Συντάξεις Δεκεμβρίου 2026: Οι δύο ημερομηνίες των πληρωμών
Τι ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ
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- Οι συντάξεις Δεκεμβρίου 2026 θα καταβληθούν σε δύο δόσεις, στις 25 και 27 Νοεμβρίου 2026.
- Στις 25 Νοεμβρίου πληρώνονται οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων μη μισθωτών και οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2017.
- Την ίδια ημέρα πιστώνονται επίσης όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.
- Στις 27 Νοεμβρίου καταβάλλονται οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων μισθωτών, όπως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ και άλλων εντασσόμενων Ταμείων.
Σε δύο δόσεις, στις 25 και τις 27 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές των συντάξεων Δεκεμβρίου 2026, σύμφωνα με την ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ.
Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα πληρωμών ανά Ταμείο
- Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026: Καταβάλλονται οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ), καθώς και οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά βάσει του νόμου 4387/2016 (μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ), οι οποίες αφορούν μισθωτούς και μη μισθωτούς που συνταξιοδοτήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2017 και έπειτα. Την ίδια ημέρα πιστώνονται επίσης όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μισθωτών και μη μισθωτών).
- Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026: Πραγματοποιείται η καταβολή των κύριων συντάξεων των τέως Ταμείων μισθωτών, καλύπτοντας τους συνταξιούχους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, των τραπεζών, του ΟΤΕ, της ΔΕΗ, των λοιπών εντασσόμενων Ταμείων (ΤΣΕΑΠΓΣΟ και ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), καθώς και του ΝΑΤ, του ΕΤΑΤ και του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
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