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Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, η Μαρία Συρεγγέλα επέλεξε να μοιραστεί, μέσα από ένα βίντεο, εμπειρίες από τη θητεία της στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Θυμήθηκε τις δύσκολες παρεμβάσεις για την απομάκρυνση κακοποιημένων γυναικών και των παιδιών τους από επικίνδυνα περιβάλλοντα, ακόμη και εν μέσω πανδημίας, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα: «Καμία γυναίκα δεν πρέπει να μένει μόνη απέναντι στη βία».

Στο βίντεο που δημοσίευσε, η Μαρία Συρεγγέλα υπογράμμισε τη σημασία των ανθρώπων που ενεργοποιούνται για να βοηθήσουν μία γυναίκα που βιώνει κακοποίηση, είτε βρίσκονται σε δημόσιες υπηρεσίες είτε σε οργανώσεις πολιτών.

Η ίδια ανέφερε: «Η Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών είναι μια ημέρα υπενθύμισης της συλλογικής μας ευθύνης. Κατά τη θητεία μου στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ακόμη και μέσα στις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας, κληθήκαμε να παρέμβουμε άμεσα για την απομάκρυνση γυναικών και των παιδιών τους από κακοποιητικά περιβάλλοντα.

Οι εμπειρίες αυτές ανέδειξαν την καθοριστική σημασία της συνεργασίας των δημόσιων υπηρεσιών, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του ιδιωτικού τομέα και των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών. Πίσω από κάθε υπηρεσία βρίσκονται άνθρωποι που, με την ευαισθησία, την κινητοποίηση και τη συνεργασία τους, μπορούν κυριολεκτικά να σώσουν ζωές.».