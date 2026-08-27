Ανατινάχτηκε αυτοκίνητο στην Αγία Πετρούπολη: Νεκρός Ρώσος στρατιωτικός - Βίντεο

Snapshot Ένα αυτοκίνητο στην Αγία Πεύπολη ανανάχτηκε, με αποτέλεσμα να σκοτω ένας Ρώσος αντισυνταγματάρχης και να τραυματι η σύζυγός του.

Η Ανακριτική Επιτροπή της Ρωσίας άσκησε ποινική δίωξη για το περιστατικό, χωρίς να επιβεβαιώνει ότι το θύμα ήταν στρατιωτικός.

Βίντεο από το σημείο δείχνουν αστυνομικούς και διασώστες σε έναν αποκλεισμένο δρόμο γεμάτο από θραύσματα αυτοκινήτου.

Η Ρωσία κατηγορεί την Ουκρανία για δολοφονίες ανώτερων στρατιωτικών, αλλά δεν υπήρξαν άμεσα σχόλια από την Ουκρανία για το συγκεκριμένο περιστατικό.

Πρόσφατα, ένας Ρώσος αξιωματικός σκοτώθηκε σε βομβιστική επίθεση στην Κριμαία, με ύποπτη γυναίκα να συλλαμβάνεται για συνεργασία με ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες. Snapshot powered by AI

Αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε Ρώσος στρατιωτικός και η σύζυγός του ανατινάχτηκε σήμερα στην Αγία Πετρούπολη, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ακαριαίως ο στρατιωτικός, μετέδωσαν ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Η διαδικτυακή εφημερίδα Fontanka της Αγίας Πετρούπολής έγραψε ότι πρόκειται για αντισυνταγματάρχη του ρωσικού στρατού και ότι η σύζυγός του διακομίσθηκε στο νοσοκομείο.

Η Ανακριτική Επιτροπή της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι άσκησε ποινική δίωξη σε σχέση με το περιστατικό, αλλά δεν αναφέρει ότι ο νεκρός ήταν στρατιωτικός. Το κάναλι του Mash στην εφαρμογή Telegram χαρακτηρίζει το θύμα στρατιωτικό.

Βίντεο άγνωστης προέλευσης που αναρτήθηκε από τοπικά κανάλια στην εφαρμογή Telegram δείχνουν αστυνομικούς και διασώστες να στέκονται σε έναν αποκλεισμένο δρόμο, ο οποίος είναι γεμάτος από τα θραύσματα ενός διαλυμένου αυτοκινήτου.

Η Ρωσία έχει κατηγορήσει την Ουκρανία για σειρά δολοφονιών ανώτερων στρατιωτικών αξιωματούχων και ατόμων που συνδέονται με την πολεμική προσπάθεια της Μόσχας. Ουκρανικές πηγές έχουν αναλάβει την ευθύνη σε ορισμένες περιπτώσεις, ενώ σε άλλες την αρνούνται. Δεν υπήρξαν άμεσα σχόλια από την Ουκρανία για το εν λόγω περιστατικό. Πολύ πρόσφατα ένα Ρώσος αξιωματικός σκοτώθηκε σε βομβιστική επίθεση στις 13 Αυγούστου στην προσαρτηθείσα από την Ρωσία Κριμαία. Στη συνέχεια συνελήφθη μια γυναίκα, που θεωρήθηκε ύποπτη για την δολοφονία του, την οποία διέπραξε για λογαριασμό των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών.