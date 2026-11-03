Κτηνοτρόφοι: Μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου η τοποθέτηση ηλεκτρονικών βώλων σε μεγάλες μονάδες

Snapshot Μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου 2027 πρέπει να τοποθετηθούν ηλεκτρονικοί ενδοστομαχικοί βώλοι σε αιγοπρόβατα σε μεγάλες μονάδες άνω των 900 ζώων.

Η τοποθέτηση και καταχώριση των βώλων γίνεται αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένο κτηνίατρο και πρέπει να ολοκληρώνεται εντός δύο ημερών.

Η διαδικασία αποτελεί προϋπόθεση για την επιλεξιμότητα των ζώων σε ενωσιακά και εθνικά προγράμματα ενίσχυσης και παρεμβάσεων.

Για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2026, η σήμανση αφορά το σύνολο των επιλέξιμων ζώων ηλικίας άνω των έξι μηνών στις εκμεταλλεύσεις με περισσότερα από 900 ζώα.

Από το 2027 προβλέπεται η καθολική εφαρμογή του συστήματος ηλεκτρονικής σήμανσης σε όλες τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων στη χώρα. Snapshot powered by AI

Μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου 2027, θα πρέπει να έχουν τοποθετηθεί ηλεκτρονικοί ενδοστομαχικοί βώλοι σε αιγοπρόβατα, στις μεγάλες κτηνοτροφικές μονάδες άνω των 900 ζώων.

Παράλληλα, τα στοιχεία τους θα πρέπει να έχουν δηλωθεί στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2026. Όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), η συγκεκριμένη διαδικασία αποτελεί προϋπόθεση για την επιλεξιμότητα των ζώων στο πλαίσιο ενωσιακών ή εθνικών προγραμμάτων ενίσχυσης και παρεμβάσεων.

Για την ΕΑΕ 2026, το σύστημα εφαρμόζεται πιλοτικά και αφορά αποκλειστικά τις εκμεταλλεύσεις με περισσότερα από 900 αιγοπρόβατα. Στις περιπτώσεις αυτές, η υποχρέωση σήμανσης αφορά το σύνολο των επιλέξιμων ζώων ηλικίας άνω των έξι μηνών και όχι μόνο μέρος του κοπαδιού.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, για να θεωρείται επιλέξιμο ένα ζώο ηλικίας άνω των έξι μηνών, πρέπει να φέρει συμβατικό ενώτιο τύπου 1 και ηλεκτρονικό ενδοστομαχικό βώλο με μοναδικό κωδικό ταυτοποίησης, ο οποίος αντιστοιχεί στον κωδικό του ενωτίου. Παράλληλα, είναι απαραίτητη η καταχώρισή του στην Ψηφιακή Βάση Ιχνηλασιμότητας Αιγών και Προβάτων.

Πώς ολοκληρώνεται η διαδικασία

Η διαδικασία ξεκινά με την ηλεκτρονική παραγγελία των βώλων. Ωστόσο, όπως διευκρινίζεται, η παραγγελία από μόνη της δεν επαρκεί για την επιλεξιμότητα των ζώων.

Μετά την ψηφιακή έγκριση και την παραγγελία, η τοποθέτηση των βώλων και η καταχώριση των στοιχείων πραγματοποιούνται αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένο κτηνίατρο.

Η καταχώριση πρέπει να ολοκληρώνεται εντός δύο ημερών από την τοποθέτηση, ενώ για τις εκτροφές που εμπίπτουν στην πιλοτική εφαρμογή της ΕΑΕ 2026, τόσο η σήμανση όσο και η καταχώριση όλων των επιλέξιμων ζώων πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 19 Φεβρουαρίου 2027.

Σημειώνεται τέλος ότι από το 2027 προβλέπεται η καθολική εφαρμογή του συστήματος ηλεκτρονικής σήμανσης σε όλες τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων της χώρας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε επίσης