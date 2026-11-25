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Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν την Τρίτη 24 Νοεμβρίου στη Μόζι ντας Κρούζες στη Βραζιλία, όταν ένας ηλικιωμένος άνδρας εγκλωβίστηκε μέσα στο αυτοκίνητό του, το οποίο είχε παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά της πλημμύρας.

Ένας γιατρός, αντιλαμβανόμενος τον κίνδυνο στον οποίο βρισκόταν ο ηλικιωμένος, έσπευσε να τον βοηθήσει, χρησιμοποιώντας ως αυτοσχέδιο μέσο διάσωσης μια παλιά σανίδα του σερφ.

Παρά τις επικίνδυνες συνθήκες, κατάφερε να προσεγγίσει το όχημα και να σπάσει το τζάμι του, προκειμένου να απεγκλωβίσει τον άνδρα.

Η επιχείρηση είχε ευτυχή κατάληξη, καθώς ο ηλικιωμένος διασώθηκε χωρίς να υποστεί τραυματισμούς.

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