμου. Το APEC λειτουργεί με βάση μη δεσμευτικές υποχρεώσεις που επιτυγχάνονται αυστηρά με ομοφωνία, ενώ οι δεσμεύσεις αναλαμβάνονται σε εθελοντική βάση.

Η Σύνοδος του APEC έχει προγραμματιστεί για τις 18 και 19 Νοεμβρίου.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν αποχωρεί μετά την ομιλία του στη Σύνοδο Κορυφής του APEC 2026 στην Κίνα, στην Σενζέν Pool AP

Ποιοι θα παρευρεθούν;

Πέρα από τον Σι Τζινπίνγκ, στο APEC θα παρευρεθούν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντιμίρ Πούτιν και ο πρόεδρος των Φιλιππίνων Φερδινάντ Μάρκος Τζούνιορ

Παράλληλα, αναμένεται να συμμετάσχουν οι ηγέτες του Καναδά, της Αυστραλίας, του Μεξικό και της Ινδονησίας, μαζί με εκείνους της Μαλαισίας, της Νότιας Κορέας και του Βιετνάμ, μεταξύ των χωρών της Ασίας-Ειρηνικού.

Η Ταϊβάν έχει ορίσει τον Σταν Σι, ιδρυτή της Acer, ως απεσταλμένο της. Το Τόκιο ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι θα παραστεί η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι, ενώ η Νέα Ζηλανδία επιβεβαίωσε επίσης ότι θα παραστεί ο πρωθυπουργός Κρίστοφερ Λούξον.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ Pool AP

Τι θα συζητηθεί στο APEC και ποια είναι τα βασικά σημεία που πρέπει να προσέξουμε

Αστάθεια στη Μέση Ανατολή

Οι οικονομικές επιπτώσεις των συγκρούσεων, όπως οι κίνδυνοι για την ενεργειακή ασφάλεια, τις εμπορικές ροές, τις αλυσίδες εφοδιασμού και τον πληθωρισμό, αποτελούν σημαντικά ζητήματα που αναμένεται να συζητηθούν.

Τριμερής δυναμική

Πάντως, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη σύνοδο κορυφής της Πέμπτης, όπου οι ηγέτες της Κίνας, της Ρωσίας και των ΗΠΑ, αναμένεται να συναντηθούν.

Σύμφωνα με αναλυτές που επικαλείται το Reuters, η Κίνα διστάζει να συμμετάσχει σε συζητήσεις για τον πυρηνικό αφοπλισμό, καθώς διαθέτει λιγότερα πυρηνικά όπλα από τις άλλες δύο χώρες, ενώ έχει χαρακτηρίσει την προώθηση της παγκόσμιας ειρήνης και σταθερότητας ως «πρωτοποριακής σημασίας».

Την ίδια στιγμή, οι ΗΠΑ και η Ρωσία θα επιδιώξουν να συζητήσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά όχι απαραίτητα η Κίνα.

Σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ

Ένα βασικό θέμα που έχει βρεθεί στο επίκεντρο του APEC είναι να διαπιστωθεί αν οι σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας μπορούν να παραμείνουν σταθερές. Και οι δύο πλευρές δεν τηρούν τις δεσμεύσεις τους για μια παρατεταμένη εμπορική εκεχειρία, σύμφωνα με αναλυτές. Οι προμήθειες σπάνιων γαιών, η τεχνητή νοημοσύνη και οι δασμοί είναι επίσης πιθανό να συμπεριληφθούν στην ατζέντα, ενώ οι πωλήσεις όπλων των ΗΠΑ στην Ταϊβάν θα παρακολουθούνται στενά.

Οι σχέσεις της Κίνας με την Ιαπωνία και τις Φιλιππίνες

Οι εντάσεις στις σχέσεις Ιαπωνίας-Κίνας παραμένουν από τότε που η πρωθυπουργός Τακαΐτσι εξόργισε το Πεκίνο τον Νοέμβριο του 2025, υπονοώντας ότι η Ιαπωνία θα μπορούσε να αναπτύξει τις ένοπλες δυνάμεις της, εάν μια κινεζική κίνηση εναντίον της γειτονικής Ταϊβάν απειλούσε επίσης το έδαφός της.

Οι σχέσεις Κίνας-Φιλιππίνων θα παρακολουθούνται επίσης στενά εν μέσω των συνεχιζόμενων εντάσεων στην αμφισβητούμενη θαλάσσια οδό της Νότιας Κίνας.

Γιατί την Σένζεν;

Είναι η τρίτη φορά που η Κίνα φιλοξενεί το APEC, μετά την σύνοδο στην Σαγκάη το 2001 και στο Πεκίνο το 2014.

Σύμφωνα με τον Τσιμ Λι, ανώτερο αναλυτή της Economist Intelligence Unit, η επιλογή της Σένζεν ως την πόλη που θα φιλοξενήσει το φετινό APEC δεν είναι τυχαία. «Η επιλογή της Σενζέν, η οποία βρίσκεται δίπλα στο χρηματοοικονομικό κέντρο του Χονγκ Κονγκ, καθορίζεται τόσο από εσωτερικούς όσο και από διεθνείς λόγους», λέει ο ίδιος στο Reuters.

Ένας εργάτης σκουπίζει τον δρόμο κοντά στον χώρο διεξαγωγής της συνόδου κορυφής του APEC στην Σενζέν AP

Ως μέρος της «Ευρύτερης Περιοχής του Κόλπου» της Κίνας, όπου βρίσκονται το Χονγκ Κονγκ και το Μακάο, μια διοικητική περιοχή την οποία το Πεκίνο επιδιώκει να καθιερώσει ως παγκόσμιο κόμβο τεχνολογίας και καινοτομίας, η Σένζεν προσφέρει μια πλατφόρμα για την ανάδειξη του οράματος της Κίνας για ανάπτυξη και εμπόριο.

Επιπλέον, αναδεικνύει την ανθεκτικότητα της Σενζέν στις γεωπολιτικές αναταραχές, πρόσθεσε ο Λι.

Να σημειωθεί ότι η Σένζεν αποτελεί έδρα αρκετών κορυφαίων κινεζικών κολοσσών της αυτοκινητοβιομηχανίας και της τεχνολογίας, όπως οι BYD, Huawei και Tencent.

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