«Χωριάτικο»: Έρευνα της Εισαγγελίας στα γραφεία του ΕΦΚΑ στη Ρόδο - Κατασχέθηκαν φάκελοι
Πάνω από δέκα φάκελοι κατασχέθηκαν
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Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της Εισαγγελίας στα γραφεία του ΕΦΚΑ στη Ρόδο, η οποία φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση του «Χωριάτικου».
Έως τώρα οι αρχές έχουν προχωρήσει στην κατάσχεση πάνω από δέκα φακέλων, ενώ ο εισαγγελέας έδωσε εντολή στην αστυνομία να λάβει κατάθεση από έναν υπάλληλο.
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