Πιτσιλής: Τι είπε για το χαρτί με τα 25 ονόματα υπαλλήλων που βρέθηκε στο γραφείο του Mr. Χωριάτικο

Snapshot Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, δήλωσε ότι υπάλληλοι που παραβιάζουν τα καθήκοντά τους θα απομακρύνονται από την υπηρεσία, ενώ εξετάζονται πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες σε υποθέσεις διαφθοράς.

Η ΑΑΔΕ συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και το ελληνικό FBI για την έρευνα υποθέσεων όπως αυτή του «Χωριάτικου» και της Pizza Fan.

Στο γραφείο λογιστή του «Mr. Χωριάτικο» βρέθηκε έγγραφο με 25 ονόματα υπαλλήλων της ΑΑΔΕ και χρηματικά ποσά, το οποίο εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας.

Η ΑΑΔΕ διενεργεί περίπου 30.000 τακτικούς και 70.000 επιτόπιους ελέγχους ετησίως, με βεβαιωθέντα έσοδα πάνω από 2,7 δισ. ευρώ από τακτικούς ελέγχους και σημαντικά ποσά από απάτες ΦΠΑ.

Ετοιμάζονται νέα μέτρα και συνεργασίες με τα υπουργεία Ανάπτυξης και Οικονομικών για τον αυστηρότερο έλεγχο της σύστασης εταιρειών και την πρόληψη οργανωμένης φοροδιαφυγής μέσω «αχυρανθρώπων». Snapshot powered by AI

Σαφές μήνυμα προς τους υπαλλήλους της ΑΑΔΕ που ενδέχεται να εμπλέκονται σε υποθέσεις διαφθοράς έστειλε ο διοικητής της Αρχής, Γιώργος Πιτσιλής, ξεκαθαρίζοντας ότι όσοι αποδειχθεί πως έχουν παραβιάσει τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα θα απομακρυνθούν από τις θέσεις τους. Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, αναφέρθηκε στις έρευνες για τις υποθέσεις του «Χωριάτικου» και της Pizza Fan, στη συνεργασία με το ελληνικό FBI, αλλά και στα ευρήματα που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών αρχών.

Στην αρχή της συνέντευξής του, ο κ. Πιτσιλής συνεχάρη τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) για τη δουλειά της, επισημαίνοντας ότι οι δύο υπηρεσίες λειτουργούν συμπληρωματικά, αξιοποιώντας διαφορετικά μέσα και πληροφορίες στο πλαίσιο των ερευνών.

«Η ΔΑΟΕ έχει κάνει καλή δουλειά. Συμπληρώνουμε ο ένας τον άλλον. Εμείς ελέγχουμε το τιμολόγιο η αστυνομία έχει το τηλέφωνο, την παρακολούθηση».

Παράλληλα, εξήγησε τον ρόλο των ηλεκτρονικών συστημάτων στην αποκάλυψη φορολογικών παραβάσεων, υπογραμμίζοντας ότι το MyData δεν μπορεί να εντοπίσει συναλλαγές που πραγματοποιούνται με μετρητά χωρίς να έχει προηγηθεί η έκδοση παραστατικού.

«Το MyData βλέπει τιμολόγια που έχουν εκδοθεί, ότι δεν έχει εκδοθεί και έχει πληρωθεί με μετρητά, δεν το βλέπουμε. Για αυτό έχει τεράστια σημασία η μεταρρύθμιση που έγινε με τη διασύνδεση των POS με τις ταμειακές».

Το έγγραφο με τα 25 ονόματα υπαλλήλων της ΑΑΔΕ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά του διοικητή της ΑΑΔΕ στο έγγραφο που εντοπίστηκε στο γραφείο του λογιστή του «Mr. Χωριάτικο». Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, στο συγκεκριμένο χαρτί αναγράφονται 25 ονόματα υπαλλήλων της Αρχής, δίπλα στα οποία υπάρχουν χρηματικά ποσά.

Ο κ. Πιτσιλής ανέφερε ότι η ΑΑΔΕ έχει ζητήσει να της διαβιβαστεί κάθε διαθέσιμο αποδεικτικό στοιχείο, προκειμένου να προχωρήσει στη δική της έρευνα και να εξετάσει ενδεχόμενες πειθαρχικές ευθύνες.

«Ζητήσαμε θεσμικά να μας έρθει οποιοδήποτε αποδεικτικό υλικό που υπάρχει στη διάθεση οποιασδήποτε αρχής για να κάνουμε κι εμείς τη δική μας δουλειά. Αυτές οι υποθέσεις έχουν δύο πτυχές. Μία πειθαρχική, μία ποινική. Εμείς απομακρύνουμε τον άνθρωπο ο οποίος έχει καταπατήσει τον όρκο του από την υπηρεσία για να σταματήσει να κάνει κακό. Το ποινικό είναι η τιμωρία, φυλακή, πρόστιμα. Η δική μας δουλειά λοιπόν είναι η απομάκρυνση. Χρειαζόμαστε κάθε αποδεικτικό στοιχείο, όχι μόνο αυτό το χαρτί, να το δούμε τι είναι».

