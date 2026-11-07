Mr. Χωριάτικο: «Έχω βγάλει το δημοτικό - Δεν είχα τον παραμικρό λογιστικό έλεγχο των επιχειρήσεων»

Στον λογιστή του ρίχνει την ευθύνη για τα χρέη των επιχειρήσεών του

Ελένη Ευστρατίου

Mr. Χωριάτικο: «Έχω βγάλει το δημοτικό - Δεν είχα τον παραμικρό λογιστικό έλεγχο των επιχειρήσεων»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος κατηγόρησε τον λογιστή του για τα χρέη των επιχειρήσεών του και δήλωσε ότι δεν είχε λογιστικό έλεγχο λόγω έλλειψης γνώσεων.
  • Ο Γιαννακόπουλος ισχυρίστηκε ότι πλήρωνε τον λογιστή 300.000 ευρώ μηνιαίως, ενώ ο λογιστής ανέφερε ότι λάμβανε 300 έως 800 ευρώ και από το 2016 σταθερά 5.000 ευρώ το μήνα.
  • Ο λογιστής δήλωσε ότι δεν ήταν αποκλειστικός και είχε αντιληφθεί την αύξηση των οφειλών, ενώ υποστήριξε ότι υπάρχει σχέδιο να τον κατηγορήσουν για να αποφύγει τη φυλακή ο Γιαννακόπουλος.
  • Ο πρώην συνδικαλιστής Ρίζος Ρίζος αρνήθηκε σχέση με τις ελεγχόμενες εταιρείες και τον ίδιο λογιστή, δηλώνοντας ότι δεν εκπροσωπούσε τις εταιρείες και δεν είχε υπογράψει σχετικά έγγραφα.
  • Ο Γιαννακόπουλος ανέφερε πρόβλημα υγείας και δήλωσε έτοιμος να πληρώσει τα χρέη που αφορούν τις δικές του εταιρείες για να μην χάσει το Δημόσιο χρήματα.
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Τον λογιστή του κατηγόρησε για όλα τα αδικήματα ο Άγγελος Γιαννακόπουλος, ιδιοκτήτης της αλυσίδας φούρνων «Το Χωριάτικο», ο οποίος έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση οικονομικής απάτης, φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έφερε στο φως της δημοσιότητας το Mega από την απολογία του κατηγορούμενου στις 29 Οκτωβρίου, ο «Mr. Χωριάτικο» φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δεν είχε καμία εικόνα για όσα γίνονταν στην επιχείρηση και όλα ήταν ευθύνη του λογιστή. Μάλιστα, ισχυρίστηκε ότι του έδινε μηνιαία αμοιβή 300.000 ευρώ, ενώ ο ίδιος έχει βγάλει μόνο το Δημοτικό σχολείο και δεν μπορούσε να γνωρίζει από λογιστικά.

Η απολογία του ήταν σύντομη, καθώς ανέφερε ότι έχει πρόβλημα υγείας στο αναπνευστικό και δεν μπορούσε να μιλήσει. Δήλωσε όμως έτοιμος να πληρώσει ότι χρέος υπάρχει στο Δημόσιο από τη δική του εταιρεία.

Η απολογία του «Mr. Χωριάτικο»

«Είμαι ένας σκληρός πατέρας που ήθελα να βάλω τον γιο μου στη δουλειά. Σπούδασε στο Παρίσι ο γιος μου. Είναι στην παραγωγή. Δεν έχει καμία δουλειά με όλα αυτά. Έχω υπάρξει διαχειριστής σε πολλές εταιρείες.

Εγώ τον λογιστή τον γνωρίζω από το 2004. Κοιτούσε πάντα να πληρώνει τα λογιστικά, τα οικονομικά. Εγώ ήμουν στα μαγαζιά και στη διαχείριση, στο Χωριάτικο, στα Αττικά Αρτοποιεία. Είχα και στη Μύκονο μαγαζί και στη Ρόδο.

Δεν είχα γνώση τι έκανε ο λογιστής. Του είχα τυφλή εμπιστοσύνη. Ήμουν μόνο στην παραγωγή και τη λειτουργία του προσωπικού. Ήμουν άνθρωπος εργατικός. Έχω βγάλει δημοτικό σχολείο. Δεν έχω γνώση από λογιστικά. Δεν είχα τον παραμικρό λογιστικό έλεγχο των επιχειρήσεών μου.

