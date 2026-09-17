ΑΤΗΕΝS COFFEE FESTIVAL 2026: Καφές, μουσική, stand up & 7 top influencers ως hosts!

Αν θέλεις να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία καφέ, να δοκιμάσεις σπάνια χαρμάνια και να διασκεδάσεις με κορυφαία live DJ sets, stand-up comedy shows αλλά και αγαπημένα πρόσωπα της pop κουλτούρας, η προπώληση έχει ήδη ξεκινήσει.

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7 Super Hosts θα ξεσηκώσουν το κοινό!

Για πρώτη φορά σε φεστιβάλ στην Ελλάδα, 7 αγαπημένες και ξεχωριστές προσωπικότητες αναλαμβάνουν το μικρόφωνο για να συντονίσουν τα highlights του τριημέρου, να δώσουν τον ρυθμό και να χαρίσουν μοναδικές στιγμές στους επισκέπτες!

Δες αναλυτικά ποιες μέρες & ώρες θα συναντήσεις από κοντά τους Super Hosts του φεστιβάλ.

Σάββατο 26/09: Θανάσης Πασσάς (10:00–12:30), Fosbloque (12:30–15:00), Λυμπέρης Μέλκι (15:00–17:30).

Θανάσης Πασσάς (10:00–12:30), Fosbloque (12:30–15:00), Λυμπέρης Μέλκι (15:00–17:30). Κυριακή 27/09: Γιάννης Κατινάκης (10:00–15:00), Βαγγέλης Κυπαρίσσης aka Βουλίτσα (15:00–17:30).

Γιάννης Κατινάκης (10:00–15:00), Βαγγέλης Κυπαρίσσης aka Βουλίτσα (15:00–17:30). Δευτέρα 28/09: Ευαγγελία Τσιορλίδα (12:00–13:00), Κώστας Τσαμουράι (15:00–17:30).

Μην χάσεις την ευκαιρία να τους γνωρίσεις, να παίξεις on camera παιχνίδια μαζί τους, να βγάλεις selfie αλλά και να γελάσετε με τις εκπλήξεις σε happenings που έχουν ετοιμάσει.

200+ Coffee Brands & More…

Coffee brands από κάθε γωνιά του πλανήτη σε περιμένουν για να σε κεράσουν μοναδικές ποικιλίες καφέ από Γουατεμάλα, Κόστα Ρίκα, Τζαμάικα, Αιθιοπία και Βιετνάμ που θα ξυπνήσουν τις αισθήσεις σου! Από αυθεντικό espresso και αρωματικό cold brew, μέχρι εντυπωσιακά nitro και ευφάνταστα coffee cocktails, η εμπειρία δεν είναι απλώς γευστική, είναι πολυδιάστατη. Κάνε μια βόλτα στα ειδικά διαμορφωμένα booths. Top baristas από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα είναι εκεί για να σου φτιάξουν τον τέλειο καφέ και να σου δώσουν tips για να τον απολαμβάνεις και στo σπίτι.

Παράλληλα, αν θέλεις ένα break ανάμεσα στον καφέ, το φεστιβάλ έχει μεριμνήσει και για αυτό. Matcha, τσάι, functional drinks, artisanal αναψυκτικά και ροφήματα σοκολάτας συμπληρώνουν την εικόνα. Τέλος αν είσαι ένας home barista που ψάχνεται συνεχώς για το πως θα φτιάξει τον πιο καλό καφέ στο σπίτι του, εδώ θα βρεις και σύγχρονες μηχανές καφέ, εξοπλισμό και αξεσουάρ σερβιρίσματος. Πάρε ένα sneek peak από όλα τα brands που θα βρεις στο φεστιβάλ: https://athenscoffeefestival.gr/ekthetes/

3 Live DJ Sets για full dance mode!

Η dance σκηνή δίνει το «παρών» για να ξεσηκώσει την Τεχνόπολη:

Σάββατο 26/09 (17:30-20:00): Η Queen G (#2 female DJ στην Ελλάδα με εμφανίσεις από Ίμπιζα μέχρι Μαϊάμι) φέρνει τα διεθνή vibes της σε ένα ξεσηκωτικό sunset set!

Κυριακή 27/09 (17:30-20:00): Ο εμβληματικός GPAL καταφθάνει από τα clubs της Νέας Υόρκης, του Λονδίνου και της Ίμπιζα για ένα Progressive & Tech House ταξίδι!

Δευτέρα 28/09 (17:30-20:00): Οι Street Outdoors Soundsystem, ένα από τα πιο hot DJ duos, αποδεικνύουν ότι Monday is the new party day με ασταμάτητο House, Nu-Disco & Techno ρυθμό!

Stand-Up Comedy για άφθονο γέλιο

Ο καφές θέλει και καλή παρέα αλλά και γέλιο:

Σάββατο 26/09 (14:00–15:00): Ο Ηλίας Φουντούλης και ο Άγγελος Σπηλιόπουλος φέρνουν το πιο ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ STAND-UP της χρονιάς. Κυριακή 27/09 (14:00–14:50): Ο Ανδρέας Πασπάτης ανεβαίνει στη σκηνή του Αμφιθεάτρου και υπόσχεται μια ώρα γεμάτη τρελές ιστορίες της καθημερινότητας, με τον δικό του, μοναδικό τρόπο.

SOS: Μην φας «πόρτα»! Οι θέσεις για τις stand up παραστάσεις στο Αμφιθέατρο της Τεχνόπολης, είναι αυστηρά περιορισμένες στις 300. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριό σου σήμερα.

Πανελλήνια Πρωταθλήματα Καφέ 2027

Ζήσε την αγωνία και το πάθος των διαγωνιζομένων που διεκδικούν τον τίτλο στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Roasting & Cezve / Ibrik 2027 by SCA Greece και δες από κοντά τους καλύτερους να μάχονται για την κορυφή.

Γίνε expert στα σεμινάρια "Coffee Matters"

Θες να μάθεις τα πάντα για την εκχύλιση, τις ποικιλίες και τα μυστικά του τέλειου καφέ; Παρακολούθησε τα εκπαιδευτικά σεμινάρια "Coffee Matters" και αναβάθμισε τις γνώσεις σου. Check εδώ το πρόγραμμα: https://athenscoffeefestival.gr/events/coffee-matters/

Είτε έρθεις με το αμόρε, την παρέα, τους συναδέλφους ή τον σκύλο σου, το single-origin vibe του ATHENS COFFEE FESTIVAL 2026 σε περιμένει!

Ωράριο Λειτουργίας

Σάββατο 26/09: 10:00 - 20:00 Κυριακή 27/09: 10:00 - 20:00 Δευτέρα 28/09: 12:00 - 20:00

Tεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Μέγας Χορηγός του φεστιβάλ είναι του NOYNOY BARISTA’S GOLD

Τύποι Εισιτηρίων:

Γενική Είσοδος: 5€ στην προπώληση (6€ κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ online και στα ταμεία). Combo Εισιτήριο (με Stand-up show): 10€. Happy Hour Εισιτήριο (3€): Ισχύει για είσοδο την 1η ώρα λειτουργίας κάθε ημέρας (Σαβ & Κυρ 10:00-11:00, Δευ 12:00-13:00) - διαθέσιμο online μέχρι εξαντλήσεως και διαθέσιμα ξανά μόνο στα φυσικά ταμεία του Φεστιβάλ. 3ήμερο Εισιτήριο: 12€.

Μην το χάσεις!

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