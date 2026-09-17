Πτώση Phantom: «Να ερευνηθούν τα πάντα - Οι νεκροί δεν μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους»

Η ανάρτηση του Διονύση Μπέλτσου, συγγενή του Επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια – Τα ερωτήματα για τη διερεύνηση της τραγωδίας

Μίλτος Τσεκούρας

Πτώση Phantom: «Να ερευνηθούν τα πάντα - Οι νεκροί δεν μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο Διονύσης Μπέλτσος, συγγενής του Επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια, ζητά πλήρη και αντικειμενική έρευνα για την πτώση του F-4E Phantom II στην Τανάγρα.
  • Τονίζει ότι δεν πρέπει να προκύψουν προαποφασισμένες ευθύνες ή απαλλαγές χωρίς τεκμηριωμένα στοιχεία.
  • Ζητά να εξεταστούν όλες οι παράμετροι της πτήσης, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού, των επικοινωνιών και του οπτικοακουστικού υλικού.
  • Επισημαίνει την ανάγκη να μην αποδοθεί πρόωρα η πτώση σε ανθρώπινο λάθος χωρίς αποδείξεις, καθώς οι νεκροί δεν μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους.
  • Υπογραμμίζει ότι η έρευνα πρέπει να συνεχιστεί όσο χρειαστεί και τα ευρήματα να οδηγήσουν σε αλήθεια και δικαιοσύνη, χωρίς διάθεση εκδίκησης.
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Λίγες ημέρες μετά την τραγωδία στην Τανάγρα, ο Διονύσης Μπέλτσος επέλεξε να τοποθετηθεί δημόσια για τον θάνατο των δύο χειριστών του Phantom της Πολεμικής Αεροπορίας. Η παρέμβασή του έχει ιδιαίτερο προσωπικό βάρος, καθώς, όπως ο ίδιος αποκαλύπτει,

Ο Διονύσης Μπέλτσος, ο οποίος συνδέεται με στενή συγγενική σχέση με τον Επισμηναγό Ιωάννη Μπλέσια καθώς οι σύζυγοί τους είναι αδελφές, εξηγεί ότι θέλησε να αφήσει να περάσουν ορισμένες ημέρες πριν γράψει για την υπόθεση, προκειμένου να μπορέσει, όπως αναφέρει, να εκφραστεί όσο το δυνατόν πιο ψύχραιμα. Για τον ίδιο, η απώλεια του Ιωάννη Μπλέσια δεν αποτελεί μια είδηση που αφορά απλώς δύο στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά μια τραγωδία που έχει αφήσει πίσω της οικογένειες και παιδιά.

Η πτώση του F-4E Phantom II σημειώθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 2026, κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week στην Τανάγρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Πολεμική Αεροπορία, το αεροσκάφος κατέπεσε στις 14:55, περίπου τρία ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της 114 Πτέρυγας Μάχης. Οι δύο χειριστές, ο 40χρονος Επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας και ο 37χρονος Σμηναγός Δημήτριος Πέτρου, έχασαν τη ζωή τους.

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε τότε τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις.

«Πίσω από τον βαθμό και τη στολή υπάρχει πάντα ο άνθρωπος»

Για τον Ιωάννη Μπλέσια μιλά ως μέλος μιας οικογένειας που γνώριζε προσωπικά, αναφερόμενος στη σύζυγο και στο παιδί του. Όπως γράφει, πίσω από τον αξιωματικό υπάρχει ο γιος, ο σύζυγος και ο πατέρας.

Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι καμία υλική ή θεσμική μορφή στήριξης δεν μπορεί να καλύψει το κενό που αφήνει ένας άνθρωπος στην οικογένειά του.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στο παιδί του Ιωάννη Μπλέσια, επισημαίνοντας ότι η απώλεια του πατέρα του θα είναι μια πραγματικότητα που θα το συνοδεύει καθώς μεγαλώνει.

«Δεν θα επιχειρήσω εγώ να αποδώσω τα αίτια»

Στο δεύτερο μέρος της παρέμβασής του, ο Μπέλτσος περνά από το προσωπικό πένθος στο ζήτημα της διερεύνησης των συνθηκών του δυστυχήματος.