Ξεκαθάρισε, μάλιστα, ότι μέχρι στιγμής δεν έχει προσωπική γνώση για το ποιοι ενδέχεται να εμπλέκονται, επισημαίνοντας πως η υπηρεσία θα εξετάσει το σύνολο της δικογραφίας, συμπεριλαμβανομένων συνομιλιών, φωτογραφιών και άλλων πιθανών ευρημάτων.

«Προφανώς και δεν είμαι ντετέκτιβ εγώ. Η δουλειά είναι η υπηρεσία να τα δει, να δει τι άλλο υπάρχει μέσα στη δικογραφία. Υπάρχουν συνομιλίες, υπάρχουν φωτογραφίες, υπάρχει κάτι άλλο; Να τα συσχετίσουμε και όπως έχουμε κάνει κάθε φορά μέχρι τώρα και θα κάνουμε και εδώ, θα το πάμε μέχρι τέλους».

Στη συνέχεια, επανέλαβε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει ανοχή απέναντι σε υπαλλήλους που θα διαπιστωθεί ότι έχουν παραβεί τον όρκο τους, διαχωρίζοντας τις ενδεχόμενες μεμονωμένες περιπτώσεις από το σύνολο του προσωπικού της Αρχής.

«Όποιοι έχουν καταπατήσει τον όρκο τους θα εκβληθούν από τις τάξεις μας. Είμαστε αποφασισμένοι γι’ αυτό και δεν θα αφήσουμε τους ενδεχομένως λίγους επίορκους υπαλλήλους να αμαυρώσουν τη συνολική εικόνα των 12.500 υπαλλήλων μας που από το πρωί μέχρι το βράδυ απ’ άκρη σ’ άκρη της γης δουλεύουν για να εξυπηρετήσουν τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, να διασφαλίσουν τον υγιή ανταγωνισμό και να διευκολύνουν το εμπόριο».

Η απάντηση στις καταγγελίες για τις προσλήψεις

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ κλήθηκε να απαντήσει και στους ισχυρισμούς που έχουν διατυπωθεί σχετικά με το εάν ορισμένοι από τους υπαλλήλους που φέρονται να εμπλέκονται στις υποθέσεις είχαν προσληφθεί με δική του απόφαση.

Αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι έχει προσωπική αρμοδιότητα στις προσλήψεις, εξηγώντας ότι αυτές πραγματοποιούνται μέσω συγκεκριμένων διαδικασιών επιλογής και αξιολόγησης. Παράλληλα, έκανε λόγο για προσωπικές επιθέσεις, τονίζοντας ότι η ΑΑΔΕ πρέπει να παραμείνει προσηλωμένη στον θεσμικό της ρόλο, χωρίς να εμπλέκεται σε πολιτικές αντιπαραθέσεις.

«Όχι βέβαια, δεν προσλαμβάνουμε εμείς υπαλλήλους. Υπάρχει διαδικασία πρόσληψης υπαλλήλων, υπάρχει μια διαδικασία αξιολόγησης και τοποθέτησης και λοιπά. Τις προσωπικές επιθέσεις τις έχω συνηθίσει κι εγώ και η οικογένειά μου, όλα αυτά τα χρόνια. Ενδεχομένως να έχουν κι άλλες σκοπιμότητες και επιτρέψτε μου να πω ότι μπορεί να κάνουμε και κάτι καλό για να δεχόμαστε κάποιες τέτοιες επιθέσεις πολλές φορές. Θα τις προσπεράσω. Εμένα με ενδιαφέρει η συνολική εικόνα της υπηρεσίας, η οποία θα έλεγα ότι, και ενώ πόσο πάμε και προς τις εκλογές, καλό είναι να μην εργαλειοποιείται πολιτικά. Είμαστε κρατική υπηρεσία, είμαστε ανεξάρτητη αρχή, είμαστε εδώ για να διασφαλίζουμε ότι τα δημόσια έσοδα θα εισπράττονται. Υπάρχει επόμενη μέρα και μετά τις εκλογές και πρέπει να μπορούμε να λειτουργούμε».

Οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ και τα δισεκατομμύρια ευρώ που βεβαιώθηκαν

Ο κ. Πιτσιλής παρουσίασε, επίσης, στοιχεία για το ελεγκτικό έργο της ΑΑΔΕ, δίνοντας έμφαση στον αριθμό των ελέγχων που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο και στα ποσά που εντοπίζονται από τις φορολογικές παραβάσεις.

