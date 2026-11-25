Snapshot Snapshot powered by AI

Την ανάκληση κατεψυγμένου μπιφτέκι κοτόπουλου ανακοίνωσε ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (EΦET) σήμερα, Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, καθώς εντοπίστηκε ο παθογόνος μικροοργανισμός σαλμονέλας.

Συγκεκριμένα, ο Ε.Φ.Ε.Τ. και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου κατά τη διενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επίσημος Έλεγχος Μικροβιολογικών Κριτηρίων Ασφάλειας Τροφίμων» έτους 2026, προέβη σε δειγματοληψία κατεψυγμένου προϊόντος με τα στοιχεία: ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ HAMBURGER (κατεψυγμένο), βάρους 850 γρ., με αριθμό παρτίδας Lot 18726, με ημερομηνία κατάψυξης 06/07/2026 και ημερομηνία ανάλωσης 06/07/2027, που παράγεται από την εταιρεία «ΜΕΑΤΚΑ Α.Ε.».

Σε συνέχεια εργαστηριακών αναλύσεων στο Κτηνιατρικό Εργαστήριο Ιωαννίνων, διαπιστώθηκε η παρουσία του παθογόνου μικροοργανισμού Salmonella spp. στο ανωτέρω δείγμα.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν, να μην το καταναλώσουν.

Διαβάστε επίσης