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Ένα ακίνητο μόλις 44 τετραγωνικών μέτρων εμφανιζόταν στα παραστατικά ότι φιλοξενούσε ταυτόχρονα 23 άτομα, ενώ ορισμένες από τις περισσότερες από 173 κατοικίες που είχαν μισθώσει οι εμπλεκόμενοι δεν διέθεταν καν ηλεκτροδότηση ή υδροδότηση.

Πρόκειται για ορισμένα από τα χαρακτηριστικά ευρήματα της έρευνας της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας για την υπόθεση έκδοσης εικονικών αποδείξεων διαμονής, μέσω των οποίων φέρεται να εξαπατήθηκε το Ελληνικό Δημόσιο, με τη ζημία να υπολογίζεται σε τουλάχιστον 12.674.600 ευρώ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο εγκληματικές ομάδες είχαν αναπτύξει οργανωμένο μηχανισμό έκδοσης παραστατικών για ανύπαρκτες ή εικονικές διανυκτερεύσεις, τα οποία χρησιμοποιούσαν ένστολοι και δημόσιοι υπάλληλοι προκειμένου να εισπράττουν παράνομα αποζημιώσεις για υπηρεσιακές μετακινήσεις εκτός έδρας.

Μέσω εταιρειών που διαχειρίζονταν, τα μέλη τους μίσθωναν και υπεκμίσθωναν ακίνητα σε διάφορες περιοχές της χώρας, τα οποία εμφανίζονταν ως καταλύματα, εκδίδοντας έναντι αμοιβής πλαστά ως προς την πραγματική διαμονή παραστατικά σε αστυνομικούς, λιμενικούς, πυροσβέστες, στρατιωτικούς και άλλους δημοσίους υπαλλήλους.

Οι τελευταίοι φέρονται να χρησιμοποιούσαν τις συγκεκριμένες αποδείξεις για να εισπράττουν αποζημιώσεις διανυκτέρευσης κατά τις υπηρεσιακές μετακινήσεις τους εκτός έδρας, χωρίς να έχουν πραγματοποιήσει τις αντίστοιχες διαμονές. Μάλιστα, σύμφωνα με την αστυνομία, στα παραστατικά αναγραφόταν το ανώτατο προβλεπόμενο ποσό αποζημίωσης ανά διανυκτέρευση, ενώ ακόμη και στις περιπτώσεις πραγματικής διαμονής δηλώνονταν ποσά σημαντικά υψηλότερα από εκείνα που είχαν καταβληθεί.

Από την έως τώρα έρευνα έχουν ταυτοποιηθεί 1.309 ένστολοι και δημόσιοι υπάλληλοι που φέρονται να έκαναν χρήση των συγκεκριμένων παραστατικών, ενώ η συνολική ζημία για το Δημόσιο υπολογίζεται σε τουλάχιστον 12.674.600 ευρώ. Στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε σε Αττική, Ιωάννινα και Μυτιλήνη συνελήφθησαν 21 άτομα, μεταξύ των οποίων τέσσερις αστυνομικοί, ένας λιμενικός και δύο στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

«Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας εξαρθρώθηκαν -2- εγκληματικές ομάδες που δραστηριοποιούνταν σε κακουργηματικές απάτες σε βάρος του Δημοσίου, παρέχοντας έναντι αμοιβής αποδείξεις «εικονικής» διαμονής σε αστυνομικούς, λιμενικούς, πυροσβέστες, στρατιωτικούς και λοιπούς δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι μετακινούνταν, για υπηρεσιακούς λόγους εκτός της έδρας της Υπηρεσίας τους, με έξοδα του Δημοσίου.

Στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε την 24η Νοεμβρίου 2026 σε περιοχές της Αττικής, των Ιωαννίνων και της Μυτιλήνης, συνελήφθησαν συνολικά -17- μέλη, μεταξύ των οποίων τα δύο αρχηγικά, καθώς και αστυνομικός, στρατιωτικός και λιμενικός, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη -16- μέλη, που κατηγορούνται για εγκληματική ομάδα (συμμορία) και κατ’ εξακολούθηση συνέργεια σε απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, σε βαθμό κακουργήματος.

Παράλληλα, συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου ακόμη -3- αστυνομικοί και υπάλληλος του Πολεμικού Ναυτικού, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται -1.309- ταυτοποιημένοι ένστολοι και λοιποί δημόσιοι υπάλληλοι, που κατηγορούνται για απάτη, σε βαθμό πλημμελήματος.

Προηγήθηκαν καταγγελίες, σύμφωνα με τις οποίες αστυνομικοί που μετακινούνταν από υπηρεσίες της περιφέρειας σε υπηρεσίες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να λάβουν αποζημιώσεις για τη μετακίνησή τους, προσκόμιζαν «εικονικές» αποδείξεις από ξενοδοχεία που δήθεν διέμεναν.

Ακολούθησε διερεύνηση της υπόθεσης, στο πλαίσιο διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης κατόπιν σχετικής εισαγγελικής παραγγελίας, με την εφαρμογή ειδικών ανακριτικών ενεργειών, από την οποία προέκυψε η ύπαρξη δύο επιχειρησιακά δομημένων εγκληματικών ομάδων, οι οποίες δρούσαν ανεξάρτητα μεταξύ τους.

Όπως προέκυψε, τα μέλη των ομάδων, από απροσδιόριστο μέχρι στιγμής χρόνο, είχαν συστήσει και διαχειρίζονταν εταιρείες, μέσω των οποίων μίσθωναν ακίνητα σε διάφορες περιοχές της χώρας, τα οποία χρησιμοποιούσαν ως εικονικά καταλύματα. Μέσω αυτών, εξέδιδαν αποδείξεις διαμονής, έναντι αμοιβής, σε ενδιαφερόμενους μετακινούμενους υπαλλήλους, προκειμένου αυτοί να προσκομίσουν τα παραστατικά στις Υπηρεσίες τους και να λάβουν αποζημιώσεις διανυκτέρευσης, χωρίς ωστόσο να έχουν πραγματοποιήσει την αντίστοιχη διαμονή.

Ως προς τον τρόπο δράσης (modus operandi), τα μέλη των εγκληματικών ομάδων χορηγούσαν στους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους, έναντι προσυμφωνημένης αμοιβής, αποδείξεις «εικονικής» διαμονής, στις οποίες αναγραφόταν το μέγιστο προβλεπόμενο ποσό αποζημίωσης ανά διανυκτέρευση, ανάλογα με την περιοχή και το χρονικό διάστημα της μετακίνησής τους.

Μάλιστα, ακόμη και στις ελάχιστες περιπτώσεις πραγματικής διαμονής, το αναγραφόμενο στις αποδείξεις χρηματικό ποσό ήταν σημαντικά υψηλότερο από εκείνο που είχε πράγματι καταβληθεί.

Ενδεικτικό της έκτασης της δραστηριότητας των εγκληματικών ομάδων είναι το γεγονός ότι, μέσω των εταιρειών της πρώτης ομάδας, είχαν μισθωθεί ή υπεκμισθωθεί περισσότερες από 173 κατοικίες σε διάφορες περιοχές της χώρας, ορισμένες από τις οποίες δεν διέθεταν καν ηλεκτροδότηση ή υδροδότηση.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ακινήτου επιφάνειας μόλις 4 τετραγωνικών μέτρων, στο οποίο, βάσει των εκδοθέντων παραστατικών, εμφανίζονταν να διαμένουν ταυτόχρονα 23 άτομα.

Από τις έως τώρα έρευνες προέκυψε ότι τουλάχιστον 1.309 ένστολοι και λοιποί δημόσιοι υπάλληλοι έκαναν χρήση των συγκεκριμένων παραστατικών, προκαλώντας συνολική ζημία σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου ύψους τουλάχιστον 12.674.600 ευρώ.

Ειδικότερα, από την παράνομη δράση της πρώτης εγκληματικής ομάδας, προέκυψε ζημία στο δημόσιο ύψους -2.840.000- ευρώ, ενώ από τη δράση της έτερης προέκυψε ζημία ύψους -9.520.000- ευρώ.

Παράλληλα με τη δράση των ανωτέρω ομάδων, προέκυψε ότι μεγάλος αριθμός αποδείξεων έχουν εκδοθεί από -9- εταιρείες που ανήκουν σε αλλοδαπούς «αχυράνθρωπους», καθώς και από έτερες 2 εταιρείες με κοινή έδρα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, με τη ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο να υπολογίζεται σε τουλάχιστον 225.000 και 89.600 ευρώ, αντίστοιχα.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, επαγγελματικούς χώρους και οχήματα, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

418.270 ευρώ, από τα οποία τα 328.375 ευρώ βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα σε οικία συλληφθείσας,

πλήθος κερδισμένων δελτίων τυχερών παιγνίων, συνολικής αξίας άνω των 200.000 ευρώ,

πλήθος ηλεκτρονικών υπολογιστών, κινητών τηλεφώνων και σφραγίδων εταιρειών,

δύο μηχανήματα POS,

πλήθος σημειώσεων με στοιχεία μετακινήσεων και χρηματικά ποσά,

4 οχήματα,

μικροποσότητα ναρκωτικών

κυνηγετικό όπλο.

Επίσης, εντοπίστηκαν αποδείξεις ανάληψης μετρητών από τραπεζικούς λογαριασμούς των αρχηγικών μελών, οι τέσσερις εκ των οποίων εμφάνιζαν συνολικό διαθέσιμο υπόλοιπο άνω των 2.400.000 ευρώ, για τη διερεύνηση της προέλευσης των οποίων ενημερώθηκε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Για τις περιπτώσεις κατοχής του κυνηγετικού όπλου και των ναρκωτικών ουσιών σχηματίστηκαν δύο αυτοτελείς δικογραφίες σε βάρος ισάριθμων μελών των εγκληματικών ομάδων.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται»

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