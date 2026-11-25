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Πραγματοποιήθηκε στις 17:00 ώρα Ελλάδας η ελεγχόμενη ανατίναξη των δύο υπόγειων καταφυγίων που περιείχαν 68 βαρέλια ασταθούς αζιδίου του μολύβδου σε στρατιωτικό εργοστάσιο πυρομαχικών της Αϊόβα, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να σπεύδει να χαιρετίσει την επιχείρηση.

Λίγα λεπτά μετά την πυροδότηση, ο Τραμπ έγραψε στο Truth Social: «Οι πρώτες αναφορές από την Αϊόβα αναφέρουν ότι οι προσπάθειες του Στρατού για τον περιορισμό των επιπτώσεων ξεπέρασαν κατά πολύ τις προσδοκίες». Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο διοικητής της Υπηρεσίας Προστασίας του Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (EPA), Λι Ζέλντιν, δηλώνοντας στο CNN πως η άμεση ενημέρωση που έλαβε δείχνει ότι τα μέτρα αντιμετώπισης «ξεπέρασαν τις προσδοκίες».

Η επιστρωμάτωση των οχυρών, για την ασφαλή ανατίναξη

Ο ήχος της έκρηξης, για την οποία χρησιμοποιήθηκαν περίπου 3 τόνοι εκρηκτικής ύλης C4 μέσα στα ενισχυμένα καταφύγια τύπου «ιγκλού», έφτασε μέχρι το Νιου Λόντον, περίπου 16 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του σημείου. Πλέον, στρατιώτες της ομάδας εξουδετέρωσης εκρηκτικών αναμένεται να κατευθύνουν μικρά drones στο εσωτερικό των δύο οχυρών μέσα στην επόμενη ώρα, ώστε να επιβεβαιώσουν οπτικά ότι καταστράφηκαν όλα τα βαρέλια. Αν κάποια από αυτά δεν έχουν εξουδετερωθεί, ενδέχεται να τοποθετηθούν πρόσθετες εκρηκτικές γομώσεις.

«Πόλη-φάντασμα» το Νιου Λόντον

Την ίδια ώρα, η γειτονική πόλη Νιου Λόντον θυμίζει σκηνικό εγκατάλειψης. Η κίνηση στους δρόμους είναι ελάχιστη, τα περισσότερα καταστήματα παραμένουν κλειστά και ελάχιστοι άνθρωποι κυκλοφορούν έξω. Έξω από ένα κτίριο βετεράνων της περιοχής, η αμερικανική σημαία κυματίζει προς τα νοτιοδυτικά, επιβεβαιώνοντας την κατεύθυνση προς την οποία είχε προβλεφθεί ότι θα κινηθεί τυχόν τοξική σκόνη, γεγονός που είχε οδηγήσει στην εντολή εκκένωσης των κατοίκων της συγκεκριμένης ζώνης.

Λίγο πριν από την έκρηξη, ωστόσο, επικράτησε σύγχυση. Μια επείγουσα ειδοποίηση κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους προειδοποιώντας: «Η ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΑΣΦΑΛΗΣ ΟΥΤΕ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ!». Κι όμως, η τηλεφωνική γραμμή βοήθειας στην οποία είχε παραπέμψει τους πολίτες η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Διαχείρισης Έκτακτων Αναγκών (FEMA) αποδείχθηκε ανέτοιμη. Όπως αποκάλυψαν οι New York Times, δημοσιογράφοι που κάλεσαν το βράδυ της Τρίτης και το πρωί της Τετάρτης δεν έλαβαν καμία ενημέρωση, με εκπρόσωπο του κέντρου να δηλώνει περίπου μία ώρα πριν από την πυροδότηση: «Δεν γνωρίζω τίποτα για την έκρηξη ή οτιδήποτε άλλο».

Στον κοντινό οικισμό Μιντλτάουν, κάτοικοι κάλυψαν τα παράθυρά τους με ταινίες και χαρτιά για προστασία από το ωστικό κύμα, σχολεία και επιχειρήσεις έκλεισαν, ενώ οι κτηνοτρόφοι έλαβαν εντολή να κλείσουν τα ζώα σε εσωτερικούς χώρους. Περίπου 20 μίλια νοτιοδυτικά από το σημείο της έκρηξης, η Κίκι Χόουπ, που διατηρεί παιδικό σταθμό, ανέφερε πως δεν άκουσε, δεν ένιωσε και δεν είδε τίποτα. «Νόμιζα ότι θα ήταν τεράστια», είπε, προσθέτοντας πως «δεν υπάρχει τίποτα εκεί έξω». Η ίδια κρατά τα παιδιά μέσα στον σταθμό όλη την ημέρα περιμένοντας το επίσημο σήμα λήξης συναγερμού.

Γιατί αποφασίστηκε η ανατίναξη και ο φόβος για το τοξικό νέφος

Τα 68 βαρέλια με το εύφλεκτο αζίδιο του μολύβδου παρέμεναν αποθηκευμένα υπογείως για περισσότερα από 20 χρόνια. Επιθεώρηση του αμερικανικού στρατού έκρινε ότι πλέον ήταν επικίνδυνο ακόμη και το άνοιγμα ή η μετακίνησή τους, ενώ νωρίτερα ακυρώθηκε έπειτα από δύο μήνες η σύμβαση με την εταιρεία MuniRem Environmental για χημική διάλυση των υλικών, με επίκληση λόγων ασφαλείας.

Για να συγκρατηθεί η έκρηξη, ο στρατός αφαίρεσε τις βαριές χαλύβδινες πόρτες των καταφυγίων και στοίβαξε καλάθια με άμμο δημιουργώντας προστατευτικό τείχος ύψους δύο ορόφων. Η αγωνία κατοίκων και τοπικών αρχών εστίαζε στον κίνδυνο διασποράς σκόνης μολύβδου, μιας ισχυρής νευροτοξίνης ιδιαίτερα επικίνδυνης για παιδιά, εγκύους, καλλιέργειες και κτηνοτροφικές μονάδες, καθώς χάρτες του στρατού έδειχναν ότι σε περίπτωση αποτυχίας του σχεδίου, το τοξικό νέφος θα μπορούσε να καλύψει έκταση 210 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

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