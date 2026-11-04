«Χωριάτικο»: Έρευνα της Εισαγγελίας στα γραφεία του ΕΦΚΑ στη Ρόδο - Κατασχέθηκαν φάκελοι

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της Εισαγγελίας στα γραφεία του ΕΦΚΑ στη Ρόδο, η οποία φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση του «Χωριάτικου».

Έως τώρα οι αρχές έχουν προχωρήσει στην κατάσχεση πάνω από δέκα φακέλων, ενώ ο εισαγγελέας έδωσε εντολή στην αστυνομία να λάβει κατάθεση από έναν υπάλληλο.

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