Όπως ανέφερε, η Αρχή διενεργεί περίπου 30.000 τακτικούς ελέγχους ετησίως, σχεδόν 70.000 επιτόπιους ελέγχους συμμόρφωσης, ενώ πραγματοποιεί περισσότερες από 1.000 έρευνες για απάτες στον ΦΠΑ.

«Η ΑΑΔΕ κάνει κάθε χρόνο 30.000 ελέγχους, περίπου τακτικούς, γύρω στους 70.000 επιτόπιους ελέγχους συμμόρφωσης, πάνω από 1.000 έρευνες απάτης ΦΠΑ, με πολύ μεγάλα έσοδα. 2,7 δισ. βεβαιώσαμε μόνο πέρσι από τους τακτικούς ελέγχους και άλλα 400 τόσα εκατομμύρια εντοπίσαμε απάτη στον ΦΠΑ. Η χώρα έχει 1,3 εκατομμύρια επιχειρήσεις. Μη συζητάμε τώρα γιατί δεν ελέγχθηκαν 2».

Τι είπε για το κύκλωμα του «Χωριάτικου» και τους αχυρανθρώπους

Ειδική αναφορά έκανε ο διοικητής της ΑΑΔΕ στην υπόθεση του «Χωριάτικου», αποκαλύπτοντας ότι οι ελεγκτικές υπηρεσίες είχαν ήδη εντοπίσει ύποπτες περιπτώσεις και είχαν ξεκινήσει τη δική τους έρευνα. Ωστόσο, λόγω του συντονισμού με την αστυνομία, αποφασίστηκε να δοθεί προτεραιότητα στην ολοκλήρωση των αστυνομικών ενεργειών, χωρίς να σταματήσει η παράλληλη αξιοποίηση των στοιχείων από την ΑΑΔΕ.

«Eίχαν εντοπιστεί τέτοιες περιπτώσεις. Εμείς είχαμε ξεκινήσει τη δική μας ελεγκτική διαδικασία. Επειδή όμως έχουμε συνεργασία και συντονισμό, κάναμε ένα βήμα πίσω για να τελειώσει η αστυνομία τη δική της δουλειά. Έχουμε κι εμείς πράγματα σε εξέλιξη. Κάναμε πίσω για να τελειώσει η αστυνομία τη δική της δουλειά και έχουμε κι εμείς πράγματα εντοπίσει. Το δίκτυο αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο».

Στο ίδιο πλαίσιο, έκανε λόγο για εκατοντάδες κυκλώματα που έχουν εντοπιστεί από την Αρχή, επισημαίνοντας ότι η αντιμετώπιση των προσώπων που εμφανίζονται ως ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, ενώ στην πραγματικότητα λειτουργούν για λογαριασμό τρίτων, αποτελεί βασική προτεραιότητα.

«Οι αχυράνθρωποι είναι μια πληγή την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε και την αντιμετωπίζουμε».

Νέα μέτρα για τη σύσταση εταιρειών και τον έλεγχο των ύποπτων περιπτώσεων

Τέλος, ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ αναφέρθηκε και στο ζήτημα της ταχείας σύστασης επιχειρήσεων, σημειώνοντας ότι η απλοποίηση των διαδικασιών αποτελεί σημαντική κατάκτηση για την επιχειρηματικότητα, ωστόσο απαιτούνται πρόσθετες ασφαλιστικές δικλίδες ώστε να αποτρέπεται η αξιοποίησή της από παράνομα κυκλώματα.

Όπως εξήγησε, στόχος είναι να ενισχυθεί ο έλεγχος των προσώπων που βρίσκονται πίσω από νέες εταιρείες και να εντοπίζονται εγκαίρως περιπτώσεις που ενδέχεται να συνδέονται με οργανωμένη φοροδιαφυγή.

«Oι εταιρείες συστήνονται αυτόματα. Και καλώς, ξαναλέω, γενικά το επιχειρείν αυτό θα έπρεπε να είναι. Δεν πρέπει να πάμε σε αυτό που είχαμε στο παρελθόν, όπου έπρεπε να περιμένεις μέρες ή και εβδομάδες για να ολοκληρωθεί μια σύσταση. Είναι κατάκτηση της χώρας. Αλλά από την άλλη πλευρά, πρέπει να έχουμε εκείνη τη δικλείδα ασφαλείας ότι κάποιες τέτοιες περιπτώσεις να μην τις αφήνουμε να ολοκληρωθούν. Ή αν τις αφήνουμε, να δούμε τι υπάρχει πίσω από τον έναν, τον άλλον, τον παράλληλο. Να πάρουμε πληροφορία. Όλα αυτά λοιπόν είναι και επιχειρησιακός σχεδιασμός και προτάσεις τις οποίες ετοιμάζουμε σε συνεργασία με το υπουργείο Ανάπτυξης και το υπουργείο Οικονομικών».

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