Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 24χρονος - Έτρεχε με 117 χλμ/ώρα ενώ το όριο ήταν 50!
Συνεχίζονται οι παραβάσεις του ΚΟΚ για υπερβολική ταχύτητα
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- Συνελήφθη 24χρονος στη Θεσσαλονίκη για υπερβολική ταχύτητα με δίκυκλη μοτοσυκλέτα.
- Ο οδηγός κινούταν με ταχύτητα 117 χλμ/ώρα, ενώ το όριο ήταν 50 χλμ/ώρα.
- Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Τροχονομικής Αστυνόμευσης στην περιοχή του Ευόσμου.
Στη σύλληψη ενός 24χρονου άνδρα προχώρησαν σήμερα νωρίς το πρωί, αστυνομικοί της Ομάδας Δίκυκλης Τροχονομικής Αστυνόμευσης, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας συνελήφθη καθώς τον έπιασαν στην περιοχή του Ευόσμου να οδηγεί επικίνδυνα, κινούμενος με δίκυκλη μοτοσυκλέτα και έχοντας ταχύτητα 117 χλμ/ώρα έναντι του προβλεπόμενου ανώτατου ορίου των 50 χλμ/ώρα.
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