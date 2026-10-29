Ανακαλούνται γνωστές πουτίγκες πρωτεΐνης αφού βρέθηκαν θραύσματα γυαλιού - Η απάντηση της εταιρείας

Καλούνται οι καταναλωτές, που έχουν ήδη προμηθευτεί τα εν λόγω προϊόντα, να μην τα καταναλώσουν

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Ανακαλούνται γνωστές πουτίγκες πρωτεΐνης αφού βρέθηκαν θραύσματα γυαλιού - Η απάντηση της εταιρείας
ΕΛΛΑΔΑ
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Σε ανάκληση μιας γνωστής πουτίγκας προχωρά ο Ε.Φ.Ε.Τ., καθώς έπειτα από έλεγχο που διενήργησε, διαπίστωσε την παρουσία θραυσμάτων γυαλιού.

Συγκεκριμένα, η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής ενημερώθηκε μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF) για το περιστατικό, έπειτα από παράπονο καταναλωτή. Η παρασκευάστρια επιχείρηση έχει προβεί σε ανάκληση όλων των εμπλεκόμενων προϊόντων.

Πρόκειται για τα εξής προϊόντα:

  • Σοκολάτα «Arla PROTEIN Chocolate Flavour Pudding» με ημερομηνίες παραγωγής 11/06/2026, 11/07/2026 και 12/07/2026 και ημερομηνίες ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από αντίστοιχα 07/04/2027, 07/05/2027, 08/05/2027
  • Βανίλια-μπισκότο «Arla PROTEIN Vanilia-Cookie Flavour Pudding» με ημερομηνία παραγωγής 30/06/2026 και ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από 26/04/2027
  • Αλατισμένη καραμέλα «Arla PROTEIN Salted caramel Flavour Pudding» με ημερομηνία παραγωγής 27/06/2026 και ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από 23/04/2027.

Τα εν λόγω προϊόντα διακινήθηκαν σε διάφορες επιχειρήσεις λιανικής διάθεσης τροφίμων. Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου των προϊόντων από την αγορά και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Καλούνται οι καταναλωτές, που έχουν ήδη προμηθευτεί τα εν λόγω προϊόντα, να μην τα καταναλώσουν.

Δείτε τα προϊόντα:

Arla
Arla
Arla

Η απάντηση της εταιρείας

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης, η Arla Foods Amba ανακοίνωσε ότι ανακαλεί προληπτικά και την παρτίδα Arla Protein Pudding, με γεύση σοκολάτα και ημερομηνίες ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από: 07.05.2027 & 08.05.2027.

Οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί προϊόντα με τις παραπάνω ημερομηνίες ανάλωσης κατά προτίμηση, παρακαλούνται να μην τα καταναλώσουν και να επικοινωνήσουν με την Arla Foods Hellas στο: 210 8196100, για αντικατάσταση ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία.

Η Arla Foods ευχαριστεί τους καταναλωτές για την κατανόηση και επιβεβαιώνει την διαρκή δέσμευσή της να τους προσφέρει προϊόντα υψηλής ποιότητας και ασφάλειας.

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