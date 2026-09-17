Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 24χρονος - Έτρεχε με 117 χλμ/ώρα ενώ το όριο ήταν 50!

Συνεχίζονται οι παραβάσεις του ΚΟΚ για υπερβολική ταχύτητα

Δημήτρης Δρίζος, Επιμέλεια

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 24χρονος - Έτρεχε με 117 χλμ/ώρα ενώ το όριο ήταν 50!
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Συνελήφθη 24χρονος στη Θεσσαλονίκη για υπερβολική ταχύτητα με δίκυκλη μοτοσυκλέτα.
  • Ο οδηγός κινούταν με ταχύτητα 117 χλμ/ώρα, ενώ το όριο ήταν 50 χλμ/ώρα.
  • Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Τροχονομικής Αστυνόμευσης στην περιοχή του Ευόσμου.
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Στη σύλληψη ενός 24χρονου άνδρα προχώρησαν σήμερα νωρίς το πρωί, αστυνομικοί της Ομάδας Δίκυκλης Τροχονομικής Αστυνόμευσης, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας συνελήφθη καθώς τον έπιασαν στην περιοχή του Ευόσμου να οδηγεί επικίνδυνα, κινούμενος με δίκυκλη μοτοσυκλέτα και έχοντας ταχύτητα 117 χλμ/ώρα έναντι του προβλεπόμενου ανώτατου ορίου των 50 χλμ/ώρα.

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