Σε αυτό το σημείο είναι σαφής ότι δεν επιχειρεί να προκαταλάβει το αποτέλεσμα της επίσημης έρευνας.

«Δεν θα επιχειρήσω εγώ να αποδώσω τα αίτια της συντριβής», αναφέρει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι δεν θεωρεί πως είναι δική του δουλειά να προδικάσει το αποτέλεσμα της διερεύνησης.

Ταυτόχρονα, υποστηρίζει ότι δεν πρέπει ούτε να καταλογιστούν ευθύνες χωρίς στοιχεία ούτε να υπάρξει εκ των προτέρων απαλλαγή οποιουδήποτε προσώπου ή διαδικασίας από ενδεχόμενη ευθύνη.

Το βασικό του αίτημα διατυπώνεται με λίγες λέξεις:

«Να ερευνηθούν τα πάντα».

Τα αναπάντητα ερωτήματα

Ο συγγενής του Επισμηναγού Μπλέσια ζητά η διερεύνηση να εξετάσει συνολικά τις συνθήκες της πτήσης και όχι μόνο τις τελευταίες στιγμές πριν από την πρόσκρουση.

Μεταξύ άλλων, ζητά να εξεταστούν το διαθέσιμο οπτικοακουστικό υλικό από την πρόβα και την ημέρα της επίδειξης, τα τεχνικά δεδομένα, τα συντρίμμια και οι διαθέσιμες επικοινωνίες του πληρώματος με τον Πύργο Ελέγχου.

Παράλληλα, θέτει ζητήματα που αφορούν τον σχεδιασμό της πτήσης, τη διαδικασία έγκρισης και το προβλεπόμενο προφίλ της επίδειξης.

Πρόκειται για ερωτήματα που ο ίδιος θέτει δημόσια και δεν αποτελούν διαπιστώσεις για τα αίτια του δυστυχήματος. Η επίσημη διερεύνηση είναι αυτή που θα πρέπει να καθορίσει τι συνέβη και εάν υπήρξαν παράγοντες που συνέβαλαν στην πτώση.

Το ζήτημα της πιθανής μεταβολής στον σχεδιασμό

Ιδιαίτερη θέση στην ανάρτηση καταλαμβάνει ένα συγκεκριμένο ερώτημα που ο Μπέλτσος ζητά να απαντηθεί επισήμως.

Ρωτά εάν υπήρξε, τις ημέρες ή τις ώρες πριν από την επίδειξη, οποιαδήποτε αλλαγή στον εγκεκριμένο σχεδιασμό της πτήσης, στη σύνθεση ή στους ρόλους του πληρώματος ή στο προβλεπόμενο προφίλ της επίδειξης.

Και, εφόσον υπήρξε τέτοια μεταβολή, ζητά να αποσαφηνιστεί τι άλλαξε, πότε αποφασίστηκε, για ποιον λόγο και από ποια διαδικασία εγκρίθηκε.

Ο ίδιος επιμένει ότι τα συγκεκριμένα ερωτήματα δεν συνιστούν κατηγορίες, αλλά ζητήματα που, κατά την άποψή του, μπορούν να απαντηθούν μόνο μέσα από την έρευνα και τα στοιχεία.

Η αναφορά στο «ανθρώπινο λάθος»

Ένα από τα σημεία στα οποία δίνει ιδιαίτερο βάρος είναι η ανάγκη να μην υιοθετηθεί πρόωρα η εκδοχή ενός ανθρώπινου λάθους από τους δύο χειριστές, εφόσον κάτι τέτοιο δεν προκύπτει από τεκμηριωμένα ευρήματα.

Το σκεπτικό του συνοψίζεται στη φράση:

«Οι νεκροί δεν μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους».

Με αυτή τη διατύπωση ο Μπέλτσος υποστηρίζει ότι η έρευνα θα πρέπει να εξετάσει το σύνολο των παραμέτρων που προηγήθηκαν της πτήσης και όχι να επικεντρωθεί αποκλειστικά στην τελική φάση της.

