Snapshot Ο λογαριασμός της υπόθεσης «Το Χωριάτικο» ξεπερνά τα 40 εκατομμύρια ευρώ, με την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος να εντοπίζει συνεχώς νέα περιουσιακά στοιχεία και οικονομικές διαδρομές.

Η έρευνα καλύπτει πάνω από 90 ακίνητα, τραπεζικές καταθέσεις, επενδυτικά προϊόντα, 210 φυσικά πρόσωπα και περίπου 340 εταιρείες.

Η υπόθεση δεν περιορίζεται στις συλλήψεις, καθώς η οικονομική της διάσταση μεγαλώνει με τις συνεργασίες με διεθνείς αρχές και τον εντοπισμό άγνωστων χρηματικών ποσών.

Ο επικεφαλής της Αρχής έχει ήδη δεσμεύσει πάνω από 90 ακίνητα και ετοιμάζεται αναλυτικό πόρισμα για τις περιουσιακές διασυνδέσεις και τραπεζικές κινήσεις.

Το πόρισμα θα υποβληθεί στην εισαγγελία για περαιτέρω δικαστικές ενέργειες, ενώ η έρευνα συνεχίζεται με νέα στοιχεία να διαβιβάζονται άμεσα στη Δικαιοσύνη. Snapshot powered by AI

Στα 40 εκατομμύρια ευρώ και πλέον ανεβαίνει ο λογαριασμός της υπόθεσης «Το Χωριάτικο», καθώς η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος αποκαλύπτει διαρκώς νέα περιουσιακά στοιχεία και άγνωστες μέχρι σήμερα οικονομικές διαδρομές.

Περισσότερα από 90 ακίνητα σε ολόκληρη τη χώρα, τραπεζικές καταθέσεις και επενδυτικά προϊόντα συνθέτουν την περιουσιακή εικόνα που έχει μέχρι στιγμής καταγραφεί, ενώ το ελεγκτικό πεδίο έχει επεκταθεί σε τουλάχιστον 210 φυσικά πρόσωπα και περίπου 340 εταιρείες.

Το εύρος της έρευνας αποτυπώνει μια υπόθεση που κάθε άλλο παρά εξαντλείται στις συλλήψεις και στα πρώτα ευρήματα των διωκτικών αρχών. Αντιθέτως, η οικονομική της διάσταση μεγαλώνει όσο οι ελεγκτές ακολουθούν τα ίχνη των συναλλαγών και αναζητούν τις διαδρομές του χρήματος. Ενδεικτικό είναι ότι, ακόμη και μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης, η συνεργασία με αντίστοιχες αρχές του εξωτερικού οδήγησε στον εντοπισμό χρηματικών ποσών που παρέμεναν μέχρι σήμερα άγνωστα.

Την ίδια ώρα, η έκταση του δικτύου που ελέγχεται γεννά ένα κρίσιμο ερώτημα: πώς ήταν δυνατόν μια τόσο μεγάλη οικονομική δραστηριότητα, με εκατοντάδες εταιρείες και δεκάδες πρόσωπα να βρίσκονται πλέον στο κάδρο των ερευνών, να μην έχει προκαλέσει νωρίτερα την παρέμβαση των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών; Η απάντηση δεν αποτελεί αντικείμενο μόνο της ποινικής διερεύνησης, αλλά και της συνολικής αποτίμησης των ελέγχων που είχαν προηγηθεί.

Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έχει ήδη προχωρήσει στη δέσμευση περισσότερων από 90 ακινήτων, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η σύνταξη αναλυτικού πορίσματος για το σύνολο των ευρημάτων. Σε αυτό θα αποτυπώνονται οι περιουσιακές διασυνδέσεις, οι τραπεζικές κινήσεις και τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί για τα εμπλεκόμενα πρόσωπα και τις εταιρείες.

Το πόρισμα θα πάρει τον δρόμο προς την εισαγγελική αρχή, η οποία θα αξιολογήσει το υλικό και θα αποφασίσει για τις επόμενες δικαστικές κινήσεις. Ωστόσο, η έρευνα δεν σταματά στην ολοκλήρωση του συγκεκριμένου φακέλου. Κάθε νέο στοιχείο που θα εντοπίζεται θα διαβιβάζεται άμεσα στη Δικαιοσύνη, καθώς η πραγματική έκταση της υπόθεσης εξακολουθεί να αποκαλύπτεται.

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