Εγώ κοιτούσα να ανοίξω μαγαζί και να φέρω λεφτά. Όλα τα λεφτά πήγαιναν στη Χέυδεν και στη Λεωφόρο Κηφισού. Εκεί ήταν το γραφείο των λογιστών.

Δεν μπορώ να μιλήσω. Έχω πρόβλημα υγείας. Έχω πρόβλημα στο αναπνευστικό. Δεν χρωστάνε τίποτα οι εταιρείες του γιου μου. Του έδωσα δύο μαγαζιά. Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο γιατί δεν αισθάνομαι καλά. Έχω πρόβλημα υγείας. Δεν μπορώ να απολογηθώ.

Ό,τι είναι από εταιρεία δική μου θα τα πληρώσω όλα. Να μη χρωστάω τίποτα και να μην χάσει ούτε ένα ευρώ το Δημόσιο. Αν ανοίξουν τη ροή του χρήματος θα φανεί ότι ο λογιστής έπαιρνε 300.000 ευρώ τον μήνα. Να μην τα φορτωθώ όλα εγώ».

Η απολογία του λογιστή

Με τη σειρά του ο λογιστής εξήγησε στην απολογία του ότι ο Άγγελος Γιαννακόπουλος δεν ήταν ποτέ αποκλειστικός πελάτης. Σχετικά με την αμοιβή του εξήγησε ότι έπαιρνε από 300 έως 800 ευρώ τον μήνα, ενώ από το 2016 έως και σήμερα ο μισθός του ήταν σταθερός στα 5.000 ευρώ το μήνα.

Πρόσθεσε ότι είχε πληροφορίες για σχέδιο να κατηγορήσουν εκείνον για ότι γινόταν, επειδή δεν θα πήγαινε φυλακή λόγω ηλικίας.

«Ο κύριος Γιαννακόπουλος είχε και άλλους λογιστές παράλληλα. Εγώ ήμουν στην εστίαση. Δεν τον είχα ποτέ αποκλειστικό πελάτη. Εμείς στέλναμε τις οφειλές κάθε μήνα, όπως κάνουμε σε όλους τους πελάτες. Έβλεπα ότι φούσκωναν οι οφειλές και οι εταιρίες λύνονταν.

Καταλάβαινα ότι κάτι δεν πάει καλά. Πληρωνόμουν με τον μήνα και παζάρευα τα λεφτά. Τα ποσά ήταν από 300 έως 800 ευρώ. Δεν είχα κάτι πιο σταθερό. Από το 2016 έως το 2026 είχα σταθερό μισθό 5.000 ευρώ τον μήνα.

Η ρήξη στις σχέσεις μας ξεκίνησε εδώ και 2 με 4 χρόνια. Έμαθα ότι γινόταν μία κίνηση να τα φορτώσουν όλα σε εμένα επειδή είμαι 86 χρόνων και δεν θα πάω φυλακή».

Η απολογία του Ρίζου Ρίζου

Με τη σειρά του ο πρώην συνδικαλιστής Ρίζος Ρίζος δήλωσε στην απολογία του ότι γνώρισε τον «Mr Χωριάτικο» μέσω του γαμπρού του, ενώ αρνήθηκε ότι είχε τον ίδιο λογιστή και για τις δικές του επιχειρήσεις αλλά και την οποιαδήποτε σχέση με τις ελεγχόμενες εταιρείες.

«Τον ιδιοκτήτη της αλυσίδας τον γνωρίζω από τον γαμπρό μου. Η κάβα της κόρης μου τροφοδοτεί πολλά από τα μαγαζιά του. Μου είχε πει ότι υπάρχει ενδιαφέρον στη Ρόδο και προσπάθησα να αναπτύξω κάβα εκεί. Σε διαγωνισμούς στη Ρόδο δεν ήμουν ποτέ παρών.

Έχω ένα "μισό" Mercedes του 2010, δεν έχω Porsche. Τον λογιστή τον γνώρισα στα γραφεία του "Mr. Χωριάτικο". Στο πλαίσιο της συναλλαγής μου με τον βασικό κατηγορούμενο, μου είπε ότι συγκρούεται με τον λογιστή και μεσολάβησα ανάμεσά τους να τα βρούνε.

Μάλλον καλοκαίρι ήταν, δεν θυμάμαι πότε. Στα μαγαζιά μου δεν έχω αυτόν τον λογιστή. Δεν εκπροσωπούσα καμία από τις ελεγχόμενες εταιρίες και δεν έχω υπογράψει κανένα έγγραφο».

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