Στην ανάρτησή του θέτει έτσι μια σειρά από ζητήματα προς διερεύνηση, χωρίς να υποστηρίζει ότι γνωρίζει ήδη την απάντηση.

«Αν προκύψουν ευθύνες, να αποδοθούν εκεί όπου πραγματικά ανήκουν»

Ο Μπέλτσος επαναλαμβάνει ότι η θέση του δεν αφορά την αναζήτηση ενόχων εκ των προτέρων.

Ζητά, αντίθετα, όπως γράφει, να ακολουθηθούν τα στοιχεία όπου κι αν οδηγούν.

Εάν προκύψουν τεχνικές αστοχίες, υποστηρίζει ότι πρέπει να καταγραφούν. Εάν εντοπιστούν λάθη ή παραλείψεις στον σχεδιασμό, την εποπτεία, την έγκριση ή την εκτέλεση, ζητά επίσης να αναδειχθούν. Αν, αντίθετα, αποδειχθεί ότι οι προβλεπόμενες διαδικασίες τηρήθηκαν, θεωρεί ότι και αυτό πρέπει να γίνει γνωστό.

Η θέση που εκφράζει είναι ότι η απόδοση ευθυνών, εφόσον αυτές προκύψουν, πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά στα ευρήματα της έρευνας.

«Δεν τίθεται θέμα εκδίκησης»

Ο συγγενής του Ιωάννη Μπλέσια επιχειρεί να διαχωρίσει την απαίτηση για πλήρη διερεύνηση από οποιαδήποτε διάθεση τιμωρίας χωρίς προηγούμενη τεκμηρίωση.

«Δεν τίθεται θέμα εκδίκησης. Τίθεται θέμα αλήθειας και δικαιοσύνης», αναφέρει στην ανάρτησή του.

Παράλληλα, σημειώνει ότι δεν γνωρίζει ποια θα είναι η τελική απάντηση της έρευνας και δηλώνει ότι δεν πρόκειται να παρουσιάσει ως βέβαιο κάτι που πρέπει πρώτα να αποδειχθεί από τις αρμόδιες αρχές.

Η απαίτηση για απαντήσεις

Καθώς περνά το διάστημα από την τραγωδία, ο Μπέλτσος εκφράζει την ανησυχία του ότι το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης μπορεί να υποχωρήσει με την πάροδο του χρόνου.

Για τις οικογένειες, ωστόσο, όπως σημειώνει, η απώλεια δεν ακολουθεί τον ίδιο ρυθμό.

Γι' αυτό και ζητά η διερεύνηση να συνεχιστεί όσο χρόνο χρειαστεί και να μην οδηγηθεί σε ένα γρήγορο συμπέρασμα μόνο και μόνο για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

«Μπορεί η έρευνα να χρειαστεί χρόνο. Ας χρειαστεί», γράφει χαρακτηριστικά.

Το ζητούμενο, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η τελική απάντηση να προκύψει από τα στοιχεία, ακόμη και αν αυτή διαφέρει από όσα μπορεί σήμερα να υποθέτει η κοινή γνώμη.

«Η αλήθεια θα βγει»

Στο τέλος της ανάρτησής του, ο Διονύσης Μπέλτσος αναφέρεται στη στάση που, όπως λέει, θα κρατήσει ο ίδιος και οι άνθρωποι που βρίσκονται κοντά στην οικογένεια του Ιωάννη Μπλέσια.

Μιλά για επιμονή στη συλλογή στοιχείων και στην αναζήτηση απαντήσεων «με στοιχεία και με θεσμικό τρόπο», απορρίπτοντας την πρόωρη καταδίκη οποιουδήποτε.

Ταυτόχρονα, δηλώνει ότι δεν πρόκειται να εγκαταλειφθεί η απαίτηση να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες της τραγωδίας.

«Δεν θα το αφήσουμε», σημειώνει.

Και ολοκληρώνει την παρέμβασή του με τη φράση:

«Η αλήθεια θα βγει. Και τότε, πραγματικά: Τα του Καίσαρος τω Καίσαρι».

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