ΑΑΔΕ: Σε 2 φάσεις η ψηφιακή παρακολούθηση της διακίνησης εμπορευμάτων – Τι αλλάζει στις επιχειρήσεις

Από την 1η Ιανουαρίου 2027 τίθενται σε εφαρμογή οι νέες διαδικασίες για τη φόρτωση, μεταφορά και παραλαβή αποθεμάτων, ενώ το 2028 ακολουθεί η ενιαία κωδικοποίηση των ειδών.

Γιάννης Φιλιππάκος

ΑΑΔΕ: Σε 2 φάσεις η ψηφιακή παρακολούθηση της διακίνησης εμπορευμάτων – Τι αλλάζει στις επιχειρήσεις
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  • Από 1η Ιανουαρίου 2027 εφαρμόζονται ψηφιακές διαδικασίες φόρτωσης, μεταφοράς και παραλαβής αποθεμάτων, ενώ από 1η Ιανουαρίου 2028 εισάγεται η ενιαία κωδικοποίηση ειδών σύμφωνα με τη Συνδυασμένη Ονοματολογία (TARIC).
  • Οι νέες διαδικασίες στοχεύουν στην απλοποίηση της συμμόρφωσης για αποστολείς, μεταφορείς και παραλήπτες και στην ενίσχυση της παρακολούθησης των αποθεμάτων για την καταπολέμηση φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου.
  • Απλουστεύεται η ψηφιακή παρακολούθηση για μεταφορές μέσω μεταφορικών επιχειρήσεων και ταχυμεταφορικών υπηρεσιών με χρήση εσωτερικών συστημάτων παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο.
  • Εισάγονται νέες λειτουργίες για τη διαχείριση φόρτωσης, μεταφόρτωσης, παράδοσης, παραλαβής και έκτακτων συμβάντων κατά τη διακίνηση αποθεμάτων.
  • Η ΑΑΔΕ αναβάθμισε τις δωρεάν εφαρμογές timologio και myDATAapp με νέες δυνατότητες για διαχείριση παραστατικών διακίνησης και παρακολούθηση της πορείας της διακίνησης.
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Η ΑΑΔΕ προχωρά στη Β΄ Φάση του συστήματος ψηφιακής παρακολούθησης και ιχνηλασιμότητας της διακίνησης αποθεμάτων, με απόφαση του διοικητή της, Γιώργου Πιτσιλή (Α.1233/2026). Η νέα φάση θα εφαρμοστεί τμηματικά, ώστε να δοθεί χρόνος προσαρμογής στις επιχειρήσεις που εμπλέκονται στη διακίνηση εμπορευμάτων.

Δύο στάδια εφαρμογής

Η Φάση Β1 ενεργοποιείται από την 1η Ιανουαρίου 2027 και αφορά τις ψηφιακές διαδικασίες για τη φόρτωση, τη μεταφόρτωση, την παράδοση και παραλαβή των αποθεμάτων, καθώς και τη διαβίβαση των δεδομένων ποσοτικού ελέγχου.

Η Φάση Β2 ξεκινά από την 1η Ιανουαρίου 2028 και εισάγει την Ενιαία Κωδικοποίηση Ειδών, σύμφωνα με τη Συνδυασμένη Ονοματολογία (TARIC).

Τι αλλάζει για τις επιχειρήσεις

Στόχος των νέων λειτουργιών είναι να απλοποιηθεί η συμμόρφωση των αποστολέων, των μεταφορέων και των παραληπτών, καθώς και να ενισχυθεί η παρακολούθηση των αποθεμάτων από την εκκίνηση της διακίνησης έως την τελική παράδοση και παραλαβή, για σκοπούς καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου.

Ειδικότερα, επικαιροποιούνται τα πεδία του μορφότυπου της ψηφιακής παρακολούθησης και απλουστεύεται η διαδικασία της προσωρινής μεταφόρτωσης αποθεμάτων.

Για αγρότες που δεν έχουν τη δυνατότητα ζύγισης των προϊόντων κατά την έναρξη της διακίνησης, την ενημέρωση της πλατφόρμας myDATA για τη διακινούμενη ποσότητα θα πραγματοποιεί ο έμπορος που παραλαμβάνει τα αποθέματα.

Μεταφορές και ταχυμεταφορές

Παράλληλα, όπως αναφέρει σε ένα ανακοίνωσή της η ΑΑΔΕ, απλουστεύεται η ψηφιακή παρακολούθηση για διακινήσεις που γίνονται μέσω μεταφορικών επιχειρήσεων ή ταχυδρομικών και ταχυμεταφορικών υπηρεσιών, εφόσον τα απαιτούμενα στοιχεία προκύπτουν από το εσωτερικό ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης των αποθεμάτων σε πραγματικό χρόνο.

Οι μεταφορείς αποκτούν επίσης τη δυνατότητα να επικαιροποιούν τον Πίνακα Ειδών Συσκευασίας.

Παράδοση στον πωλητή

Προβλέπεται επίσης απλοποιημένη ψηφιακή παρακολούθηση όταν τα αποθέματα παραδίδονται στις εγκαταστάσεις του πωλητή, εφόσον έχει εκδοθεί παραστατικό αξίας με ένδειξη «διακίνησης» και η μεταφορά γίνεται χωρίς μεταφορικό μέσο ή με ΙΧ επιβατηγό όχημα.

Επιπλέον, εισάγονται νέες λειτουργίες που υποβοηθούν τη φόρτωση, τη μεταφόρτωση, την παράδοση και την παραλαβή, καθώς και τον χειρισμό έκτακτων συμβάντων κατά τη διάρκεια της διακίνησης.

Δωρεάν εργαλεία

Η ΑΑΔΕ υπενθυμίζει ότι έχουν αναβαθμιστεί οι δωρεάν εφαρμογές timologio και myDATAapp. Η πρώτη απέκτησε νέες ενδείξεις, ελέγχους και δυνατότητες διαχείρισης των παραστατικών διακίνησης, ενώ η δεύτερη προσθέτει σάρωση QR Codes και λειτουργίες για την ψηφιακή διαχείριση επιμέρους ενεργειών και την παρακολούθηση της πορείας της διακίνησης.

Για διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521: τηλεφωνικά στο 1521, χωρίς χρέωση, εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 20:00, ή ψηφιακά στο my1521, 24 ώρες το 24ωρο, επιλέγοντας «Θέματα Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων & myDATA».

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